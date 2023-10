CARY – Après avoir raté les séries éliminatoires pour la première fois en 18 saisons l’an dernier, Cary-Grove était ravi d’être de retour dans une position familière.

Il n’a pas fallu longtemps aux Troyens pour trouver leur place.

Mené par de gros jeux explosifs du porteur de ballon senior Andrew Prio, Cary-Grove, tête de série n°3, a couru 464 verges en 50 courses et a remporté une victoire de 49-6 en séries éliminatoires de classe 6A au premier tour contre Libertyville, tête de série n°14, vendredi. nuit à Al Bohrer Field.

Cary-Grove avance pour affronter le vainqueur du match de samedi entre le n°11 Highland Park et le n°6 Chicago Mather.

Peyton Seaburg de Cary-Grove fait une passe contre Libertyville lors du premier tour des séries éliminatoires de football de classe 6A à Cary vendredi. (Patrick Kunzer pour Shaw Local/Patrick Kunzer pour Shaw Local)

“Après la saison dernière, ce fut une déception et un point important de revenir là où nous étions avant”, a déclaré le secondeur senior Connor Anderson. « Je pense que nous avons beaucoup retenu de la saison dernière. Nous ne voulions pas que cela se reproduise. »

Cary-Grove (8-2), classé n°5 dans le dernier sondage de classe 6A d’Associated Press, a utilisé son attaque dévastatrice à triple option pour rendre la vie difficile à Libertyville (5-5) tout au long du match de vendredi.

Prio a mené les Trojans avec 194 verges et un touché en seulement 10 courses. Il aurait pu avoir un match encore plus important après qu’un touché de 89 verges ait été annulé sur un bloc illégal à l’arrière vers la fin de la première mi-temps.

Quatre des dix tentatives de Prio se sont soldées par des distances négatives, ce qui a rendu sa ligne finale encore plus étonnante.

“Andrew a une excellente vision et un excellent équilibre”, a déclaré l’entraîneur de CG, Brad Seaburg. « Il représente une menace majeure pour nous. [Holden] Boone a également fait une longue course pour nous ce soir. Nous avons beaucoup de vitesse à [slot back]et vous avez vu ça ce soir.

“Prio l’a fait toute l’année pour nous, et Boone l’a fait récemment.”

L’arrière Logan Abrams (90 yards) a réussi quatre des sept touchés des Trojans, marquant sur des courses de 1, 9, 2 et 3 yards. Boone a totalisé 74 verges, dont une rafale de 52 verges qui a été arrêtée sur la ligne des 3 verges de Libertyville.

Cary-Grove a marqué son premier touché sur une passe de 34 verges de Peyton Seaburg à Jake Hornok, qui a couru le long de la ligne de touche et a plongé vers le pylône pour donner aux Trojans une avance de 7-0 avec 9:03 à jouer au premier quart.

Cary-Grove menait 28-0 à la mi-temps.

L’entraîneur de Libertyville, Mike Jones, a été impressionné par l’efficacité offensive des Trojans.

“Nous ne les avons pas vus depuis 2014, et c’est vraiment difficile parce que nous ne jouons contre personne d’autre comme ça”, a déclaré Jones. « Ils sont disciplinés et ils exécutent. Quoi que vous vouliez faire contre eux, ils l’ont déjà vu. Ils ont une réponse.

La défense des Trojans a réalisé de gros arrêts précoces contre Libertyville, notamment en forçant un turnover sur les downs après quatre échecs consécutifs des Wildcats sur les 16 de C-G.

Plus tard dans la première mi-temps, Anderson a arrêté le quart-arrière Quinn Schambow sur un quatrième et un, libérant le ballon avec une récupération de Corey Adams. Gavin Henriques a ajouté plus tard une interception.

Jake Hornok (au centre) de Cary-Grove est accueilli dans la zone des buts après avoir marqué un touché contre Libertyville vendredi à Cary. (Patrick Kunzer pour Shaw Local/Patrick Kunzer pour Shaw Local)

Cary-Grove a limité Libertyville à 177 verges offensives totales, tandis que les Trojans en avaient 514. Seaburg était plus inquiet d’arrêter le potentiel de gros jeu des Wildcats.

“Nous avons été très pressés contre eux et nous avons réussi à minimiser le nombre de gros jeux”, a déclaré Seaburg. « Cette équipe a marqué sur de nombreux gros jeux tout au long de l’année. Une fois que nous les avons réduits de deux ou trois scores, je pense que nous sentions vraiment le sang.

Schambow a terminé 19 passes sur 36 pour 144 verges avec un touché et une interception. Il a complété des passes à huit receveurs et a inscrit un score de 32 verges à Blaise Lavista au quatrième quart.

Lavista a réussi deux attrapés pour 32 verges, Josh Holst a réussi quatre attrapés pour 39 verges et Charles Clark a réussi 21 verges. Luka Nikolich a ajouté 18 verges en réception.

Libertyville a subi de lourdes défaites tout au long de l’année, dont une en triple prolongation, une autre en prolongation et une autre dans la dernière minute du match.

«Cette équipe et ces gars représentaient tout pour moi», a déclaré Schambow, un junior. «C’est le meilleur groupe de gars avec lequel j’ai jamais joué. Ce n’est évidemment pas ainsi que nous souhaitions que cela se termine. Nous avons lutté contre l’adversité et c’est ce dont nous sommes fiers. Chaque fois que nous sommes renversés, nous nous relevons.

Les Troyens ont de grands objectifs en séries éliminatoires, mais avancent les choses étape par étape.

“Nous avons remporté une belle victoire ce soir et nous sommes sur un pas de plus”, a déclaré Prio.

Cary-Grove 49, Libertyville 6

Libertyville 0 0 0 6 – 6

Cary-Grove 14 14 14 7 – 49

Premier quart

Passe CG-Hornok 34 de Seaburg (coup de pied d’Apgar), 9:03

CG-Abrams 1 run (coup d’Apgar), 0:46

Deuxième quartier

Course CG-Prio 18 (coup de pied d’Apgar), 5:57

Course CG-Abrams 9 (coup de pied d’Apgar), 4:17

Troisième quart

Course CG-Abrams 2 (course Abrams), 9:02

Course CG-Abrams 3 (coup de pied d’Apgar), 3:26

Quatrième trimestre

Passe de L-Lavista 32 de Schambow (coup de pied raté), 11:51

Exécution CG-Dunkin 12 (échec de l’exécution), 4:59

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

SE PRÉCÉDER–Libertyville : Schambow 4-29, Dickson 2-11, Lavista 2-5, Gavric 1-7, Holst 1-5, Clark 1-3, équipes 4 moins 27. Totaux : 15-33. Cary-Grove : Abrams 21-90, Prio 10-194, Seaburg 7-35, Boone 3-74, Dunkin 3-25, Delatorre 3-16, Moore 2-31, équipe 1-moins 1. Totaux : 50-464.

QUI PASSE-Libertyville : Schambow 19-36-1-144. Cary-Grove : Seaburg : 2-3-0-50.

RÉCEPTION–Libertyville : Holst 4-39, Nikolich 4-18, Clark 3-21, Lavista 2-36, Henderson 2-11, Gavric 2-6, Seth 1-8, Williams 1-5. Cary-Grove : Hornok 2-50.

TOTAL DES PARCS : Libertyville 177, Cary-Grove 514.