Carvana, Icahn Enterprises, Novavax, Fisker et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Carvana — Les actions ont grimpé de 10 % dans les échanges de midi. L’entreprise dit lundi il s’attendait à une croissance exponentielle de son segment de véhicules électriques d’occasion alors que la demande des consommateurs pour les véhicules électriques montait en flèche.

Lucide — La société de véhicules électriques de luxe a ajouté 3,4 %. Lucid a gagné plus de 15 % depuis janvier et environ 34 % depuis qu’il a atteint son creux de 52 semaines le 23 juin.

Shockwave médical – Les actions du fabricant de dispositifs médicaux ont bondi de 5,8% à la suite d’une mise à niveau vers la surpondération par Morgan Stanley. Wall Street a déclaré que les attentes consensuelles jugeaient mal les catalyseurs potentiels qui pourraient améliorer les perspectives de vente de son produit clé.

DraftKings — Le stock de paris sportifs a grimpé de 6,6 %. Jefferies a inclus DraftKings sur sa liste d’actions qui devraient en bénéficier à mesure qu’elles approchent de la rentabilité, et a souligné les efforts de l’entreprise pour pénétrer « une masse critique d’États ».

Cava – Les actions de la chaîne de restaurants méditerranéennes ont augmenté de plus de 9% lundi après que JPMorgan a lancé la couverture de Cava avec une note en surpoids. La société d’investissement qu’ils ont récemment introduite en bourse Cava a le modèle commercial et l’opportunité de marché pour se développer rapidement au cours de la prochaine décennie et demie.

Icahn Enterprises – Les actions ont bondi de 17,6% après la société a déclaré dans un dossier il a modifié les termes des prêts personnels de Carl Icahn pour les séparer du cours de bourse des actions de sa société. Le problème a été mis en évidence par le vendeur à découvert Hindenburg dans une note de recherche, qui avait déclenché une vente massive du titre.

Fisker – Fisker a augmenté de 2% après que le constructeur de véhicules électriques a annoncé qu’il émettait une offre de billets convertibles de 340 millions de dollars. Fisker a déclaré qu’il prévoyait d’utiliser le capital à des fins générales d’entreprise, y compris une gamme de batteries supplémentaires et d’autres produits.

Novavax — Le titre biotechnologique a gagné 25 %. Vendredi, la société a divulgué dans un dépôt de titres qu’il recevrait 350 millions de dollars du Canada pour les vaccins Covid-19 inutilisés.

– Jesse Pound, Sarah Min, Yun Li et Samantha Subin de CNBC ont contribué au reportage.