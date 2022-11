Cas de Luis Enrique pour être le meilleur entraîneur du monde

La progression de l’Espagne vers les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 est presque assurée, malgré le match nul de dimanche contre l’Allemagne, mais Luis Enrique est-il le meilleur entraîneur du monde ?

Cela peut sembler une question plutôt bizarre. Cependant, ce sont les mots exacts utilisés par l’entraîneur espagnol pour se décrire. Luis Enrique a profité de l’occasion pour annoncer ses propres références avant le choc contre l’Allemagne.

Pourtant, quand on regarde son bilan avec Barcelone et l’équipe nationale, a-t-il un point ?

Luis Enrique se présente comme le meilleur entraîneur du monde

Pour juger pleinement Luis Enrique en tant qu’entraîneur, il faut regarder sa carrière en club.

A Barcelone, il est arrivé dans un club qui luttait pour une identité. L’époque du style de Pep Guardiola s’est estompée et le jeu changeait pour privilégier une approche plus physique.

Il a apporté un 4-3-3 vertical au Camp Nou, utilisant pleinement les talents offensifs de Luis Suarez et Neymar. Ils s’accordaient parfaitement avec Lionel Messi. L’équipe de Luis Enrique a remporté la Ligue des champions lors de sa première année à la tête.

Au niveau international, l’ancien milieu de terrain de Barcelone a réalisé un succès de transition similaire. La Roja était au plus bas à son arrivée, après avoir échoué lors de tournois avec leur génération dorée pratiquement brisée. L’entraîneur a pris des décisions importantes. Laisser tomber David de Gea pour se concentrer sur un gardien plus habile avec ses pieds, ainsi que déplacer l’équipe vers une approche verticale avec un homme cible à Alvaro Morata.

Il a également donné plus d’opportunités aux jeunes nationaux, cherchant à se débarrasser des vétérans vieillissants jouant loin de la Liga.

Tactiquement, il y a peu de meilleurs esprits que Luis Enrique. Ses équipes sont attrayantes à regarder. Cependant, ils n’échouent pas souvent face à des adversaires égaux.

Cependant, là où l’entraîneur asturien se débat, c’est avec sa gestion des hommes. Cela n’apparaît pas autant que l’entraîneur espagnol en raison du manque de temps qu’il passe avec son équipe. Cela étant dit, à Barcelone, il a frotté les gens dans le mauvais sens.

À la fin de son mandat, le Camp Nou était plein de tension et les fans étaient prêts pour le départ de Luis Enrique.

Contre qui se bat-il ?

À l’heure actuelle, il existe une poignée d’entraîneurs exceptionnels dans le football mondial. Il serait injuste d’inclure les entraîneurs de club dans cette comparaison, car le travail est tellement différent.

Pep Guardiola est le meilleur entraîneur de club du monde, même s’il a des conditions incroyablement favorables pour travailler. Les entraîneurs internationaux sont la référence lors de l’évaluation de l’Espagnol.

Tite, Didier Deschamps et Gareth Southgate sont les membres les plus anciens de la fraternité. Pendant ce temps, Hansi Flick et Louis van Gaal jouissent d’une grande réputation.

Luis Enrique ne travaille pas avec un groupe aussi talentueux que Deschamps et Tite avec la France et le Brésil, respectivement. Pourtant, il obtient des performances tout aussi impressionnantes de son équipe.

Gareth Southgate a atteint une demi-finale de Coupe du monde et une finale européenne, mais son football n’est pas aussi attrayant que celui de l’entraîneur espagnol.

L’équipe de Hansi Flick joue excellent, mais les résultats récents le placent bien en dessous de Luis Enrique.

« Comment puis-je douter de moi ? Je suis le meilleur entraîneur du monde », a expliqué Luis Enrique lors d’une conférence de presse.

“Si je dois convaincre mes joueurs, je dois être moi-même convaincu… il n’y a pas de meilleur entraîneur que moi. Je sais que ce n’est pas vrai, mais je le crois.

Luis Enrique utilisait ses mots comme un outil de motivation pour ses joueurs. Décider du meilleur entraîneur du monde est un sujet subjectif, mais il se qualifie certainement pour être dans la conversation, en particulier avec La Roja toujours en vie lors de la Coupe du monde 2022.

