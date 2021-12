Cas de Covid aux États-Unis, les injections de rappel sont en augmentation alors que le pays approche de Noël

Une infirmière remplit des seringues pour les patients alors qu’ils reçoivent leur vaccination de rappel contre la maladie à coronavirus (COVID-19) lors d’une clinique de vaccination Pfizer-BioNTech à Southfield, Michigan, États-Unis, le 29 septembre 2021. Émilie Elconin | Reuters

Les États-Unis se dirigent vers leur deuxième Noël et Nouvel An avec une nouvelle augmentation des cas de Covid-19, mais armés cette année de vaccins et de rappels facilement disponibles. Plus de 62 millions d’Américains ont reçu un rappel mardi, selon les Centers for Disease Control and Prevention, ce qui représente environ 19% de tous les Américains et 30% de ceux qui sont complètement vaccinés. Environ 55 % des personnes âgées entièrement vaccinées ont reçu une dose supplémentaire. Depuis que la variante omicron Covid hautement muté et contagieuse a été confirmée pour la première fois aux États-Unis le 1er décembre, le pays a connu certaines de ses plus fortes augmentations quotidiennes de vaccins depuis des mois. Une grande partie de l’augmentation des injections a été due aux rappels, qui sont administrés plus que les première et deuxième doses combinées, à une moyenne de plus de 800 000 par jour au cours de la semaine terminée le 16 décembre, selon les données fédérales. « Il contient plus de 50 mutations, et à cause de ces mutations, le simple fait d’être vacciné avec deux doses peut ne pas suffire », a déclaré lundi la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, à « The News with Shepard Smith » de CNBC. « Et nous avons donc vraiment besoin que les gens soient renforcés afin d’augmenter leur protection, en particulier contre les maladies graves et la mort avec l’omicron. »

Des études préliminaires montrent que les personnes non vaccinées sont les plus durement touchées et que les personnes n’ayant reçu que deux injections subissent des infections révolutionnaires, mais trois doses offrent une protection contre la variante omicron. Pfizer et BioNTech ont annoncé plus tôt ce mois-ci que si deux doses de leur vaccin peuvent toujours offrir une protection contre les maladies graves, la protection est améliorée avec une troisième dose, selon une première étude de laboratoire. Moderna a fait une annonce similaire lundi, affirmant qu’une troisième dose de son vaccin à ARNm semble offrir une protection significative contre la variante omicron, tandis qu’un schéma à deux injections s’est avéré moins efficace. Les autorités américaines ont intensifié leurs appels ces dernières semaines pour des injections de rappel à la lumière de l’efficacité réduite apparente des vaccins contre l’omicron. La variante, qui représentait une petite fraction des cas aux États-Unis au 11 décembre, représentait plus de 73% de tous les cas samedi, selon les Centers for Disease Control and Prevention. « Nos médecins l’ont clairement indiqué : les injections de rappel offrent la plus forte des protections », a déclaré mardi le président Joe Biden dans un discours au pays, encourageant les « dizaines de millions » de personnes éligibles à une injection de rappel à en obtenir une. Le pays signale près de 150 000 cas de Covid par jour, sur la base d’une moyenne de sept jours de données compilées par l’Université Johns Hopkins au 21 décembre, en hausse de 23% par rapport à la semaine dernière et de 54% par rapport à avant Thanksgiving. Le CDC « examine » sa définition de complètement vacciné, a déclaré Walensky. Cette définition est essentielle car de nombreuses entreprises, municipalités et même le gouvernement fédéral exigent que les employés, les résidents et les clients soient entièrement vaccinés pour travailler, sortir ou participer à certaines activités. Le CDC dit actuellement que quelqu’un est complètement vacciné deux semaines après une deuxième dose des vaccins Moderna ou Pfizer ou deux semaines après une dose du vaccin Johnson & Johnson. Alors que la poussée de rappel de la Maison Blanche et du CDC semble motiver certains Américains à se faire vacciner, beaucoup semblent être opposés ou ignorer les recommandations mises à jour. Sondage de la Kaiser Family Foundation publié mardi montre que la moitié des adultes vaccinés qui n’ont pas encore reçu de dose de rappel déclarent que l’annonce d’omicron les rend plus susceptibles d’en recevoir une. Cependant, la nouvelle variante ne semble pas convaincre les Américains non vaccinés. Une grande majorité, 87%, des adultes non vaccinés ont déclaré qu’omicron ne les rend pas plus susceptibles de se faire vacciner. « Un gros problème ici va être de savoir comment sortir les boosters, mais en même temps, nous devons toujours travailler sur ces gens qui n’ont toujours aucun jab », a déclaré Rupali Limaye, membre du corps professoral de la Johns Hopkins Bloomberg School of Santé publique. Limaye étudie la prise de décision en matière de vaccins et a travaillé avec les services de santé des États lors du déploiement du vaccin. L’enquête Kaiser montre également que si la plupart des adultes connaissent la recommandation du CDC, la sensibilisation est plus faible parmi les minorités. Quatre-vingt pour cent des répondants blancs ont déclaré qu’ils savaient que l’agence disait que tous les adultes devraient recevoir un rappel, contre 72 % des répondants noirs et 69 % des répondants hispaniques. L’Organisation mondiale de la santé a critiqué mercredi les programmes de rappel du vaccin Covid-19 alors que les pays pauvres luttent pour obtenir les doses initiales pour leurs populations. L’accès inégal aux vaccinations pourrait conduire à des variantes mutées supplémentaires qui prolongent la pandémie, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un point de presse. On pense qu’Omicron a émergé d’un patient atteint du VIH en Afrique du Sud, où seulement 26% de la population est complètement vaccinée, ont déclaré des scientifiques. Selon le CDC, environ 62 % de la population américaine est entièrement vaccinée, laissant une grande partie de la population américaine vulnérable à la variante. « Si nous avons les deux cinquièmes de la population sans protection, omicron va les trouver », a déclaré Limaye. Omicron, qui a été détecté pour la première fois en Afrique australe le mois dernier, s’est avéré extrêmement transmissible, mais on ignore encore beaucoup sur la gravité de la maladie qu’il provoque. Malgré certains signes indiquant que les taux d’hospitalisation d’omicron pourraient être inférieurs à ceux de la variante delta, il est trop tôt pour tirer des conclusions sur la gravité d’omicron, a déclaré Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS pour Covid-19, lors du briefing de mercredi. Environ 69 000 Américains sont hospitalisés avec Covid-19, selon une moyenne de sept jours des données du département américain de la Santé et des Services sociaux à la date de mercredi, en hausse de 11% au cours des deux dernières semaines mais relativement stable au cours des sept derniers jours. Ce qui semble clair, c’est la transmissibilité élevée de l’omicron. Les cas augmentent fortement dans de nombreuses régions du pays, en particulier dans le nord-est, qui enregistre le plus grand nombre de nouveaux cas quotidiens moyens ajustés en fonction de la population de toutes les régions, selon une analyse CNBC des données de Hopkins.

La variante omicron Covid-19 a rapidement dépassé delta en tant que souche dominante du virus aux États-Unis, représentant 90% des cas dans certaines parties du pays, a déclaré mercredi la directrice du CDC, la Dre Rochelle Walensky. La variante représente désormais plus de 73% des cas aux États-Unis samedi, selon les dernières données publiées par le Center for Disease Control and Prevention. La semaine dernière, les autorités sanitaires américaines ont déclaré qu’omicron représentait 2,9% de tous les cas séquencés jusqu’au 11 décembre, mais ont ensuite révisé ce nombre à 12,6%. Les cas quotidiens moyens à New York ont ​​plus que triplé au cours de la semaine se terminant le dimanche 19 décembre, selon les dernières données disponibles sur la ville. site du ministère de la santé, atteignant une moyenne sur sept jours de près de 11 400 cas par jour. La moyenne sur sept jours du pourcentage de tests positifs dans la ville a atteint 10,4%, selon les données. Plus tôt cette semaine, le Texas a signalé ce qui semble être le premier décès d’omicron aux États-Unis chez un homme non vacciné à Houston.

Les New-Yorkais passent des tests Covid-19 sur un site de test mobile dans l’Upper East Side à Manhattan le 22 décembre 2021. Adam Jeffery | CNBC