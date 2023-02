Cary-Grove passe devant Dundee-Crown – Shaw Local

CARPENTERSVILLE – Le résultat était à la fois attendu et révélateur en ce qui concerne le talent dont Cary-Grove a fait preuve lors de sa victoire 48-6 contre Dundee-Crown vendredi soir.

Les Trojans (7-1, 3-1 Valley) ont gagné 48-6 sur les Chargers (2-6, 1-3 Valley) lors d’une froide nuit d’automne où presque tout s’est déroulé dans le sens de Cary-Grove.

Avec un mastodonte offensif implacable dirigé par les demis offensifs Tyler Pennington et Ryan Magel et une défense d’équipe étouffante, les Trojans ont montré que leur noble classement d’état n ° 4 6A n’est certainement pas une apparition.

Pennington a réalisé sa superbe performance habituelle avec 15 courses pour 87 verges et trois touchés, mais Magel a été presque aussi bon avec six courses pour 67 verges et deux réceptions pour 26 verges. Magel s’est précipité pour un touché.

Le quart-arrière JP Sullivan, qui dirige l’attaque comme un magicien faisant des tours de passe-passe, a mené la puissante attaque.

“Je pense que notre défensive a donné le ton et a joué très vite”, a déclaré l’entraîneur de Cary-Grove, Brad Seaburg. “Leur seul premier tenu de la première mi-temps était sur un faux botté de dégagement.”

Le demi défensif David Daigle a réussi une interception et un retour de 35 verges au deuxième quart pour Cary-Grove. Pennington a fait de nombreux tacles alors que toute la défense a été très bonne toute la soirée.

Le porteur de ballon du chargeur Greg Williams était bon au sol avec 60 verges au sol âprement disputées en 14 courses plus une réception pour 5 verges.

“C’était un match amusant de haut niveau”, a déclaré Williams. “Cary-Grove est l’une des meilleures équipes de l’État. Nous jouons toujours dur et je suis reconnaissant pour la ligne offensive.”

Les Trojans accueilleront Crystal Lake South la semaine prochaine, tandis que les Chargers accueilleront Huntley.

Héros méconnu: OLNate Hartke

Le nombre: 285. Le total des verges au sol pour lesquelles Hartke et ses collègues joueurs de ligne ont créé des trous.

Et autre chose: Hartke n’est qu’un junior et l’un des nombreux joueurs de ligne à revenir en 2016.

Cary-Grove 48, Dundee-Crown 6

CG 14 21 6 7 – 48

CC 0 0 0 6 – 6

COMMENT ILS ONT MARQUÉ

Premier quart

CG Magel 20 run (coup de pied de Walsh) 8:06

CG Pennington 3 points (coup de pied de Walsh) 3:57

Deuxième quartier

CG Freskos 15 passe de Sullivan (coup de pied de Walsh) 9:38

CG Hughes 30 run (coup de pied de Walsh) 3:54

CG Pennington 12 run (coup de pied de Walsh) 0:26

Troisième quart

CG Pennington 7 run (coup manqué) 7:32

Quatrième trimestre

Course DC Williams 2 (échec de la conversion) 8:06

CG Walsh 17 run (coup de pied de Walsh) 3:34

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

CG RAPIDE: Pennington 15-87, Magel 6-67, Walsh 7-61, Hughes 2-38, Pressley 3-19, Gleeson 2-9, Sullivan 1-4, Total 285; DC: Williams 14-60, Mays 3-34, Sprouse 8-20, Jay 2-moins 2, Total 112

CG PASSE: Sullivan 5-6-0 76, Collins 0-2-1 0, Total 5-8-1 76. DC: Sprouse 6-10-1 25, Total 6-10-1 25

CG RECEVANT : Freskos 2-29, Magel 2-26, Pressley 1-21, Total 76 ; CC : Rice 1-10, Wiechmann 1-7, Williams 1-5, Jay 3-3, Total 25

YARDS TOTAL DE L’ÉQUIPE : CG : 361, DC : 137

