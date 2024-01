Cas de méningocoque détectés parmi les personnes sans abri

DENVER — Une bactérie méningococcique, qui peut causer une méningite, a été détectée chez trois personnes sans abri depuis le 12 janvier, a rapporté le ministère. Département de la santé publique et de l’environnement de Denver a déclaré vendredi.

Le ministère de la Santé a déclaré qu’il ne pensait pas que les cas soient liés, mais qu’il considérait qu’il s’agissait d’une « épidémie communautaire ». Les prestataires de santé qui travaillent avec des personnes sans abri sont informés afin qu’ils puissent être informés et à l’affût de cas supplémentaires.

Le ministère de la Santé a déclaré que le risque de transmission au grand public est faible. Il recommande un vaccin aux personnes sans abri car la hausse des cas se situe au sein de leur population.

La méningite survient lorsque les membranes protectrices du cerveau et de la moelle épinière gonflent. Elle est généralement causée par une infection bactérienne. Les symptômes comprennent une fièvre soudaine, des maux de tête, une raideur de la nuque, une sensibilité à la lumière, des nausées, des vomissements et une confusion.

Les trois personnes infectées par la bactérie ont été interrogées et une prophylaxie post-exposition aux antibiotiques a été proposée au personnel et aux invités des trois endroits où ils résidaient lorsqu’ils sont tombés malades. Le ministère de la Santé n’a pas précisé quels étaient ces emplacements.

Les gens propagent la bactérie méningococcique en partageant de la salive ou en crachant. Il faut un contact étroit ou prolongé pour se propager, comme tousser, s’embrasser ou partager des boissons ou des cigarettes/stylos à vape.

Le ministère de la Santé a déclaré qu’il travaillait avec le système de refuges pour fournir des informations sur l’épidémie et les options disponibles. Il propose également des cliniques de vaccination dans les refuges en partenariat avec le ministère de la Santé publique et de l’Environnement du Colorado et le Public Health Institute de Denver Health.

