Cary Dairy Queen rouvre avec un nouveau propriétaire – Shaw Local

Dairy Queen of Cary a célébré sa réouverture avec une cérémonie d’inauguration le 14 octobre à son emplacement du 140 Crystal St. aux côtés de membres de la chambre de commerce de la région de Cary-Grove.

Dairy Queen of Cary propose tous les favoris de DQ, y compris les Blizzards, le Peanut Buster Parfait, les malts, les shakes et les trempettes, ainsi que les fudges et les gâteaux croquants de DQ.

Il sera ouvert de 14h à 20h du jeudi au dimanche pendant le mois de novembre, puis prenez l’hiver pour mettre à jour l’emplacement et préparer une ouverture complète en mars.