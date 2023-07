Cary passe à la «condition jaune» pour l’utilisation de l’eau à l’extérieur – Shaw Local

Le village de Cary est dans la « condition jaune » en ce qui concerne l’utilisation de l’eau à l’extérieur.

Dans la «condition jaune», les résidents sont autorisés à irriguer ou à arroser leurs pelouses selon un horaire pair / impair de 18 h à 9 h. Les propriétés avec des adresses paires sont autorisées à arroser les jours civils pairs. Les propriétés avec des adresses impaires sont autorisées à arroser les jours calendaires impairs.

L’arrosage à la main et les usages domestiques normaux de l’eau ne sont pas affectés par cette condition.

Ce passage à la «condition jaune» est dû à la grave sécheresse dans la région, ainsi qu’au prochain projet de réhabilitation et de peinture du château d’eau.

À partir de la mi-juillet, le château d’eau de Three Oaks Road et Georgetown Drive sera mis hors ligne et vidé pendant environ 60 jours pour la peinture, l’entretien et d’autres améliorations.

À partir de la mi-juillet, lorsque la tour est mise hors ligne, certains résidents de Cary dans certains quartiers peuvent s’attendre à connaître des différences mineures de pression d’eau de l’ordre de 5 à 15 PSI.

Avec ces changements temporaires, la pression de l’eau restera bien au-dessus des pressions de fonctionnement minimales requises par l’État. Les pressions d’eau seront restaurées à des niveaux typiques après la période de 60 jours du projet, lorsque le système d’eau sera revenu à ses paramètres opérationnels typiques.