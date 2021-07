Cas de COVID-19 aux États-Unis 10% plus élevés cette semaine; vaccin J&J; variante delta

Les nouveaux cas de COVID-19 sont en augmentation par rapport à la semaine dernière alors que la variante delta se propage à travers les États-Unis, ont déclaré jeudi des responsables de la santé.

La moyenne hebdomadaire des nouveaux cas quotidiens était 10% plus élevée, même si les cas étaient en baisse de 95% par rapport au pic national de janvier, a déclaré le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, lors d’un briefing.

La variante delta, qui serait plus contagieuse, est la deuxième variante la plus répandue aux États-Unis et devrait devenir la plus courante « dans les semaines à venir », a déclaré Walensky.

« Alors que nous nous préparons pour le Jour de l’Indépendance, je veux rappeler à ceux qui ne sont pas vaccinés de se protéger en portant un masque et d’éviter les foules pour éviter la transmission et la maladie », a-t-elle déclaré.

Aussi dans l’actualité :

►Le chef du bureau européen de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’une baisse de 10 semaines des cas de COVID-19 dans la région était terminée et a averti qu’une nouvelle vague pourrait se profiler à moins que les gens « restent disciplinés » et que davantage de personnes se fassent vacciner.

►L’envoyé spécial de l’Union africaine chargé de diriger les efforts pour se procurer des vaccins contre le COVID-19 pour le continent fait exploser l’Europe alors que l’Afrique se débat au milieu d’une troisième vague écrasante d’infections. « Pas une dose, pas un flacon n’a quitté une usine européenne pour l’Afrique », a déclaré jeudi Strive Masiyiwa.

►Plusieurs pays imposent de nouvelles restrictions COVID-19. La République tchèque impose des mesures pour contenir la propagation de la variante delta. Le Portugal et la Malaisie imposent des couvre-feux dans certaines régions. Et le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que des « précautions supplémentaires » non spécifiées pour contenir la propagation seront nécessaires dans les semaines à venir.

► Cinquante-deux gardiens de prison italiens ont été suspendus pour leur implication présumée dans une agression contre des détenus qui avaient protesté contre le manque de masques faciaux et de tests de virus lors du pic de la pandémie en Italie l’année dernière.

►Environ 77% des adultes vaccinés ont déclaré que tout le monde dans leur ménage est vacciné, tandis que 75% des adultes non vaccinés ont déclaré que personne avec qui ils vivent n’est vacciné, selon un récent sondage de la Kaiser Family Foundation.

►Un législateur de l’État de Washington s’est excusé mercredi pour avoir porté une étoile de David jaune – un symbole imposé aux Juifs par les nazis pendant la Shoah – lors d’un discours prononcé ce week-end pour protester contre les restrictions mises en place pendant la pandémie de COVID-19.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,6 millions de cas confirmés de COVID-19 et au moins 604 900 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 182,4 millions de cas et plus de 3,95 millions de décès. Plus de 154,8 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit environ 46,7% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Dans tout le pays, il est de plus en plus évident que les garçons noirs et latinos ont pris le plus de retard à l’école cette année. En ce moment de bouleversement, les éducateurs et les défenseurs voient une chance de repenser la façon dont les écoles servent les garçons de couleur.

Les États-Unis ne tiennent pas leur promesse de livrer des vaccins au monde

Le président Joe Biden est loin d’avoir atteint son objectif de livrer 80 millions de doses de vaccin au reste du monde d’ici la fin juin.

La Maison Blanche affirme que les obstacles logistiques et réglementaires ont ralenti le rythme de la diplomatie américaine des vaccins. L’administration Biden avait annoncé qu’environ 50 pays et entités recevraient une part des doses excédentaires de vaccin COVID-19.

Mais un décompte de l’Associated Press montre que les États-Unis ont expédié moins de 24 millions de doses à 10 pays destinataires. La Maison Blanche dit que d’autres seront envoyés dans les prochains jours.

La circulation des véhicules prend une tournure inattendue alors que la pandémie inaugure le travail à distance

L’heure de pointe n’est plus aussi pressée au petit matin. Et ce n’est pas seulement une heure non plus. (Ce n’est pas le cas.) Alors que les Américains reviennent progressivement à un semblant de normalité, les données sur le trafic suggèrent que le trajet du matin a radicalement changé – et il se peut qu’il ne revienne jamais aux schémas d’avant COVID-19.

En bref, le trafic aux heures de pointe est plus étalé et, en général, s’est déplacé plus tard dans la matinée, car les Américains sont plus en mesure d’éviter les périodes de trafic intense en raison du travail à distance, selon les données de trafic analysées pour USA TODAY par Wejo, qui suit les données. des véhicules connectés. Lire la suite.

-Nathan Bomey

Les inscriptions au chômage aux États-Unis tombent à 364 000, un nouveau creux pandémique

Le nombre d’Américains demandant une aide au chômage a de nouveau chuté la semaine dernière au plus bas niveau depuis la pandémie de l’année dernière, preuve supplémentaire que le marché du travail et l’économie dans son ensemble rebondissent rapidement après la récession des coronavirus.

Le département du Travail a rapporté jeudi que les inscriptions au chômage avaient chuté de 51 000 à 364 000. Les demandes d’allocations de chômage ont diminué plus ou moins régulièrement depuis le début de l’année. Le déploiement des vaccins a fortement réduit les nouveaux cas de COVID-19, donnant aux consommateurs la confiance nécessaire pour faire leurs achats, voyager, manger au restaurant et assister à des événements publics alors que l’économie se redresse. Lire la suite.

Le vaccin J&J peut protéger contre la variante delta

Un haut responsable américain a suggéré que les personnes qui ont reçu le vaccin Johnson & Johnson sont probablement protégées contre la variante delta.

Le chirurgien général américain, le Dr Vivek Murthy, a déclaré à CNBC que les données montrent que le vaccin Oxford-AstraZeneca – un « cousin » du vaccin J&J – est très efficace contre la variante identifiée pour la première fois en Inde et actuellement en plein essor à travers le pays.

« Alors que nous attendons toujours des études directes sur Johnson & Johnson et la variante delta, nous avons des raisons d’espérer, car le vaccin J&J s’est avéré assez efficace pour prévenir les hospitalisations et les décès, avec toutes les variantes que nous avons vues pour date », a déclaré Murthy mercredi.

Les commentaires de Murthy interviennent alors que d’autres sociétés telles que Moderna ont annoncé que leur vaccin est efficace contre toutes les variantes de COVID-19, y compris la variante delta, qui est considérée comme plus contagieuse.

Selon une étude, la génération Z et les millennials trouvent la vie numérique plus mémorable

Après un an de vie virtuelle pendant la pandémie de COVID-19, les jeunes générations estiment que la présence en ligne est plus importante que les interactions réelles, selon une étude publiée jeudi. L’enquête révèle que 60% de la génération Z et 62% des millennials disent que la façon dont vous vous présentez en ligne est plus cruciale que la façon dont vous apparaissez en personne.

En moyenne, les Américains visitent plus de huit sites Web par jour, soit plus de 3 000 par an, selon l’étude de Squarespace sur la manière dont les Américains interagissent avec les plateformes numériques. Sur les 2 032 adultes interrogés, Squarespace a découvert que les Américains investissent de plus en plus dans le monde en ligne, en particulier les millennials et la génération Z. Lire la suite.

– Kate Mabus

Le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, annoncera un tirage au sort sur le vaccin COVID

Le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, prévoit d’annoncer jeudi les détails du tirage au sort sur le vaccin COVID-19 qui donnera aux Michiganders vaccinés une chance de gagner un total combiné de plus de 5 millions de dollars en espèces et neuf bourses universitaires d’une valeur de 55 000 $ chacune.

Appelé le « MI Shot to Win Sweepstakes », le tirage au sort de style loterie sera organisé par l’État en collaboration avec Meijer et la Michigan Association of United Ways afin d’encourager davantage de résidents à se faire vacciner. Lire la suite.

– Kristen Jordan Shamus, Detroit Free Press

CureVac dit que le tir est globalement efficace à 48%

Le fabricant allemand de vaccins CureVac a déclaré mercredi que son vaccin était efficace à 53 % contre le COVID-19, quelle que soit sa gravité, chez les 18 à 60 ans. Dans l’ensemble, CurveVac affirme que le vaccin est efficace à 48%, sur la base de 83 cas dans le groupe vaccin et 145 dans le groupe placebo.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que les vaccins avec une efficacité supérieure à 50% valent la peine d’être utilisés, bien que beaucoup de ceux déjà approuvés aient un taux beaucoup plus élevé.

Le PDG de CureVac, Franz-Werner Haas, a déclaré que le vaccin protège pleinement les 18 à 60 ans contre l’hospitalisation. Il l’appelle « une contribution importante pour aider à gérer la pandémie de COVID-19 et la propagation dynamique des variantes ».

Contribution : The Associated Press