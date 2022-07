Cary reçoit une reconnaissance pour ses rapports financiers – Shaw Local

Le village de Cary a reçu le prestigieux certificat d’excellence en information financière de la Government Finance Officers Association des États-Unis et du Canada pour le rapport financier annuel complet du village pour l’exercice se terminant le 30 avril 2021.

La GFOA a reconnu les efforts du village de Cary pour démontrer une divulgation complète lors de la communication de son histoire financière aux résidents.

Ce certificat de réussite est la plus haute forme de reconnaissance en matière de comptabilité gouvernementale et d’information financière. Le village de Cary reçoit ce prix depuis plus de 20 ans.