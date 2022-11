Carvana, Meta, Palantir, Viatris, Walgreens et plus

Découvrez les entreprises qui font les plus grands mouvements à midi :

Carvana – Les actions de Carvana ont perdu plus de 15 %, les échanges étant brièvement interrompus à un moment donné en raison de la volatilité. La vente intervient après la pire journée du vendeur de voitures d’occasion vendredi, lorsque la société a perdu ses bénéfices et que Morgan Stanley a retiré sa note et son objectif de cours pour l’action.

Métaplates-formes – Les actions du propriétaire de Facebook, Meta, ont bondi de 4,7 % à la suite d’un rapport du Wall Street Journal ce week-end indiquant que l’entreprise pourrait commencer des licenciements massifs dès mercredi. Les licenciements pourraient toucher des milliers d’employés, selon le Journal. L’entreprise a déclaré qu’elle comptait 87 000 employés à la fin du mois de septembre.

Alliance des bottes Walgreens – Les actions de la chaîne de pharmacies ont gagné 4% après avoir annoncé qu’elle investirait 3,5 milliards de dollars pour soutenir l’acquisition par VillageMD du fournisseur de soins d’urgence Summit Health. Walgreens a relevé son objectif de vente pour l’exercice 2025 pour son activité de soins de santé aux États-Unis de 14,5 milliards de dollars à 16,0 milliards de dollars, de 11,0 milliards de dollars à 12,0 milliards de dollars pour tenir compte de l’accord.

Redfin – L’action de Redfin a chuté de 15 % après qu’Oppenheimer a été rétrogradé en actions pour sous-performer par rapport à la performance. La banque d’investissement a déclaré que le modèle commercial de la société immobilière en ligne était défectueux.

Berkshire Hathaway — Les actions du conglomérat de Warren Buffett ont augmenté de plus de 1 % après que la société a affiché une augmentation de 20 % de ses bénéfices d’exploitation au cours du troisième trimestre. Berkshire a également dépensé 1,05 milliard de dollars en rachats d’actions au cours du trimestre. La société basée à Omaha a toutefois subi une perte de 10,1 milliards de dollars sur ses investissements au cours de la tourmente du marché au troisième trimestre.

Viatris — La société mondiale de soins de santé a bondi de 16 % après avoir annoncé son intention de créer une franchise d’ophtalmologie en acquérant Oyster Point Pharma et Famy Life Sciences. Viatris a également publié ses résultats trimestriels, avec des revenus inférieurs aux estimations.

Funko – Les actions de Funko ont bondi de 18% alors que les investisseurs ont racheté le nom. Les actions du fabricant de jouets ont perdu près de 60 % vendredi dernier après avoir publié des résultats trimestriels décevants et publié une faible orientation prospective qui comprenait une perte au quatrième trimestre.

Palantir – Les actions de Palantir ont chuté de plus de 12 % après que les bénéfices de la société au troisième trimestre aient manqué les estimations des analystes, bien qu’elles aient dépassé les revenus. En réponse au rapport de la société de logiciels, Citi a déclaré qu’elle voyait “un autre inconvénient pour le PLTR avec une croissance en décélération rapide” ainsi qu’une incertitude persistante autour des dépenses publiques.

DoorDash – Les actions de la société de livraison de nourriture ont augmenté de 2,5% après avoir été mises à niveau par Oppenheimer pour surperformer. L’entreprise a cité l’amélioration des marges pour DoorDash.

Bière de Boston – Boston Beer a chuté de 1,3% après que Morgan Stanley a commencé à couvrir le titre avec une note sous-pondérée. Son analyste s’est dit préoccupé par les perspectives de croissance alors que les seltz durs à base de malt continuent de décliner et qu’il y a eu une “gamme vertigineuse” de nouveaux concurrents.

Mer Limitée – Les actions de Sea Limited ont rebondi de 8,6 % après avoir été surpondérées de neutre par JPMorgan, qui a déclaré voir une amélioration “rapide” de la rentabilité.

Ryanair — Les actions de la compagnie aérienne internationale se sont négociées en hausse de 2 % après que la société a annoncé un bénéfice après impôts record pour les six premiers mois se terminant en septembre.

Actions énergétiques – Les actions énergétiques ont mené les gains du S&P 500, le secteur ayant augmenté de 1,7% dans l’indice de marché plus large à la suite d’une flambée du prix de contrats à terme sur le gaz naturel . Actions de EQT , boulanger hugues et Pétrole occidental ont surperformé, en hausse de 8,8 %, 4,6 % et 3,3 %, respectivement.

– Carmen Reinicke, Alexander Harring, Yun Li et Sarah Min de CNBC ont contribué au reportage.