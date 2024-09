Cas de coqueluche à Nelson — Interior Health

Interior Health a déclaré que les vaccinations de Nelson sont disponibles au Nelson Health Centre au 333 Victoria Street ou en appelant le 250-505-7200.

Le ministère de la Santé a déclaré dans un communiqué de presse lundi avoir identifié un groupe de cas de coqueluche dans la communauté de Nelson.

Interior Health a déclaré que la coqueluche est une maladie bactérienne contagieuse des poumons et de la gorge qui se transmet facilement par la toux ou les éternuements d’une personne infectée.

« L’infection peut se propager à d’autres personnes au cours des premiers stades, lorsque les symptômes ne sont pas graves, et si elle n’est pas traitée, elle peut se propager jusqu’à trois semaines après le début de la toux », indique le communiqué de presse d’Interior Health.

« Cela commence comme un rhume, une légère fièvre et une légère toux. Des quintes de toux sévères qui se terminent souvent par une toux sèche peuvent se développer en une à deux semaines. »

Interior Health a déclaré que les femmes enceintes au cours de leur troisième trimestre et les nourrissons de moins d’un an sont les plus à risque.

« La coqueluche est particulièrement grave pour les nourrissons et peut entraîner une hospitalisation, voire la mort », a déclaré Interior Health.

Un programme de vaccination est en place à Nelson et dans d’autres communautés pour protéger les enfants et prévenir de nouveaux cas. Les vaccins sont disponibles gratuitement dans les cliniques de santé locales, où les infirmières de santé publique sont disponibles pour répondre aux questions.

Les vaccins Nelson sont disponibles à :