Cas de grippe historiquement bas pendant COVID. À quoi s’attendre à l’automne.

Une année pleine de distanciation sociale, de port de masque, de lavage des mains et de rester à la maison pour empêcher la propagation du coronavirus a rendu la saison grippale 2020-2021 pratiquement inexistante.

Les laboratoires de santé publique et cliniques ont signalé 2038 cas de grippe au cours de la saison du 27 septembre 2020 au 24 avril 2021, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Pendant ce temps, l’agence estime qu’environ 38 millions de personnes ont été atteintes de la grippe au cours de la saison 2019-2020.

«Ce fut une année incroyable», a déclaré le Dr John Swartzberg, professeur émérite de maladies infectieuses à l’Université de Californie-Berkeley à l’école de santé publique. «Au cours de toutes mes années passées à observer la grippe… je n’ai jamais rien vu de tel.»

Bien qu’une faible incidence de la grippe soit incontestablement une bonne chose, elle soulève des questions sur la saison grippale à venir et à quoi ressemblera le vaccin contre la grippe à l’automne.

Deux fois par an – une fois en février et une fois en septembre – l’Organisation mondiale de la santé rencontre des experts de la santé pour examiner les données grippales de la saison dernière. Ensemble, ils prédisent les quatre souches les plus courantes de la saison grippale à venir et recommandent ce que les fabricants de vaccins devraient inclure dans le prochain vaccin antigrippal.

Mais cette année, les chercheurs travaillent avec très peu de données, car les efforts internationaux pour ralentir la pandémie de coronavirus ont considérablement réduit les cas de grippe à travers le monde.

« Normalement et malheureusement, nous avons une mine de données sur lesquelles baser les vaccins contre la grippe de l’année prochaine », a déclaré Swartzberg. «Mais nous n’en avons pas beaucoup cette année.»

Sur la base des données disponibles, l’OMS a recommandé un vaccin contre la grippe qui ressemble à celui de la saison dernière, a-t-il déclaré, «ce qui est logique car un très petit pourcentage (de personnes) sur cette planète a développé une immunité contre les souches de l’année dernière.

Dans un vaccin quadrivalent – qui contient quatre souches grippales – les fabricants de vaccins recommandés par l’OMS conservent deux souches B et remplacent deux souches A dans le nouveau vaccin, a déclaré le Dr Gregg Sylvester, médecin-chef de Seqirus, un fabricant de vaccins antigrippaux à base de cellules. basé en Caroline du Nord.

«Vont-ils bien faire les choses? Ce sera difficile à prévoir », a-t-il déclaré.

Alors que les fabricants accélèrent la production de vaccins contre la grippe, de nombreux Américains se demandent ce que la saison à venir apportera. Les experts de la santé prédisent que le virus conservera sa saisonnalité régulière, apparaissant début octobre et se terminant en avril, d’une durée moyenne d’environ 13 semaines.

Le manque de cas de grippe cette saison ne devrait pas avoir d’incidence sur la saison grippale à venir, a déclaré Swartzberg. Le fait que de nombreuses personnes ne soient pas tombées malades pendant une saison grippale inhabituelle ne signifie pas que leur système immunitaire s’est affaibli et n’est pas préparé pour une saison normale.

«Ce n’est pas comme si ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort», dit-il. «Nous n’avons pas besoin d’être régulièrement exposés à la grippe et de tomber malades pour avoir un système immunitaire plus fort.»

Il est difficile de faire d’autres prédictions sur la saison grippale 2021-2022 à l’heure actuelle, d’autant plus que le pays continue de lutter contre les cas de coronavirus, qui tournent autour de 50000 nouveaux cas par jour, selon le CDC.

Nous ne savons pas si la réouverture déclenchera une mauvaise saison grippale, a déclaré Sylvester, «mais nous devons nous y préparer.

Swartzberg espère que la pandémie a enseigné aux Américains l’importance de la santé publique et comment les mesures de sécurité peuvent être utilisées pour d’autres virus, pas seulement le SRAS-CoV-2.

«Si nous avons suffisamment appris de cette pandémie de COVID, peut-être que tout le monde portera toujours des masques s’ils ont le nez qui coule… peut-être que les entreprises leur permettront de rester à la maison et ne les forceront pas à venir travailler», a-t-il déclaré. «Cela pourrait vraiment nous rendre beaucoup plus sains.»

Suivez Adrianna Rodriguez sur Twitter: @AdriannaUSAT.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.