Carvana va licencier 1 500 employés suite à la chute libre des actions

Carvana prévoit de licencier environ 1 500 personnes, soit 8% de ses effectifs, à la suite d’une chute libre des actions de l’entreprise et des inquiétudes concernant sa trajectoire à long terme, selon un message interne obtenu par Scott Wapner de CNBC.

La lettre du PDG de Carvana, Ernie Garcia, cite des vents contraires économiques, notamment des coûts de financement plus élevés et des achats de voitures retardés. Il dit que la société “n’a pas réussi à prédire avec précision comment tout cela se déroulerait et l’impact que cela aurait sur notre entreprise”.

Les licenciements s’ajoutent à un nombre croissant de suppressions d’emplois axées sur la technologie dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, d’inflation et de craintes d’un ralentissement économique. Pour Carvana, cela fait également suite à certains faux pas lors de la pandémie de coronavirus pour mieux capitaliser sur un marché des véhicules d’occasion sans précédent pendant la pandémie de coronavirus.

Les actions de la société étaient en baisse de 7% vendredi à midi.

Carvana n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire.

