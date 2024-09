Cas de grippe aviaire signalé chez une personne sans exposition connue à un animal

Le CDC a confirmé Il s’agit du premier cas de grippe aviaire aux États-Unis chez une personne qui n’avait aucune exposition professionnelle connue à des animaux infectés, a indiqué l’agence le 6 septembre.

Le patient adulte, un résident du Missouri, a été hospitalisé le 22 août et s’est depuis rétabli, selon les autorités sanitaires fédérales et de l’État. L’individu souffrait de problèmes médicaux sous-jacents et a été traité avec un antiviral contre la grippe. Les responsables de l’État ont dit aucune transmission parmi les contacts proches ou d’autres personnes n’a été identifiée, bien qu’une enquête soit en cours.

Il s’agit du 14e cas humain de grippe aviaire H5N1 signalé aux États-Unis cette année. Les 13 autres patients ont tous été exposés à des vaches laitières ou à des volailles infectées. Le CDC a déclaré que son évaluation actuelle est que le risque que représente la grippe aviaire pour la santé publique reste faible, mais il a noté que les résultats d’une enquête sur le cas du Missouri détermineront si des changements de directives sont nécessaires.

« La question est désormais : comment ce patient a-t-il contracté l’infection ? » a déclaré le Dr William Schaffner, expert en maladies infectieuses au centre médical de l’université Vanderbilt de Nashville, dans le Tennessee. Actualités NBC. « Nous avons besoin d’une enquête très, très approfondie » pour nous assurer que le virus n’a pas acquis de mutations qui le rendent plus transmissible entre humains.

« Cela suscitera un intérêt considérable », a déclaré le Dr Schaffner.

L’épidémie de H5N1 a affecté Selon le CDC, près de 200 troupeaux laitiers dans 14 États ont été abattus depuis fin mars. Les responsables de la santé ont suivi l’épidémie et ont réitéré qu’il n’y avait aucune preuve de transmission interhumaine, bien que les experts en maladies infectieuses aient exprimé leur inquiétude quant au fait que le pays ne procède pas suffisamment de tests pour identifier et réagir rapidement si et quand cela se produit.

« Je suis vraiment heureux que nous ayons un système de lutte contre la grippe robuste qui a détecté cela, mais [it] Cela pose simplement la question : combien de cas avons-nous manqué ? » a déclaré à la Dre Katelyn Jetelina, épidémiologiste basée en Californie qui a suivi de près l’épidémie de grippe aviaire chez les vaches laitières et la volaille. Le Washington Post« Dans ces situations, nous ne pouvons pas agir à l’aveugle. Si nous avons une vue d’ensemble, nous pouvons mieux agir, communiquer et prévenir. »

Une analyse génétique préliminaire de l’échantillon de virus dans le cas du Missouri n’a pas montré de preuve de changements qui rendraient le virus plus transmissible à l’homme, a déclaré un responsable fédéral de la santé qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat puisque l’enquête est en cours. Le Washington Post.

Le cas du Missouri est également le premier cas de grippe aviaire H5 détecté par le système de surveillance de la grippe du pays, ont indiqué les CDC. Un échantillon du patient a d’abord été testé positif à la grippe A, mais s’est révélé négatif aux sous-types saisonniers, ce qui a déclenché des tests supplémentaires.

« Le CDC continue de surveiller de près les données disponibles provenant des systèmes de surveillance de la grippe, en particulier dans les États touchés, et il n’y a eu aucun signe d’activité grippale inhabituelle chez les personnes, y compris dans le Missouri », a déclaré l’agence.