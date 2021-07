Cas de COVID, les décès augmentent; record de décès par surdose en pleine pandémie

Les cas et les décès dus au COVID-19 ont augmenté dans plus de la moitié des États américains au cours de la semaine dernière, alors que les taux de vaccination ralentissent et que la variante delta hautement transmissible se propage à travers le monde.

Quarante-sept États ont eu plus de cas de COVID-19 la semaine dernière que la semaine précédente, et les décès ont augmenté dans 30 États par rapport à une semaine plus tôt, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins.

Les cas dans le monde ont régulièrement diminué pendant deux mois, mais ont augmenté de 10% par rapport à la semaine précédente, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé. Le nombre de décès hebdomadaires, qui a diminué régulièrement pendant neuf semaines consécutives, a également augmenté.

Moins d’un quart de la population mondiale a reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus, et il existe de « grandes inégalités » dans la distribution et l’administration des vaccins, la majorité des vaccins étant administrés dans un petit nombre de pays à revenu élevé et moyen-supérieur. pays, selon l’OMS.

►Le Washington Monument a rouvert au public mercredi après avoir été fermé pendant six mois en raison des mesures de sécurité COVID-19.

►Le comté de Los Angeles signale le cinquième jour consécutif de plus de 1 000 nouveaux cas. Les responsables du comté ont déclaré que la moyenne des cas sur cinq jours est de 1 095 – un bond de plus de 500% en un mois seulement.

►Norwegian Cruise Line conteste une nouvelle loi de Floride qui empêche les compagnies de croisières d’exiger des passagers qu’ils présentent une preuve de vaccination contre le virus COVID-19.

►Le département de la santé publique de Chicago a déclaré qu’à partir de vendredi, les voyageurs non vaccinés du Missouri et de l’Arkansas devaient soit se mettre en quarantaine pendant 10 jours, soit avoir un test COVID-19 négatif.

►Le ministère de la Santé du Tennessee mettra fin à toutes les campagnes de vaccination des adolescents – pas seulement pour le coronavirus, mais toutes les maladies – sous la pression des législateurs de l’État républicain, selon un rapport interne et des courriels d’agence obtenus par The Tennessean, qui fait partie du réseau USA TODAY.

►Un pic de cas de COVID-19 a incité le maire du comté d’Orange, en Floride, à émettre une « forte recommandation » pour que les gens portent des masques dans les endroits surpeuplés à l’intérieur, quel que soit le statut vaccinal. Le comté connu comme la maison d’Universal Orlando et de Walt Disney World a vu le nombre de cas doubler en l’espace d’une semaine, a déclaré lundi le Dr Raul Pino du Florida Department of Health, faisant état de 400 cas par jour depuis jeudi.

►COVAX a signé un accord avec les fabricants de vaccins chinois Sinopharm et Sinovac pour acheter plus d’un demi-milliard de leurs vaccins COVID-19 d’ici le premier semestre de l’année prochaine, selon un communiqué de presse de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (Gavi).

Les chiffres du jour: Les États-Unis ont enregistré plus de 33,9 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 607 800 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 188 millions de cas et plus de 4 millions de décès. Près de 160 millions d’Américains – 48,1% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Les dates de jeu sont-elles sûres ? Et les vols ? Alors que les parents luttent pour déterminer quelles activités estivales sont sans danger pour leurs enfants non vaccinés, USA TODAY a demandé à des experts de la santé d’évaluer 10 événements.

Vouloir plus? Inscrivez-vous à la newsletter Coronavirus Watch de USA TODAY pour recevoir des mises à jour directement dans votre boîte de réception et rejoindre notre groupe Facebook.

Marchandises dangereuses trouvées en vente après que les inspecteurs de la protection des consommateurs ont été retirés des ports pendant COVID-19

L’agence gouvernementale de surveillance des consommateurs a découvert des dangers très divers parmi les jouets et autres produits désormais en vente après secrètement arrêté les inspections de routine des importations pendant la pandémie.

Mais la Commission de la sécurité des produits de consommation n’a toujours pas répondu aux questions fondamentales des législateurs sur les risques pour les consommateurs de sa décision de renvoyer ses inspecteurs portuaires chez eux pendant près de six mois, une faille de sécurité révélée pour la première fois par USA TODAY.

Dans un nouveau rapport au Congrès, l’agence a également omis de divulguer ce qu’elle prévoyait de faire au sujet des produits dangereux sur le marché.

Il a révélé de nombreuses préoccupations lors d’une paire de contrôles ponctuels pour évaluer les dommages potentiels, y compris des drapeaux rouges dans les documents de 40 pour cent des 56 entreprises qu’il considérait comme les plus à risque d’avoir importé des produits dangereux lors de la fermeture de l’inspection portuaire. L’agence a déclaré qu’elle avait effectué des inspections et qu’elle agissait maintenant sur les « violations potentielles découvertes ». Lire la suite.

– Letitia Stein et Tricia L. Nadolny

Pourquoi les experts s’attendaient à ce que Guillain-Barré apparaisse chez certains receveurs du vaccin COVID-19

Même si la Food and Drug Administration a mis à jour l’étiquette d’avertissement sur le vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson pour inclure un risque accru d’un trouble neurologique rare, les experts de la santé disent que les Américains ne devraient pas s’inquiéter.

Le CDC estime que 3 000 à 6 000 personnes développent le syndrome de Guillain-Barré aux États-Unis chaque année. Selon les experts, les chances de développer le SGB après avoir reçu le vaccin COVID-19 sont inférieures à celles d’autres vaccins, bactéries et virus, y compris le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19.

« Le risque de contracter le COVID et de développer une maladie grave ou un COVID long est bien supérieur à votre risque de développer un syndrome rare du vaccin », a déclaré le Dr Len Horovitz, pneumologue et interniste au Lenox Hill Hospital de New York. « Vous devriez étendre votre bras et tirer. » Lire la suite.

– Adrianna Rodriguez

Les hospitalisations chez les enfants augmentent dans 2 États

Sept enfants du Mississippi sont actuellement à l’hôpital en raison d’infections à coronavirus, avec deux des jeunes sous assistance respiratoire, a déclaré mardi un haut responsable de la santé sur Twitter.

Agent de santé de l’État Dr Thomas Dobbs a également tweeté lundi « presque tous les cas dans le Mississippi sont actuellement une variante delta » et la « grande majorité des cas/hospitalisations/décès » concernent des personnes non vaccinées. « 7% des décès chez les vaccinés sont inquiétants – nous laissons trop de delta en circulation pour atteindre nos plus vulnérables », a-t-il ajouté.

Au centre médical de l’Université du Mississippi, les admissions pédiatriques pour des raisons liées au coronavirus ont augmenté au cours des trois dernières semaines, a déclaré le Dr Alan Jones, vice-chancelier associé de l’UMMC pour les affaires cliniques. Il y a actuellement quatre patients pédiatriques en traitement à l’UMMC, a-t-il dit, avec deux des jeunes patients dans une unité de soins intensifs.

Dans le Missouri, le PDG de CoxHealth, Steve Edwards, qui supervise un grand système de santé dans l’État, a noté une tendance préoccupante similaire chez les jeunes, déclarant : « Nous voyons arriver des patients plus jeunes et plus malades.

Au moins 57% des cas séquencés aux États-Unis sont de la variante delta, ont rapporté mardi les Centers for Disease Control and Prevention. Et l’Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi que la variante a été détectée dans 111 pays et deviendra la variante dominante dans le monde au cours des prochains mois.

– Gregory J. Holman, Springfield News-Leader, et Sarah Haselhorst, Mississippi Clarion Ledger

Les décès par overdose aux États-Unis ont atteint le record de 93 000 en 2020

Les décès par surdose ont atteint un record de 93 000 l’année dernière au milieu de la pandémie de COVID-19, a rapporté mercredi le gouvernement américain. Cette estimation éclipse le sommet d’environ 72 000 décès par surdose de drogue atteint l’année précédente et représente une augmentation de 29 %.

« C’est une perte énorme de vies humaines », a déclaré Brandon Marshall, un chercheur en santé publique de l’Université Brown qui suit les tendances des surdoses.

Le pays était déjà aux prises avec sa pire épidémie de surdoses mais clairement « COVID a considérablement exacerbé la crise », a-t-il ajouté. Les blocages et autres restrictions pandémiques ont isolé les toxicomanes et ont rendu le traitement plus difficile à obtenir, ont déclaré les experts.

Alors que les analgésiques sur ordonnance étaient autrefois à l’origine de l’épidémie de surdoses dans le pays, ils ont d’abord été supplantés par l’héroïne, puis par le fentanyl, un opioïde dangereusement puissant, ces dernières années. Le fentanyl a été développé pour traiter la douleur intense causée par des maladies comme le cancer, mais il est de plus en plus vendu illégalement et mélangé à d’autres médicaments. Lire la suite.

– The Associated Press

Olivia Rodrigo fait équipe avec Biden pour encourager les jeunes à se faire vacciner

La pop star Olivia Rodrigo prend une journée de congé pour traverser les banlieues et se rendre à la Maison Blanche mercredi pour rencontrer le président Joe Biden et le conseiller médical en chef, le Dr Anthony Fauci.

Dans le cadre des efforts de l’administration Biden-Harris pour faire vacciner les jeunes, ils réaliseront des vidéos avec Rodrigo pour parler de l’importance du vaccin et répondre aux questions importantes que les jeunes pourraient se poser.

Le vaccin Pfizer a été approuvé par le CDC pour inoculer les enfants de 12 ans et plus en mai. Actuellement, 33,5% des Américains de 12 à 15 ans ont au moins une dose du vaccin, et 24,9% sont complètement vaccinés, D’après le CDC.

Comme la variante delta hautement transmissible représente 10% des nouveaux cas de COVID aux États-Unis, les experts exhortent les gens à se faire vacciner et à prendre des précautions. L’administration a déjà travaillé avec de jeunes influenceurs sur TikTok et les plateformes de jeux pour prendre leur initiative « un pas en avant » pour atteindre un public plus jeune.

2 comtés ruraux de l’Indiana combattent la guerre de la culture des vaccins, un seul gagne

Nichés dans le coin sud-est de l’Indiana le long de la frontière du Kentucky, les comtés de la Suisse et de l’Ohio ont beaucoup en commun : ce sont des communautés rurales riveraines sans autoroutes principales. Ils sont majoritairement blancs – tous deux à environ 96% – et pas particulièrement riches, avec un revenu médian des ménages inférieur à 32 000 $.

Mais d’une manière significative, ces deux comtés voisins ne pourraient pas être plus différents. Le comté de l’Ohio a le troisième taux de vaccination le plus élevé de l’État. Le comté de Suisse a le quatrième taux de vaccination le plus bas.

Sur les 5 875 habitants du comté de l’Ohio, 66,4% avaient été entièrement vaccinés au 11 juillet. Seuls les comtés de Hamilton et de Boone ont un taux de vaccination plus élevé. Pendant une période autour du 29 mars, le comté de l’Ohio était le numéro 1 de l’État pour les taux de première dose et de vaccination complète.

Voyagez vers le sud à travers la limite du comté et seulement 27,6% du comté de Suisse est entièrement vacciné. Au 11 juillet, le comté de l’Ohio avait complètement vacciné 3 404 résidents, soit 913 de plus que le comté de Suisse, bien qu’il soit la moitié de sa taille.

C’est une histoire – souvent répétée – de la façon dont dans les petites villes américaines, tout ce qu’il faut pour triompher des difficultés, c’est quelques bons voisins qui font ce qu’il faut au bon moment pour se protéger les uns les autres. Lire l’histoire complète.

– Ko Lyn Cheang, star d’Indianapolis

Contribution : Mike Stucka, The Associated Press