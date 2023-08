Cas de paludisme en Floride et au Texas : qu’est-ce qui empêche les États-Unis de devenir un foyer de paludisme ?

Au cours des derniers mois, neuf personnes aux États-Unis (sept en Floride, une au Texas et, fin août, une dans le Maryland) ont contracté le paludisme à l’intérieur des frontières du pays. C’est assez rare – du moins, au cours de ce siècle ; jusque dans les années 1950, le paludisme était un fléau persistant aux États-Unis, notamment dans le Sud-Est.

La plupart des conditions favorisant la propagation du paludisme n’ont pas beaucoup changé depuis. Les moustiques anophèles qui propagent le paludisme prospèrent encore dans de nombreuses régions du pays, et les États qui reçoivent un grand nombre de voyageurs en provenance de pays où le paludisme est endémique ont encore un temps chaud et humide qui favorise la reproduction des moustiques.

Néanmoins, il est extrêmement rare que des moustiques américains soient infectés par le paludisme. Depuis le début du siècle dernier, il n’y a eu qu’une douzaine de cas de transmission locale du paludisme aux États-Unis. Mais la maladie reste une force de destruction majeure ailleurs dans le monde : dans 85 pays d’Afrique et dans certaines parties d’Asie et d’Amérique du Sud, le paludisme a causé 240 millions de maladies et 627 000 décès rien qu’en 2020.

La dernière vague de transmission locale du paludisme aux États-Unis a eu lieu il y a 20 ans. Aujourd’hui, les circonstances sont différentes : ces cas surviennent dans un contexte d’augmentation des taux d’autres infections transmises par les insectes dans tout le pays, et se situent au milieu d’une vague de chaleur et d’incendies de forêt qui, ensemble, rendent indéniables les risques sanitaires du changement climatique. Il est raisonnable de se demander si les États-Unis risquent de redevenir un foyer de paludisme.

« Il faudrait que quelque chose tourne mal pour que le paludisme devienne endémique aux États-Unis », a déclaré Colin Carlson, biologiste du changement global au Centre pour la science et la sécurité de la santé mondiale de l’Université de Georgetown, qui a dirigé des recherches sur l’ampleur croissante de la propagation du paludisme. les moustiques en Afrique.

C’est peut-être un euphémisme de cette année que de dire que la nation n’est pas à l’abri de « les choses tournent sérieusement mal ». L’histoire récente a montré que l’infrastructure de santé publique du pays, sur laquelle les Américains comptent pour attraper et contenir les maladies infectieuses invasives, est bien plus fragile que beaucoup ne le pensaient.

Mais dans quelle mesure la nation est-elle réellement vulnérable à un retour du paludisme ?

Voici ce que les États-Unis ont pour et contre eux en ce qui concerne le risque futur de paludisme.

Les États-Unis ont certains atouts en leur faveur dans la lutte contre la résurgence du paludisme

L’un des principaux atouts des États-Unis est qu’ils ont déjà éliminé le paludisme. « Notre concentration centralisée » sur l’élimination des parasites du paludisme et des aires de reproduction de leurs hôtes moustiques « a vraiment donné un coup de pied dans les fesses », a déclaré Kyndall Dye-Baumuller, étudiant postdoctoral en épidémiologie des maladies à transmission vectorielle à l’Université du Sud. L’école de santé publique de Caroline.

Contre-intuitivement, il est également utile que lorsque les Américains sont exposés au paludisme, ils aient tendance à tomber malades. Lorsque les infections sont évidentes, les épidémies d’une maladie sont plus faciles à repérer, à traiter et à contenir.

À l’inverse, dans les pays où le paludisme est plus répandu, les infections sont plus asymptomatiques en raison d’une plus grande immunité contre la maladie, ce qui rend les épidémies plus difficiles à détecter. « Nous ne disposons pas d’une telle immunité en tant que population », a déclaré Kelly Searle, épidémiologiste du paludisme à l’école de santé publique de l’Université du Minnesota. Alors, quand une poignée de cas surgissent, nous les voyons.

Il est bien plus facile de contenir une poignée de cas de paludisme – et d’éliminer une poignée de moustiques infectés – que de combattre une infection déjà bien ancrée.

Cela est également facilité par le fait que la plupart du paludisme ne provoque des maladies que chez les humains et non chez les autres animaux, a déclaré Dye-Baumuller. Elle a comparé l’infection au virus du Nil occidental, une autre infection propagée par les moustiques qui entraîne des maladies chez les humains et chez une variété d’oiseaux sauvages. Parce qu’il est si difficile de contenir ce virus dans la population d’oiseaux, il existe un réservoir persistant du virus du Nil occidental dans de nombreuses régions des États-Unis – et un risque persistant de transmission aux humains. Ce n’est pas un risque avec le paludisme.

Les systèmes de santé et de santé publique américains sont aux prises avec des problèmes qui n’affectent pas les autres pays développés. Mais comparés aux pays plus pauvres, ces systèmes américains ont une plus grande capacité de mobilisation contre la transmission du paludisme lorsqu’un cas survient, a déclaré Carlson. C’est particulièrement important aujourd’hui, car dans le cas du paludisme, « il faut en quelque sorte retirer les gens du réseau avant que la transmission ne se produise », a-t-il déclaré. « Et nous sommes capables de le faire ici. »

Les États-Unis disposent également d’une bonne capacité (bien qu’inégale) pour contrôler les populations de moustiques – un élément clé pour réduire le risque humain d’infections qu’ils transmettent.

Sadie Ryan, géographe médicale à l’Université de Floride qui étudie l’écologie des agents pathogènes émergents, se souvient de ce qui s’est passé lorsque, alors qu’elle était étudiante diplômée, elle est revenue chez elle, dans le nord de la Californie, après un voyage au Ghana avec une infection paludéenne. Le service de santé local « a commencé à accrocher des pièges dans mes arbres dans le jardin où je louais à l’époque », a-t-elle déclaré. L’objectif était de s’assurer qu’aucun moustique près de chez elle ne soit infecté, leur permettant ainsi de transmettre la maladie à d’autres.

La lutte contre les moustiques – que les experts appellent « lutte contre les vecteurs » – est également extrêmement efficace dans la nouvelle maison de Ryan en Floride, un État qui a été un point d’entrée pour plus d’une maladie invasive transmise par les moustiques (y compris la dernière épidémie de paludisme à propagation locale, en 2003). « Nous disposons d’une réponse de lutte anti-vectorielle assez efficace dans les endroits où nous nous attendons à ce que les vecteurs se trouvent », a-t-elle déclaré.

Les moustiques anophèles qui propagent le paludisme piquent la nuit, de sorte que la large prévalence des moustiquaires aux fenêtres et de la climatisation aux États-Unis offre une mesure de sécurité supplémentaire contre la propagation généralisée du paludisme. « Ici, les moustiques restent pour la plupart à l’extérieur de la maison », a déclaré Carlson. Ainsi, même si nous sommes confrontés à une épidémie majeure, « est-ce que ce sera quelque chose qui inquiétera chaque foyer ? Probablement pas. »

Mais le changement climatique, les voyages et la vulnérabilité sociale créent des risques indéniables.

Le changement climatique est l’un des facteurs clés qui rendent les États-Unis de plus en plus vulnérables à la transmission du paludisme, en partie en rendant le pays plus chaud et donc plus hospitalier au parasite du paludisme et à son vecteur, le moustique Anopheles.

Cet été en particulier, le réchauffement climatique a également entraîné des niveaux records de pluies et d’inondations aux États-Unis. Lorsque de fortes précipitations surviennent près du niveau de la mer, il en résulte une grande quantité d’eau proche de la surface du sol, ce qui constitue des conditions parfaites pour la reproduction des moustiques, a déclaré Searle.

La hausse des températures de l’air pourrait signifier une expansion du risque de paludisme bien au-delà du sud-est des États-Unis et dans d’autres régions des États-Unis, a déclaré Dye-Baumuller. Dans une analyse récente qu’elle a menée, 32 États abritaient des moustiques anophèles capables de propager le paludisme.

Il existe des températures trop chaudes pour la plupart des transmissions du paludisme : « Un moustique n’est pas un moustique n’est pas un moustique », a déclaré Carlson. Lorsque les températures d’une zone ne descendent pas en dessous de 80 degrés F, les moustiques anophèles américains ne volent pas ou ne se reproduisent pas aussi bien, et le parasite du paludisme lui-même ne se développe pas.

Mais cela signifie en réalité qu’une nouvelle espèce de moustique envahissante pourrait être particulièrement dangereuse aux États-Unis : Anopheles stephensi, un type de moustique qui ne vivait jusqu’à récemment qu’en Asie du Sud et au Moyen-Orient, est en déplacement. Contrairement aux espèces d’Anophèles américains, ce ravageur prospère dans des températures plus chaudes. Contrairement aux espèces américaines – qui préfèrent fonder leurs familles dans les marécages boisés – il aime se reproduire dans les eaux plus propres qui se rassemblent à proximité des habitations humaines, en particulier en milieu urbain.

Tout cela signifie que la chaleur extrême qui devrait normalement réduire une menace de paludisme ouvre désormais la voie à une autre version, encore pire, si ce moustique particulier s’installe aux États-Unis, a déclaré Ryan.

« Il est vraiment essentiel de se préparer à une telle éventualité », a-t-elle déclaré – mais tous les États ne sont pas préparés. Un rapport de 2020 de l’Association nationale des responsables de la santé des comtés et des villes a estimé que seuls 24 % des programmes antimoustiques à l’échelle nationale étaient capables de rechercher et de détruire les moustiques dangereux en cas de risque élevé d’épidémie.

« Il existe des districts de contrôle vectoriel à grande échelle dans de nombreux autres États que la Floride et le Texas », a déclaré Ryan. « Mais ils n’anticipent pas nécessairement les vecteurs spécifiques qui peuvent apparaître à mesure que le climat les déplace ou que les voyages les déplacent. »

Cela s’explique en partie par le fait qu’il n’existe aucune source centrale de données qui aiderait les autorités à anticiper les changements. Bien que les autorités locales de santé publique et les établissements universitaires piègent régulièrement les moustiques pour les aider à estimer le nombre d’insectes dans diverses régions des États-Unis, il n’existe aucune ressource unique permettant de rassembler ces estimations en un seul endroit et en temps réel. Ce vide de données rend difficile la compréhension de l’impact exact de la chaleur et des précipitations sur les populations de moustiques, a déclaré Searle, ce qui rend plus difficile la prévision et la réponse aux grandes explosions du nombre de moustiques.

Le changement climatique augmente également le risque de paludisme aux États-Unis d’une autre manière : en augmentant les taux d’infection dans d’autres parties du monde. Même si des initiatives généralisées de prévention et de traitement ont considérablement réduit le paludisme dans de nombreux pays d’endémie au cours des deux dernières décennies, une grande partie de ces progrès a été annulée dans certaines zones d’instabilité politique, par exemple le long de la frontière entre la Colombie et le Venezuela, où la prévalence croissante du paludisme a été réduite à néant. a soulevé le spectre d’une propagation à toute l’Amérique du Sud, d’autant plus que les températures de ce continent augmentent.

À la suite de la pandémie de Covid-19, le fait que les maladies infectieuses en dehors des États-Unis présentent un risque aux États-Unis ne devrait être une nouveauté pour personne. Il en va de même pour le paludisme.

Quiconque entre aux États-Unis avec le paludisme risque de devenir une source d’infection pour les moustiques locaux, et éventuellement pour d’autres personnes. La plupart des cas de paludisme identifiés aux États-Unis concernent des Américains revenant d’un voyage à l’étranger. C’est en grande partie évitable : bien que des médicaments soient disponibles pour prévenir l’infection par le paludisme pendant le voyage, seul un quart des voyageurs ont déclaré prendre ce qu’on appelle une prophylaxie contre le paludisme en 2018.

Diverses vulnérabilités sociales persistantes aux États-Unis contribuent également à créer un environnement favorable à la transmission du paludisme. Étant donné que les moustiques propageant le paludisme piquent principalement la nuit, les personnes qui dorment dehors courent un risque plus élevé d’infection en cas d’introduction de la maladie – et le sans-abrisme est en augmentation aux États-Unis.

Fondamentalement, il y a encore suffisamment de pauvreté et de mauvaises conditions sanitaires aux États-Unis pour entretenir de nombreuses maladies qui auraient dû être éliminées depuis longtemps, dit Carlson. Il pointe du doigt l’ankylostomiase, une maladie transmise lorsque les gens marchent pieds nus sur un sol contaminé par des matières fécales infectées, qui provoque l’anémie chez des millions d’enfants et d’adultes dans le monde. La persistance du parasite a été récemment identifiée dans la partie la plus pauvre du sud-est des États-Unis – ce qui, selon lui, est la preuve qu’il y a suffisamment de négligence et de vulnérabilité dans le pays pour permettre à presque tout de s’y implanter.

Pour Carlson, la persistance de l’ankylostome envoie un avertissement sur le risque de paludisme aux États-Unis. « Ce sera choquant et presque impossible de se réconcilier avec la façon dont nous pensons à notre pays si cela se produit », a-t-il déclaré.

« Et aussi, des choses arrivent. »

Mise à jour, 30 août à 14 h HE : Cet article a été initialement publié le 4 juillet et a été mis à jour pour inclure les cas nouvellement identifiés et des informations supplémentaires sur le manque d’immunité de la population américaine contre le paludisme et la surveillance des moustiques.