Carvajal du Real Madrid riposte au jibe “injuste” de Xavi sur la victoire en Ligue des champions

Le défenseur du Real Madrid, Dani Carvajal, a riposté à Xavi après que l’entraîneur de Barcelone a déclaré que la Ligue des champions était “injuste” car “la meilleure équipe ne la gagne pas toujours”.

Madrid a remporté la Ligue des champions la saison dernière grâce à des retours en retard spectaculaires contre le Paris Saint-Germain, Chelsea et Manchester City lors des huitièmes de finale avant de battre Liverpool en finale.

Xavi – lorsqu’on lui a demandé lors d’une conférence de presse s’il était plus difficile de gagner la Liga ou la Ligue des champions – avait déclaré que la Ligue des champions était “plus difficile” mais “injuste”.

“Je pense que Leo (Messi) a dit que la meilleure équipe ne gagnait pas toujours et je suis tout à fait d’accord. Un penalty, un expulsion et vous êtes éliminé. La ligue, sur 38 matchs, est plus juste”, a déclaré Xavi.

“Quand vous avez remporté cinq des neuf dernières ligues des champions, ce n’est pas une question de chance”, a répondu Carvajal lorsque ces commentaires lui ont été adressés lors d’une conférence de presse mardi avant le match de Madrid contre le Shakhtar Donetsk.



“En fin de compte, le football est une question de résultats. Qui marque plus de buts et en concède moins, gagne.

“L’année dernière, nous avons fait une excellente saison en championnat et nous avons eu une Ligue des champions avec des hauts et des bas, mais nous avons tenté notre chance dans les moments clés et nous avons gagné la coupe. C’est drôle parce que ce débat sur le “juste ou injuste” ne vient que quand le Real Madrid remporte la Ligue des champions. Quand d’autres équipes le font, c’est une méritocratie.”

Madrid et Barcelone sont actuellement à égalité avec 19 points en tête du classement de la Liga – après que Madrid ait perdu des points pour la première fois lors d’un match nul 1-1 à domicile contre Osasuna dimanche – avec leur le classique rendez-vous dans moins de deux semaines.

Madrid est en tête de son groupe F de la Ligue des champions avec six points en deux matchs disputés alors qu’il cherche à conserver son trophée.

“Les petits détails sont très importants. Ce n’est pas une question de chance ou de malchance”, a déclaré l’entraîneur Carlo Ancelotti, interrogé sur le succès en Europe.

“Parler de chance peut cacher les problèmes que vous avez, ou le mérite de l’adversaire.

“En Ligue des champions, vous pouvez encaisser trois buts en six minutes – comme cela m’est arrivé en [the 2005 final] — ou vous pouvez marquer deux buts en une minute en demi-finale. Ce sont de petits détails mais vous pouvez les contrôler avec la bonne attitude. Je pense que le Real Madrid est l’équipe qui s’est le mieux occupée de ces détails.”

“Quel est le meilleur? Chacun a son opinion”, a-t-il déclaré.

“Bien jouer, c’est beaucoup de choses. Il ne s’agit pas seulement d’avoir le ballon, il s’agit de bien défendre. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne faites bien qu’une seule chose. Il est donc plus facile de dire que la meilleure équipe remporte le Ligue des champions.”