Carvana partage le réservoir alors que les problèmes de faillite augmentent pour le détaillant de voitures d’occasion

Actions de Carvana a chuté de plus de 40% dans les échanges du matin après que les principaux créanciers du détaillant de voitures d’occasion en ligne en difficulté ont signé un accord les obligeant à agir ensemble dans les négociations avec la société.

Le pacte, tel que rapporté pour la première fois par Bloomberg, comprend des créanciers tels qu’Apollo Global Management Inc. et Pacific Investment Management Co. qui détiennent environ 4 milliards de dollars de la dette non garantie de Carvana, soit environ 70 % de l’encours total. L’accord durera au moins trois mois.

Ces accords avec les créanciers sont considérés comme un moyen de rationaliser les négociations autour d’un nouveau financement ou d’une restructuration de la dette. Ils ont aidé à prévenir les luttes contre les créanciers qui ont compliqué d’autres restructurations de dettes ces dernières années.

Une personne au courant de la situation qui n’est pas autorisée à s’exprimer publiquement sur la question a confirmé mercredi les détails de l’accord à CNBC. Ils ont minimisé l’importance de l’accord, signalant toute crainte accrue de faillite, citant la piste de liquidité significative de l’entreprise.

Suite à l’accord avec les créanciers, l’analyste de Wedbush, Seth Basham, a déclaré mercredi que la faillite devenait plus probable pour Carvana et a déclassé son action pour qu’elle sous-performe de neutre et a réduit son objectif de cours à 1 $ contre 9 $ par action.

JPMorgan a déclaré mercredi que l’accord avec les créanciers signale que Carvana “a peut-être entamé des négociations de restructuration de la dette avec les détenteurs d’obligations”, mais que “la possibilité d’un dépôt imminent de Ch. 11 semble faible”.

“Nous pensons que CVNA a suffisamment de coussin grâce aux revolvers à court terme pour tenir jusqu’à la fin de 2023, et une grave récession pourrait accélérer cela de 1 à 2 trimestres”, a déclaré Rajat Gupta dans une note d’investisseur.

Carvana n’a pas immédiatement répondu pour un commentaire. PIMCO et Apollo ont refusé de commenter.

La négociation des actions de Carvana a été brièvement interrompue mercredi matin après que l’action soit tombée en dessous de 5 dollars par action pour la première fois depuis l’introduction en bourse de la société en 2017. L’action est tombée en dessous de 4 dollars par action après la levée de l’arrêt. L’action de Carvana a chuté d’environ 97 % cette année après avoir atteint un sommet intrajournalier sans précédent de 376,83 $ par action le 10 août 2021.