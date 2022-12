Carvana, MongoDB, TripAdvisor, Toll Brothers et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Carvana — Les actions du concessionnaire automobile en ligne ont chuté de plus de 32 % après que les principaux créanciers de Carvana ont signé un accord pour négocier avec l’entreprise. Les craintes de faillite autour de Carvana ont augmenté depuis que la société a annoncé des résultats décevants au troisième trimestre le mois dernier. Le pacte entre les créanciers a été signalé pour la première fois par Bloomberg.

MongoDB — La plateforme de base de données a bondi de près de 22 % suite aux résultats trimestriels de l’entreprise. Mongo a enregistré des revenus meilleurs que prévu pour le dernier trimestre et a publié des prévisions de revenus optimistes pour le quatrième trimestre, selon Refinitiv.

Rue de l’État — Les actions du gestionnaire d’actifs ont bondi de plus de 8% après que la société a annoncé un nouveau plan de rachat. La société a déclaré qu’elle avait désormais l’intention de racheter jusqu’à 1,5 milliard de dollars de ses actions ordinaires au quatrième trimestre de 2022, soit 500 millions de dollars de plus que le montant annoncé précédemment.

Voyages en ligne – Les stocks de voyages en ligne ont chuté après que Wolfe Research a rétrogradé le secteur à une sous-pondération du marché par rapport au poids du marché, citant des problèmes à venir sur la probabilité d’une récession. La firme a nommé une pire perspective pour des noms tels que Booking Holdings, Airbnb, TripAdvisor et Expedia. Les actions de TripAdvisor et Expedia ont baissé de plus de 6 %. Booking Holdings a chuté de plus de 4 % et Airbnb a perdu 3 %.

Correction de point – Les actions ont gagné 3%, rebondissant après une baisse antérieure lors des transactions avant commercialisation. Mardi, la société a publié des résultats trimestriels en deçà des attentes des analystes, selon FactSet. Stitch Fix a également réduit ses prévisions pour l’année entière.

Frères de péage — Les actions du constructeur de maisons de luxe ont augmenté de 7 % après que la société a publié ses résultats trimestriels. Selon Refinitiv, Toll Brothers a enregistré des revenus de vente de maisons supérieurs aux attentes de Wall Street.

Divertissement de Dave et Buster — Les actions de Dave et Buster ont perdu plus de 4 % malgré la publication par la société de solides revenus trimestriels mardi. La société de divertissement a également fourni une mise à jour sur le quatrième trimestre, notant qu’au cours des cinq premières semaines de la période, les ventes combinées pro forma des magasins comparables sans rendez-vous ont diminué de 2,4 % par rapport à la période comparable en 2021. Cependant, ces ventes ont augmenté de 15,7 %. sur la même période en 2019.

Technologies SolarEdge — L’action solaire a gagné 3,6 % après que Bank of America l’ait mise à niveau vers un achat neutre. La société a déclaré que l’action pourrait gagner plus de 20% à mesure que ses perspectives s’amélioreraient.

Soupe Campbell – Les actions ont augmenté de plus de 5% après que Campbell Soup ait dépassé les prévisions sur les résultats supérieurs et inférieurs dans son dernier rapport sur les résultats. Le producteur alimentaire cité “prix basés sur l’inflation, force de la marque et reprise continue de l’offre” pour ses récents résultats.

Actions technologiques chinoises – Les actions des actions chinoises cotées aux États-Unis ont diminué alors même que Pékin a annoncé qu’elle lèverait certaines restrictions de Covid. JD.com et Baidu étaient chacun inférieurs de plus de 2 %.

Compagnies aériennes – Les actions des compagnies aériennes ont chuté en tant que groupe pendant les échanges de midi. Actions de Compagnies aériennes du sud-ouest diminué de près de 4 %, tandis que Compagnies aériennes américaines glissé de 4,3 %. Actions de Delta Airlines , Groupe aérien de l’Alaska et United Airlines chacun a glissé de plus de 3 %.

Entreprises de Lowe – Les actions ont augmenté de plus de 3% après que Lowe’s ait confirmé ses prévisions pour l’année complète et annoncé un nouveau programme de rachat d’actions de 15 milliards de dollars. Le détaillant de rénovation domiciliaire organise mercredi sa conférence annuelle des analystes et des investisseurs.

– Alex Harring, Yun Li, Tanaya Macheel, Jesse Pound et Samantha Subin de CNBC ont contribué au reportage