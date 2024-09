Cas confirmés de coqueluche à Akwesasne

Les symptômes de la coqueluche peuvent ressembler à ceux d’une maladie respiratoire générale, mais peuvent s’aggraver en quintes de toux sévères, fréquentes et parfois violentes, en bruits respiratoires aigus et en vomissements. La coqueluche est causée par une bactérie et les options de traitement pour les personnes diagnostiquées comprennent un antibiotique.

La coqueluche a tendance à être plus bénigne chez les adultes et les adolescents plus âgés, mais les cas graves peuvent entraîner une pneumonie, des hernies et des convulsions.

La coqueluche est définie comme une maladie à déclaration obligatoire, et les autorités sanitaires locales — le ministère de la Santé du MCA, ainsi que l’Unité de santé de l’Est de l’Ontario pour les parties nord du territoire — sont informées d’un cas confirmé.

Les vaccins contre la coqueluche sont inclus dans les vaccinations recommandées, avec des doses à deux, quatre, six et 18 mois, puis à quatre et 14 ans. La vaccination est la meilleure défense contre la coqueluche et l’atténuation de ses symptômes. Toute personne asymptomatique peut demander à recevoir un vaccin contre la coqueluche par l’intermédiaire des services de santé communautaires du MCA.

L’AMBE demande aux parents d’enfants de l’école Tsi Snaihne de garder à la maison tout enfant qui ne se sent pas bien et de surveiller leurs enfants pour détecter tout symptôme. Si des symptômes apparaissent, les parents peuvent emmener leur enfant chez leur médecin traitant (avec la lettre de l’école) pour qu’il soit traité. Tous les cas confirmés à Akwesasne doivent être signalés à Julie Mason à Akwesasne Community Health, au 613-575-2341.

Pour les personnes de la région, si des symptômes apparaissent, contactez votre médecin traitant. Toute personne souhaitant se faire vacciner contre la coqueluche peut également en discuter avec son médecin traitant. Les personnes souhaitant se faire vacciner et n’ayant pas de médecin traitant peuvent contacter le Bureau de santé de l’est de l’Ontario au 1-800-267-7120.