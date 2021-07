Caryn, la petite amie de la star de Little People, Matt Roloff, traîne avec ses petits-enfants après qu’Amy se soit fait arnaquer pour « JAMAIS » de garde d’enfants

LITTLE People, la petite amie de la star de Big World Matt Roloff, Caryn Chandler, a traîné avec ses petits-enfants.

L’homme de 53 ans a passé du temps de qualité avec les membres de la famille de Matt après que son ex-femme Amy se soit fait arnaquer par des fans pour avoir « JAMAIS » fait du babysitting.

5 Caryn a traîné avec les petits-enfants de Matt

5 La sortie intervient après que les fans ont critiqué Amy pour ne pas avoir passé de temps avec ses petits-enfants

Mat, 59 ans, a pris à Instagram dimanche pour partager une photo de Caryn souriant alors qu’ils dégustaient un repas ensemble, ainsi qu’une vidéo et une photo du couple emmenant ses petits-enfants au zoo.

Il a expliqué dans la légende qu’ils passaient du temps avec ses petits-enfants, écrivant: « Merveilleux week-end… d’abord lors d’une soirée de rendez-vous amusante avec cette belle femme au hotspot extérieur local, puis les films du samedi soir… dimanche toute la journée au zoo avec ces besties. «

LES FANS SE PLAIGNENT AMY « JAMAIS » BABYSITS

Le Petit peuple, grand monde le post de la star arrive des semaines après que les fans aient arraché Amy, 56 ans, pour avoir « jamais » gardé leurs petits-enfants.

Au cours de l’épisode du 6 juillet de l’émission TLC, les fans se sont précipités sur Twitter pour critiquer Amy quand ils ont remarqué que Caryn semble passer plus de temps avec Zach et Toriles enfants de que la grand-mère réelle.

Une personne a écrit : « Est-ce qu’Amy et Chris surveillent jamais les petits-enfants ? Nous avons vu Matt et Caryn (principalement Caryn) regarder les petits-enfants plusieurs fois auparavant. »

Un autre a ajouté: « Caryn surveille plus les enfants qu’Amy. »

Un troisième intervint : » Surprenant de voir Caryn s’occuper des enfants mieux qu’Amy… «

Un montant supplémentaire de Petit peuple, grand monde le fan a commenté: « Caryn aide toujours… Amy est… Qui sait. »

Amy et Matt ont une relation tendue depuis leur divorce en 2016.

Les ex partagent quatre enfants adultes : les jumeaux de 31 ans Zachary et Jeremy, Molly, 27 ans et Jacob, 24.

Zach et sa femme Tori, 30 ans, partagent un fils de quatre ans, Jackson, et une fille d’un an, Lilah.

Amy et Matt sont aussi les grands-parents du fils Jérémy et belle-fille Audreyles enfants Bode et Ember.

Audrey et Jeremy attendent actuellement leur troisième enfant ensemble, tandis que la femme de Jacob Isabelle est enceinte de leur premier enfant.

Alors que Matt a évolué avec Caryn, Amy est actuellement fiancée à Chris Marek.

LES TÉLÉSPECTATEURS RIP AMY COMME « CONTR’LANT »

Au cours de l’épisode de la semaine dernière de l’émission de téléréalité, les fans ont critiqué Amy comme « contrôlant » alors qu’ils regardaient les fiancés planifier leur mariage.

Comme Amy et Chris s’est assis pour envoyer les invitations à leur mariage, le couple n’était pas d’accord sur le nombre de personnes que la mariée prévoyait d’inviter.

Le couple a continué d’être en désaccord alors que Chris a insisté pour qu’ils donnent à leurs invités deux faveurs de mariage.

Cependant, Amy a fait valoir que les invités ne devraient recevoir que des pierres peintes qui sont sentimentales pour elle et Chris.

Alors que la scène était diffusée, les téléspectateurs se sont tournés vers Twitter pour reprocher à Amy de «contrôler» la planification du mariage.

Un fan a écrit: « Amy est toujours très contrôlante en ce qui concerne la planification du mariage !! »

Un autre a ajouté: « Ugh, Amy veut TOUT à sa façon !! Les idées de Chris ne sont même pas prises en compte. »

Un troisième intervint : « Amy était un peu égoïste là-bas avec seulement son rocher peint comme cadeau de mariage. Je n’ai même pas entendu son idée de faveur. Quoi qu’il en soit, ça doit être mieux qu’un rocher peint… »

5 Matt et Caryn semblent être activement impliqués dans la vie de ses petits-enfants Crédit : Instagram

5 Amy est fiancée à Chris Crédit : médias sociaux – Se référer à la source