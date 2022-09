Cary Fall-A-Palooza avec des promenades en charrette, de l’artisanat, des citrouilles qui auront lieu samedi – Shaw Local

Le plus récent événement du district de Cary Park, Fall-A-Palooza, proposera des promenades en charrette, des promenades en poney, de l’artisanat pour les enfants, un champ de citrouilles, des jeux et un événement de toucher un camion au Lions Park ce samedi.

L’événement – ​​qui comprendra également un zoo avec une grande variété d’animaux à rencontrer, à caresser et à nourrir – se tiendra de 10 h à 15 h le samedi 1er octobre au Lions Park, situé sur Silver Lake Road, au nord du chemin des Trois Chênes.

Le droit d’entrée est de 13 $ par enfant de 3 ans et plus. L’entrée est gratuite pour les enfants de 2 ans et moins et pour les adultes.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur carypark.com ou contactez le district de Cary Park au 847-639-6100.