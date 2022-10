Cary demande des subventions pour une piste cyclable de 3 milles dans le corridor de Fox River – Shaw Local

Le village de Cary cherche à obtenir des fonds de l’État pour aider à payer une piste cyclable qui relierait des parties du corridor cyclable de Fox River.

Le projet comprend une section de 3 milles de pistes cyclables sur et hors rue qui longeraient Rawson Bridge Road entre Cary et Port Barrington, y compris là où cette route traverse la rivière Fox, selon un Document de 2018 sur les pistes cyclables de la Chicago Metropolitan Agency for Planning.

Le conseil d’administration de Cary a approuvé une résolution la semaine dernière en faveur d’une demande au ministère des Transports de l’Illinois, et une proposition pour le programme de subventions était imminente, a déclaré Erik Morimoto, directeur des travaux publics et de l’ingénierie de Cary.

La subvention, qui couvre 80% des coûts du projet, pourrait fournir environ 3 millions de dollars pour le projet, a déclaré Morimoto.

Une carte des pistes cyclables sur rue et hors rue qui comprendraient le projet de voie cyclable du pont Rawson. Les responsables des travaux publics du village de Cary prévoyaient de soumettre une proposition de subvention pour la piste cyclable d’ici le vendredi 30 septembre 2022. (Fourni par le Village de Cary)

Bien que Cary soit le commanditaire principal, le projet est une collaboration entre le village, Port Barrington, et les districts routiers des cantons d’Algonquin et de Nunda.

Le tronçon de pistes cyclables du pont Rawson serait une «priorité régionale» pour les pistes cyclables du comté de Lake et McHenry, selon une présentation du village.

Bien que le pont lui-même ne soit pas élargi, l’ajout d’un mélange de nouvelles bandes et de voies cyclables séparées fournirait un “moyen plus sûr et plus pratique” pour les piétons et les cyclistes de se déplacer dans le couloir, qui compte actuellement peu de voies cyclables désignées, a déclaré Morimoto. .

Avant que le projet du pont Rawson ne démarre, Cary prévoit de construire des pistes cyclables tamponnées le long de la première rue, de Three Oaks Road à la route 14, ce qui fournirait aux cyclistes une route nord-sud entre Three Oaks Road et le centre-ville de Cary, a déclaré Morimoto.

Ce projet est toujours en cours de finalisation, mais le financement a été approuvé dans le cadre des plans de transport 2025 adoptés par le conseil des maires du comté de McHenry.

“Nous sommes très chanceux d’avoir un réseau de vélos très étendu ici à Cary”, a déclaré Morimoto. « Nous avons un excellent accès aux installations récréatives et nous sommes bien connectés ici. Mais le travail ne se termine jamais, et il y a plus de pièces du puzzle.