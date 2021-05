Caryn Chandler de Little People demande de reporter le procès pour harcèlement de son fils afin qu’elle puisse passer des vacances en Arizona avec Matt Roloff

La star de LITTLE People, Big World, Caryn Chandler, a demandé de reporter le procès pour harcèlement de son fils afin qu’elle puisse passer ses vacances en Arizona avec son petit ami, Matt Roloff.

Connor, 22 ans, était arrêté le 11 janvier 2020 et a été accusé de deux chefs de harcèlement contre sa mère Caryn, qui est Peu de gens, grand monde la petite amie de la star de Matt.

Caryn Chandler a demandé de reporter le procès pour harcèlement de son fils afin qu’elle puisse passer des vacances avec Matt Roloff en Arizona[/caption]

Connor a été arrêté en janvier 2020 pour harcèlement contre sa mère Caryn[/caption]

Connor «a harcelé ou ennuyé illégalement et intentionnellement» Caryn en la soumettant à un «contact physique offensant», selon les documents judiciaires.

UNE Le procès devant jury à six personnes a été fixé au 23 juin, mais The Sun peut révéler en exclusivité qu’il semble que Caryn ait demandé de le reporter pour qu’elle puisse continuer à partir en vacances en Arizona avec Matt.

Les documents judiciaires obtenus par The Sun indiquaient: «L’État a été informé que Caryn Chandler ne sera pas disponible pour le procès le 23 juin 2021, car elle sera dans l’État d’Arizona jusqu’au 27 juin 2021.»

Caryn, 53 ans, est un «témoin nécessaire en tant que victime répertoriée dans cette affaire».

Caryn et Matt seront en Arizona pour le procès en juin[/caption]

Une nouvelle date d’essai n’a pas encore été fixée.

Bien que les documents judiciaires ne disent pas spécifiquement que Caryn sera en vacances avec Matt, Caryn est actuellement en Arizona avec son petit ami.

Mat, 59 ans, et Caryn ont acheté une maison à Surprise, en Arizona à ses parents en juin 2018 pour 375000 $ à la suite de son divorce avec son ex-épouse Amy, 55 ans, avec qui il partage quatre enfants.

La demeure de l’Arizona comprend deux chambres et deux salles de bains et demie.

Caryn et Matt ont acheté la maison de ses parents[/caption]

La maison de Surprise, en Arizona, vaut 375000 $[/caption]

La demeure de l’Arizona comprend deux chambres et deux salles de bains et demie[/caption]

La maison a des comptoirs en corian dans la cuisine[/caption]

Le patio dispose d’un barbecue au gaz intégré et d’un foyer extérieur[/caption]

La cour a également une cascade et une vue sur la montagne[/caption]

La maison a des comptoirs en corian dans la cuisine, du carrelage et du parquet partout, des baies vitrées et des appareils en acier inoxydable.

Le patio paisible dispose d’un barbecue à gaz intégré, d’un foyer extérieur, d’une cascade et d’une vue imprenable sur les montagnes.

La maison est un lieu de vacances populaire pour leurs enfants, car le fils de Matt Zach, la belle-fille Tori et leurs enfants Jackson, 4 ans, et Lilah, 1 an, sont actuellement en visite.

Tori a publié des photos en train de nager et de jouer dans une piscine creusée avec sa famille, alors qu’elle a également publié une photo de famille d’une randonnée avec Matt et Caryn.

Les enfants de Matt visitent souvent la maison de vacances[/caption]

Zach et Tori sont actuellement en visite avec leurs enfants Jackson et Lilah[/caption]

La fille de Caryn, Brittany, et son partenaire sont également en ville[/caption]

La fille de Caryn, Brittany, 25 ans, et son partenaire sont également en visite.

Elle a légendé une jolie photo de famille: « Vendredi soir dans le désert avec certains de mes amis préférés! »

Alors que la famille de Connor profite de l’Arizona, il fait face à plus de problèmes juridiques.

Le Sun peut également révéler en exclusivité qu’il a été frappé de deux autres accusations, révèlent des documents judiciaires de l’Oregon.

Connor a été accusé de deux autres accusations dans son affaire de harcèlement[/caption]

Outre les deux chefs d’accusation de harcèlement, qu’il a plaidé non coupable, il a également été accusé de «tentative de recours à la force physique ou de menace d’utilisation d’une arme mortelle» et «a illégalement et intentionnellement endommagé des biens appartenant à Caryn Chandler . »

Il n’a pas plaidé pour les deux chefs d’accusation supplémentaires.

Les représentants de Caryn et Connor n’ont pas répondu à la demande de commentaires du Sun.

Connor a eu du mal à éviter les ennuis depuis son arrestation.

En août 2020, un un mandat d’arrêt a été émis pour son arrestation lorsqu’il n’a pas comparu à sa conférence de règlement.

Il était arrêté le 28 août et publié le même jour.

Il a été arrêté deux fois après son arrestation initiale pour avoir manqué aux audiences du tribunal[/caption]

Le service de police de l’Oregon qui s’est occupé de l’arrestation a déclaré au Sun qu’il avait été arrêté alors qu’il «faisait la fête» dans un motel.

Le porte-parole du département a déclaré: «Lorsque nous l’avons arrêté, il a été enregistré dans un motel. La réception a appelé en disant que les locataires étaient perturbateurs.

«Ils faisaient la fête, on dirait. Ils allaient dans le hall et filmaient le personnel de la réception. On leur a demandé de partir.

«Il y avait beaucoup de monde dans la chambre du motel. Quand nous sommes arrivés, nous avons couru tout le monde et il était dans la salle. Il a été arrêté sur mandat.

Connor a lutté contre des problèmes de toxicomanie au fil des ans[/caption]

Connor dit exclusivement au Sun en octobre de l’arrestation d’août: «Je me suis réveillé avec des flics, je suppose que certains enfants au hasard qui se sont présentés donnaient du fil à retordre au personnel, je m’en souviens à peine.

«Ils sortaient tout le monde de la pièce parce que certains enfants nous ont fait expulser. Des enfants ivres, odieux et bruyants au hasard, c’est ce qui s’est passé.

«Je leur ai donné mon nom et ils m’ont dit que j’avais un mandat, j’étais tellement confus. Ils ont envoyé du courrier à la mauvaise adresse à laquelle je ne suis même pas légalement autorisé, indiquant que ma date d’audience avait changé, donc je ne savais même pas que j’avais un mandat à ce moment-là.

«Les charges auraient dû être abandonnées le mois dernier.»

Il a admis avoir eu une bataille passée avec des pilules[/caption]

Puis un mandat d’arrêt a été émis pour l’arrestation de Connor après qu’il a raté son audience du 23 novembre pour une vérification de l’état.

Connor s’est rendu le 30 novembre après avoir été frappé avec le mandat pour ne pas comparaître en cour.

Il a précédemment raconté au Sun sa bataille contre la toxicomanie: «J’étais juste un autre enfant qui faisait la fête au lycée et un jour après une fête, il me restait du Xanax, je l’ai pris.

« [I] réalisé ce que je ressentais et ça a fait boule de neige à partir de là. Je ne voulais pas m’arrêter, je ne voyais pas de raison d’arrêter parce que j’étais défoncé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Connor attend un petit garçon avec sa petite amie Ashlee[/caption]

«Je pensais que tout le monde était [the] ennemi alors j’ai nié toute aide offerte qui a simplement conduit à ma dépendance en enlevant tout ce qui était important dans ma vie.

«La réadaptation n’a jamais aidé, j’ai fini par me débarrasser après avoir eu 18 ans et seule, une fois que j’étais en période de probation. C’est juste arrivé, un jour j’avais fini, fatigué de vivre cette vie.

«J’ai des amis qui ne sont plus là à cause des pilules, et je sais que cela aurait pu être différent s’ils avaient reçu la bonne aide du premier coup.

Il a ajouté que la dépendance «avait pris le dessus» dans sa vie.

Connor a poursuivi: «Je suis heureux que cela se soit produit quand j’étais enfant, c’est ce que je peux dire, j’ai pu vraiment apprendre avant de vraiment commencer mon avenir. Je suis un bon gamin.

Caryn est en bons termes avec son fils malgré l’arrestation[/caption]

«Je ne vole pas, je ne prends pas de drogue. J’ai de bonnes relations avec ma famille et mes amis, je sors le week-end et je travaille la semaine comme toute autre personne.

Connor est en train de changer sa vie, car il attend actuellement un petit garçon avec sa petite amie Ashlee.

Malgré les problèmes juridiques, Connor est en bons termes avec sa mère.

Il a dit exclusivement au Sun sa soirée de révélation de sexe: «Ma mère a organisé la révélation dans sa nouvelle maison, tout l’endroit était décoré et nous l’avons eu dans la cour, c’était génial, et la nouvelle du bébé nous a vraiment rapprochés.





«Elle savait avant tout le monde que nous avions un garçon alors qu’elle avait tout mis en place pour nous, elle était si contente.»

Il a dit que sa mère était «très excitée pour son premier petit-enfant».

Le bébé est attendu en septembre.

Caryn a organisé leur soirée de révélation du sexe[/caption]