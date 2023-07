Carvana, Joby Aviation, Goldman Sachs, Interactive Brokers et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Carvana – Carvana a bondi de 16% après que le détaillant automobile en ligne a conclu un accord avec les détenteurs de billets pour réduire son encours total de plus de 1,2 milliard de dollars.

actualités liées à l’investissement

Courtiers interactifs – Les actions ont chuté de 5% après que les bénéfices d’Interactive Brokers aient manqué les estimations. La société a déclaré un bénéfice ajusté de 1,32 $ par action au deuxième trimestre. C’est inférieur aux attentes des analystes de 1,40 $ par action, selon Refinitiv.

Omnicom – Omnicom a chuté de 6% après que les revenus de la société de marketing mondiale aient manqué les estimations. Omnicom a enregistré un chiffre d’affaires de 3,61 milliards de dollars au deuxième trimestre, inférieur aux prévisions de 3,67 milliards de dollars, selon les estimations consensuelles de FactSet. Il a dépassé de peu les attentes en matière de bénéfices, affichant un bénéfice ajusté de 1,81 $ par action, supérieur aux estimations consensuelles de 1,80 $ par action.

Goldman Sachs — L’action bancaire a baissé de 0,3 % après que Goldman Sachs ait manqué les attentes dans ses bénéfices du deuxième trimestre. La société a enregistré un bénéfice de 3,08 dollars par action, inférieur aux prévisions de Refinitiv de 3,18 dollars par action. Goldman a également déclaré des revenus de 10,9 milliards de dollars, ce qui était supérieur aux 10,84 milliards de dollars prévus.

Joby Aviation — Le titre des avions électriques a chuté de 6,3 % dans les échanges avant commercialisation après avoir été déclassé par JPMorgan de neutre à sous-pondéré. La firme de Wall Street a déclaré que le récent rallye de Joby était « largement exagéré » et probablement le résultat d’une courte couverture. Les actions ont augmenté de 200 % depuis le début de l’année.

Cinémark – Les actions ont chuté de 3,3% après que JPMorgan a rétrogradé la chaîne de cinémas à neutre de surpondération, citant l’impact de la grève des acteurs à Hollywood.

Services de transport JB Hunt — L’entreprise de transport et de logistique a reculé de 2,2 % après avoir affiché des résultats trimestriels décevants. JB Hunt a annoncé un bénéfice au deuxième trimestre de 1,81 $ par action sur des revenus de 3,13 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice par action de 1,92 $ sur des revenus de 3,31 milliards de dollars.

Alliance occidentale — Les actions de la banque régionale ont chuté de 2,4 % à la suite des résultats mitigés de la banque au deuxième trimestre. La société a enregistré un bénéfice de 1,96 $ par action et un chiffre d’affaires de 669 millions de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv avaient estimé un bénéfice de 1,98 $ par action et un chiffre d’affaires de 652 millions de dollars. La banque a signalé une hausse des dépôts au cours du trimestre.

Banque américaine — Les actions de la grande banque régionale ont chuté de moins de 1 % après que US Bancorp a publié ses résultats du deuxième trimestre. La banque a déclaré un bénéfice ajusté de 1,12 $ et 7,18 milliards de dollars de revenus. Les analystes s’attendaient à 1,06 $ de bénéfice par action sur 7,17 milliards de dollars de revenus, selon StreetAccount. Cependant, US Bancorp a annoncé une baisse de son bénéfice net d’une année sur l’autre, et les prévisions de revenus du troisième trimestre étaient inférieures aux attentes, selon FactSet.

Nasdaq – Les actions ont augmenté de 0,3% après que le Nasdaq ait dépassé les attentes en matière de bénéfices et de ventes dans ses résultats du deuxième trimestre. Le Nasdaq a affiché un bénéfice ajusté de 71 cents par action sur des revenus de 925 millions de dollars. Les analystes s’attendaient à un bénéfice par action de 66 cents sur un chiffre d’affaires de 914,9 millions de dollars, par Refinitiv.

– Michelle Fox de CNBC, Alex Harring, Hakyung Kim et Jesse Pound ont contribué au reportage.