Cas de monkeypox signalé à Sycamore High School – Shaw Local

DeKALB – Un individu du lycée Sycamore a été testé positif au monkeypox, selon une correspondance envoyée mercredi par les responsables du district scolaire communautaire de Sycamore 427 aux familles du district.

Dans la correspondance partagée avec le Daily Chronicle, les responsables du district ont déclaré avoir été informés de l’affaire par le département de la santé du comté de DeKalb mercredi après-midi. Le département de la santé a déclaré que le personnel et les étudiants devraient se surveiller “pour détecter la présence de nouvelles lésions vésiculaires ou pustuleuses inexpliquées”, selon le courrier électronique du district.

La porte-parole du district 427, Lauren Holtz, a déclaré que la personne confirmée atteinte de la variole du singe était la dernière dans le bâtiment de l’école mercredi. Holtz a déclaré que le district ne précisera pas si le cas a été identifié chez un étudiant ou un employé du district en raison des politiques de confidentialité du district.

Holtz a déclaré que les protocoles de désinfection du district – qui ont commencé à la suite de la pandémie de COVID-19 – sont toujours en place.

“Nous recommandons fortement que toutes les personnes présentant des symptômes subissent des tests”, a déclaré Holtz. “Une fois qu’un individu a été testé positif pour MPV [monkeypox]une lettre du fournisseur de soins de santé autorisant la personne à revenir est requise. »

Mercredi, sur 1 263 cas confirmés de monkeypox dans l’Illinois, le comté de DeKalb en compte trois, selon le Département de la santé publique de l’Illinois. Le premier cas confirmé dans le comté a été signalé le 25 août chez un étudiant de la Northern Illinois University.

Le monkeypox est une maladie virale qui peut être transmise entre humains par contact direct avec des lésions ou des fluides corporels infectés, ou par exposition à des gouttelettes respiratoires lors d’une interaction rapprochée en face à face.

À la suite de l’affaire, les responsables du district ont déclaré mercredi aux familles de Sycamore que le département de la santé avait publié de nouvelles directives pour aider à limiter la propagation du virus. Cela comprend également la surveillance des symptômes à l’intérieur des bâtiments scolaires, l’encouragement de ceux qui se sentent malades à rester à la maison, la pratique du lavage des mains et la limitation du partage d’objets personnels et du nettoyage des surfaces au moins une fois par jour pour réduire le risque de propagation des germes en touchant les surfaces. .

“Toutes les personnes avec MPV [monkeypox] devrait rester hors de l’école jusqu’à ce que les symptômes du MPV soient résolus, que l’éruption cutanée soit guérie, que toutes les croûtes soient tombées et qu’une nouvelle couche de peau se soit formée conformément aux recommandations des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) », a déclaré le communiqué de presse du district scolaire.

Le personnel scolaire ou les élèves infectés peuvent revenir sur la recommandation des autorités sanitaires locales, indique la correspondance du district 427, mais ils doivent porter un masque bien ajusté et couvrir toutes les lésions avec des vêtements, des gants ou des bandages.

“Ils ne doivent pas participer à des événements qui sont bondés, impliquent un contact étroit (par exemple, la lutte) ou où un bandage ne peut pas être porté (par exemple, la natation)”, indique le communiqué de presse.

Dépistage et où trouver un vaccin le cas échéant

Les responsables du département de la santé du comté de DeKalb et du district scolaire de Sycamore «recommandent fortement que toutes les personnes présentant des symptômes» de MPV se fassent tester pour le virus, selon la correspondance.

Lisa Gonzalez, administratrice du département de la santé du comté, a déclaré que le département n’offrait pas actuellement de tests de dépistage du monkeypox.

Cependant, elle a confirmé que les tests peuvent être obtenus auprès des prestataires de soins de santé et des cliniques de soins d’urgence du comté de DeKalb.

Les personnes intéressées à obtenir un test doivent noter que, selon l’endroit où elles sollicitent un test, des frais peuvent s’appliquer. D’après le CDCles tests effectués par les services de santé publique sont généralement gratuits, tandis que les tests obtenus par l’intermédiaire d’un prestataire de soins de santé privé peuvent avoir un coût.

Gonzalez a confirmé que le département de la santé n’offrait pas de vaccins contre la variole du singe à tout le monde pour le moment. Seuls ceux qui ont été identifiés comme un contact étroit avec un cas positif confirmé seront éligibles pour un vaccin. Toute personne présentant une éruption cutanée, des plaies ou d’autres symptômes nouveaux ou inexpliqués associés au monkeypox est encouragée à contacter son fournisseur de soins de santé ou un médecin, ont déclaré les responsables de la santé.

Le vaccin contre la variole du singe serait administré sans frais pour la personne qui le recevra, a déclaré Gonzalez.

“Actuellement, il est recommandé que le vaccin soit administré dans les 4 jours suivant l’exposition connue, mais peut être administré jusqu’à 14 jours après l’exposition”, a déclaré Gonzalez.

Le district scolaire communautaire de Sycamore 427 a déclaré qu’il “continuera à travailler en étroite collaboration avec le département de la santé du comté de Dekalb et fournira des mises à jour aux familles s’il y a de nouveaux développements ou recommandations”, et encourage le personnel et les élèves à rester à la maison en cas de maladie.

Symptômes à surveiller

Le monkeypox est un virus couramment transmis par contact physique intime, contact étroit peau à peau, partage d’objets, de tissus et de matériaux, ou par morsure ou griffure par un animal infecté.

Les personnes doivent surveiller l’apparition d’une éruption cutanée pouvant se situer sur ou près des organes génitaux ou de l’anus, ou pouvant se trouver sur d’autres zones telles que les mains, les pieds, le jeûne, la poitrine ou la bouche, D’après le CDC.

L’éruption passera par plusieurs étapes, y compris des croûtes, avant de guérir, et peut initialement ressembler à des boutons ou des cloques, et être douloureuse ou provoquer des démangeaisons. D’autres symptômes peuvent inclure de la fièvre, des frissons, des ganglions lymphatiques enflés, de l’épuisement, des douleurs musculaires ou des maux de dos, des maux de tête, des symptômes respiratoires tels qu’un mal de gorge, une toux ou une congestion nasale.

Certaines personnes peuvent ressentir tous les symptômes ou seulement quelques-uns, et varier selon l’ordre des symptômes et des éruptions cutanées, ou développer une éruption cutanée en premier. Le CDC indique que les symptômes commencent généralement dans les trois semaines suivant l’exposition, une éruption cutanée apparaissant dans les quatre jours suivant les symptômes pseudo-grippaux. La maladie dure généralement de deux à quatre semaines.

Gonzalez a précédemment déclaré que se laver les mains, éviter tout contact avec des objets qu’une personne infectée a utilisés et s’isoler sont des moyens de se protéger.

Le département de la santé prévoit de mener une enquête sur les cas et de rechercher les contacts pour le monkeypox en interne plutôt que de laisser les écoles s’en occuper, ont déclaré des responsables.

Si quelqu’un présente des symptômes, les responsables de la santé conseillent de se faire tester et de s’isoler jusqu’à ce que les résultats soient reçus et que toutes les éruptions cutanées et les croûtes aient guéri. Les tests ne sont effectués que par l’intermédiaire d’un fournisseur de soins de santé, selon le CDC, et consistent généralement en un prélèvement de la lésion ou des éruptions cutanées. L’écouvillon est ensuite envoyé à un laboratoire pour des tests, avec des résultats attendus dans quelques jours.

Le CDC demande à ceux qui attendent les résultats des tests de prendre des précautions jusqu’à ce qu’une confirmation soit connue.

Mais si l’un d’entre eux est négatif, il lui est demandé de s’isoler pendant environ deux à quatre semaines, puis d’être autorisé par son médecin.