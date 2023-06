Carus participera au groupe de travail sur le plan d’intervention d’urgence communautaire – Shaw Local

Les dirigeants de Carus LLC et les responsables de La Salle ont discuté de la création d’un groupe de travail composé de responsables locaux, de membres de la communauté et d’employés de Carus pour élaborer un nouveau plan d’intervention communautaire complet en cas d’urgence.

Les résidents ont communiqué après l’incendie du 11 janvier qu’il y avait une communauté insuffisante plan d’intervention d’urgence. Dans ce cas, les résidents recherchaient un système de notification spécifique qui, en cas d’urgence dans la communauté, tout le monde serait averti de plusieurs manières : sirènes, alertes textuelles, radio, médias sociaux ou appels téléphoniques avec des conseils spécifiques sur ce qu’il faut faire. , comme un abri en place, a indiqué la société.

De plus, les résidents ont fait part de leurs inquiétudes concernant les messages incohérents, y compris la façon de gérer en toute sécurité le permanganate de potassium qui est tombé partout dans leurs cours, voitures et maisons. Un bulletin publié par la ville suggérait initialement un mélange d’un gallon d’eau, d’un gallon de peroxyde et d’un gallon de vinaigre pour éliminer l’oxydant, mais cela a été déterminé par des experts presque immédiatement après l’alerte comme n’étant pas le moyen le plus sûr d’éliminer le matériel.

Lors de la réunion publique du 10 mai organisée par Carus, les membres de la communauté ont également exprimé leur frustration de ne pas pouvoir voir le plan d’intervention d’urgence de l’entreprise. Carus a répondu qu’en raison de problèmes de sûreté et de sécurité, le plan d’intervention d’urgence pour ses installations ne peut pas être partagé à l’extérieur au-delà des premiers intervenants, des élus et des organismes de réglementation.

« Nous sommes heureux de collaborer avec la ville de La Salle et les membres de la communauté pour développer un plan d’intervention d’urgence communautaire qui rassure nos voisins et la grande communauté de La Salle sur la façon de réagir à tout événement d’urgence dans la communauté », a déclaré Rich. Landtiser, vice-président de l’innovation, de la technologie et de la santé et de la sécurité environnementales chez Carus dans un communiqué de presse.

Plus de détails et les progrès réalisés dans ces efforts seront partagés dès qu’ils seront disponibles, a indiqué la société.

Lors de la récente réunion entre les dirigeants de Carus et les échevins de La Salle, Bob Thompson et Jordan Crane, la société a également accepté de retirer son entrepôt de Porter Avenue et a confirmé les discussions sur l’achat d’un moniteur de qualité de l’air. Plus d’informations devraient également être publiées ultérieurement sur le moniteur.

Une deuxième réunion publique est prévue pour que les résidents s’entretiennent avec les responsables de Carus le mercredi 12 juillet de 18 h à 19 h à l’auditorium Matthiessen du lycée La Salle-Pérou. Les portes ouvrent à 17h30