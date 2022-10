Cary-Grove dans un endroit étrange se battant pour faire les séries éliminatoires – Shaw Local

Cary-Grove est entré en territoire inconnu.

Les Troyens, qui ont remporté il y a 11 mois l’un des plus grands matchs de football de l’histoire de l’IHSA, se battent pour leur vie en séries éliminatoires. C’est une position dans laquelle CG (3-4, 3-4 dans la Fox Valley Conference) n’a pas été depuis 2003.

Normalement, CG joue pour l’une des meilleures têtes de série de la tranche nord de la classe 6A. Maintenant, les Troyens doivent gagner à Burlington Central cette semaine et à domicile contre le Hampshire la semaine prochaine pour se qualifier à 5-4.

Steve Soucie de Shaw Local, qui met à jour chaque semaine les fourchettes potentielles des séries éliminatoires dans les huit classes, voit des scénarios où 4 à 5 équipes pourraient se qualifier pour les 256 équipes éliminatoires. Cependant, Soucie prévoit que la ligne pour les équipes 4-5 sera d’environ 45 points en séries éliminatoires (victoires des adversaires) et les équipes FVC, jouant dans une conférence verrouillée, ne pourraient atteindre 41 points que si elles ont une fiche de 4-5.

“Nous devons gagner ou nous sommes éliminés”, a déclaré l’entraîneur des Trojans Brad Seaburg après la défaite de 41-7 contre Jacobs vendredi. “Nous verrons. Je sais que les enfants n’ont pas démissionné et qu’ils continuent à travailler. Nous allons devoir continuer à travailler cette semaine et voir ce qui se passe.

« Nous devons les arrêter. Nous n’avons pas arrêté Jacobs ce soir. Et nous devons marquer plus.

Ajoutant aux frustrations de C-G vendredi, il y avait une ligne de cinq joueurs sur des béquilles – le secondeur Colin Desmet, le receveur-arrière défensif Mykal Kanellakis, le secondeur Connor Anderson, le porteur de ballon Alex Schuppe et le secondeur porteur Hayden Dieschbourg. Desmet était le premier rusher de C-G. Kanellakis, Schuppe et Dieschbourg, s’ils étaient en bonne santé, auraient probablement aussi été portés.

L’arrière arrière Holden Boone et le porteur de ballon Andrew Prio sont les seuls arrières sains restants avec le quart Peyton Seaburg depuis le début de la saison.

Dieschbourg s’est blessé avant la saison. Desmet, Kanellakis et Schuppe ont été perdus lors de la semaine 6 et Anderson lors de la semaine 5. Desmet, Anderson et le secondeur défensif Thomas Burton étaient les trois partants de retour de l’équipe du championnat d’État de classe 6A de l’an dernier.

CG, sans doute, a remporté sa meilleure victoire de l’histoire de l’école en battant le puissant East St. Louis, 37-36, l’année dernière pour le titre d’État de classe 6A. Les Flyers étaient chargés de recrues de la division I de la NCAA; les chevaux de Troie n’avaient que le quart-arrière Jameson Sheehan, qui a accepté une offre en tant que remplaçant préféré dans l’Illinois.

Les chevaux de Troie ont bien rivalisé avec tant de nouveaux joueurs universitaires. Leurs défaites sont survenues contre Crystal Lake South (5-2) et Prairie Ridge, Huntley et Jacobs (tous 6-1). La défaite de vendredi contre Jacobs est le seul match qui n’a pas été serré en seconde période.

Football IHSA: Cary Grove contre Jacobs L’entraîneur de Jacobs, Brian Zimmerman, a son équipe en première position pour terminer 8-1 en saison régulière et remporter une part du championnat de la Fox Valley Conference. Les Golden Eagles ont également une chance d’atteindre le record de victoires de l’école (9-2) établi en 1999. (Paul J. McKenna pour Shaw Media)

Poursuivre l’histoire : Avec la victoire de Jacobs sur CG vendredi, les Golden Eagles sont en mesure d’égaler le record de victoires de l’école (9-2) établi en 1999. C’était la seule autre équipe de Jacobs à terminer une saison régulière à 8-1.

Jacobs termine au Hampshire puis accueille Dundee-Crown lors des deux derniers matchs de la saison régulière. Deux victoires et une victoire au premier tour dans les séries éliminatoires de la classe 7A égaleraient le record de l’école.

Les Eagles ont profité de leur soirée d’appréciation militaire et des premiers intervenants vendredi avec la victoire sur CG, qu’ils n’avaient pas battu depuis 2013. Également présents vendredi, plusieurs membres de l’équipe Jacobs de 1979, la première de l’histoire de l’école à participer aux séries éliminatoires et gagner un jeu. Cette équipe des Eagles a remporté son match d’ouverture des séries éliminatoires de classe 4A, puis a perdu au deuxième tour contre Antioche.

Scénario des éliminatoires : Le match de C-G à Burlington Central (3-4, 3-4) sera crucial ce vendredi. Les espoirs du vainqueur en séries éliminatoires resteront vivants, pas ceux du perdant.

CG termine avec Hampshire lors de la semaine 9; Central se termine avec McHenry.

Le plus grand nombre d’équipes que le FVC peut avoir en séries éliminatoires cette saison est de cinq.

Dans la division Kishwaukee River/Interstate 8 Blue, Richmond-Burton (7-0, 3-0 KRC/I8 Blue) joue pour la première tête de série de la classe 4A. Marengo (3-4, 2-2) et Johnsburg (3-4, 1-3) ont des chances réalistes de gagner pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

Dans le KRC/I8 White, Woodstock (3-4) peut se qualifier pour les séries éliminatoires avec des victoires sur Johnsburg et Ottawa.

Nathan Van Witzenburg de Crystal Lake South court pour un gain contre Crystal Lake Central le 30 septembre à Crystal Lake. (Karen Naess pour Shaw Local)

Le rebond du Sud se poursuit : Le football est le seul sport où des pertes inattendues en saison régulière peuvent anéantir les espoirs des séries éliminatoires.

Crystal Lake South a répondu à une défaite contre Burlington Central avec des dommages offensifs majeurs de 91 points lors de victoires consécutives sur Crystal Lake Central et McHenry.

Les Gators éligibles aux séries éliminatoires ont une fiche de 5-2 alors qu’ils se préparent pour les deux prochaines semaines de ce que l’entraîneur Rob Fontana a appelé le “Murderers Row” du FVC de Prairie Ridge et Huntley, qui sont à égalité au sommet du classement de la ligue à 6-1 avec Jacobs.

“Peut-être que Burlington Central a été un bon signal d’alarme pour nous, car il a réinitialisé ce que nous faisons et tout le monde est prêt pour la routine quotidienne de l’entraînement”, a déclaré Fontana à propos de la défaite 24-20 de la semaine 5.

“J’espère que nous pourrons courir”, a déclaré le joueur de ligne bidirectionnel senior Nate Compere. “Vous ne voulez jamais dire qu’une défaite est une bonne chose, mais c’était un signal d’alarme comme l’a dit l’entraîneur.”

Générer de l’attaque n’a pas été un problème avec les Gators avec une moyenne de 36 points par match. Ils ont montré la variété des façons dont ils peuvent marquer vendredi depuis la course de Nate Van Witzenburg, le décès de Caden Casimino et la polyvalence de Brady Schroeder, qui a couru pour deux scores et lancé pour un autre dans des situations à l’intérieur du McHenry 10.

“Dans notre attaque, tout le monde est une menace”, a déclaré Van Witzenburg. “Nous dispersons le ballon et nous savons que tout le monde va le faire.”

Fontana a déclaré que les seniors, dont Compere, Van Witzenburg et Schroeder, s’assurent que les Gators sont prêts pour la poussée finale vers les séries éliminatoires.

“Les seniors que nous avons … ils ne laissent pas les gars prendre des jours de congé et s’amuser à l’entraînement”, a déclaré Fontana. “La haute direction a vraiment pris le relais, et cela a été extrêmement incroyable pour nous.”

Les guerriers cherchent à rebondir : L’objectif de McHenry de se remettre d’un départ de 0-4 pour se qualifier pour les séries éliminatoires s’est terminé avec la défaite de 41-14 de vendredi contre South.

Mais les 2-5 Warriors ont affiché la compétitivité dont ils ont fait preuve toute la saison avec Dom Caruso lançant deux passes de touché au quatrième quart et Caleb Sites et Zach Maness combinant pour 11 attrapés et 167 verges.

“Je suis tellement fier de nos enfants, ils se sont battus”, a déclaré l’entraîneur de McHenry, Joel Beard. “Nous les avons mis au défi à la mi-temps de continuer à jouer et ils l’ont fait.”

McHenry a eu la chance de prendre de l’avance tôt lorsque sa défense s’est arrêtée sur la possession d’ouverture du match, puis il est passé de son 14 au sud 12. Le trajet s’est terminé par une perte de 5 verges sur les quatrième et deuxième et les Warriors n’ont pas Je ne rentrerai plus dans le 45 des Gators avant le quatrième quart-temps.

“Je ne sais pas si cela aurait fait une différence dans le match, mais cela aurait été énorme pour nous de commencer (avec un touché)”, a déclaré Beard. « Accordez du crédit au Sud. Ils ont joué leur jeu. »

L’autre arrière de R-B : Même si l’arrière de Richmond-Burton Steven Siegel a réussi trois touchés au sol lors de la victoire 42-14 de vendredi contre Johnsburg, portant son total à 22, les Rockets ne sont pas un one-man show.

L’arrière junior Braxtin Nellessen est une puissance de 5 pieds 11 pouces et 235 livres qui peut être extrêmement difficile à attaquer. Nellessen n’a eu besoin que de 17 courses pour accumuler 139 verges contre les Skyhawks, mais voici le botteur.

Il jouait avec un pouce droit cassé, qui était dans un plâtre pendant tout le match. Cela n’a pas non plus affecté sa capacité à protéger le ballon. À un moment donné au milieu du troisième quart-temps, Nellessen a dopé plusieurs défenseurs de 5 mètres supplémentaires avec lui après le contact initial, ce qui a entraîné un premier essai.

Alors qu’il s’enfuyait du terrain, l’entraîneur des Rockets, Mike Noll, lui a crié son approbation.

“C’est comme ça que tu diriges le football !” dit Noll en frappant dans ses mains en signe d’approbation.

Après le match, Noll a parlé de la polyvalence du jeu de course de R-B.

“Nous avons tous vu de quoi Steven (Siegel) est capable”, a déclaré Noll. «Mais Braxtin est plus un coureur de descente, le genre d’enfant dont vous ne voulez pas être victime lorsqu’il s’en prend à vous. Il a déplacé les chaînes toute la nuit ce soir.

Marge d’amélioration: Toujours perfectionniste, Noll a trouvé qu’une partie du match de vendredi valait la peine d’être critiquée. Dans une séquence de 1:16 juste avant la mi-temps, Jake Metze de Johnsburg a marqué sur une réception de 70 verges, puis a capté une passe et l’a renvoyée sur 97 verges pour un score à la fin du temps imparti.

“Lorsque nous arrivons aux séries éliminatoires, ce sont les types de défaillances mentales que nous ne pouvons tout simplement pas avoir”, a déclaré Noll. “Le reste du match, j’étais vraiment très satisfait, dans l’ensemble. Mais cela montre que vous ne pouvez pas perdre votre concentration, même pour un instant. C’est un match de 60 minutes.

• Marty Maciaszek et Tim Froehlig ont contribué à ce rapport.