Carus organise 2 camps STEM et dévoile le pack du défi scolaire – Shaw Local

Le camp scientifique d’été Carus à l’Académie St. Bede au Pérou a présenté une semaine complète de programmes STEM pour les nouveaux élèves de sixième année.

Le camp était dirigé par les professeurs de sciences locaux Dan Fitzpatrick et Angelique Depenbrock, avec le soutien de plusieurs bénévoles.

“Une éducation STEM peut ouvrir tant de portes aux jeunes étudiants et c’est pourquoi nous soutenons avec passion le camp scientifique d’été et d’autres initiatives éducatives”, a déclaré Andy Johnston, président et chef de la direction de Carus LLC.

Les diplômés du Carus Summer Science Camp posent avec le directeur du camp, Dan Fitzpatrick. (Photo fournie par JoLynn Anzelc)

Les camps d’été sont une tradition américaine, mais beaucoup n’ont pas survécu à la pandémie.

“Cela a rendu la célébration du 20e anniversaire du Carus Summer Science Camp encore plus spéciale”, a déclaré Johnston.

Les diplômés du populaire camp scientifique d’été de la vallée de l’Illinois ont célébré avec une fête de remise des diplômes à la St. Bede Academy. Les anciens diplômés se sont joints à la célébration, ainsi qu’un panel spécial sur les carrières en STEM pour marquer le 20e anniversaire du camp.

« Les campeurs ont aimé entendre les panélistes qui utilisent la science et la technologie tous les jours au travail », a déclaré JoLynn Anzelc, responsable des communications chez Carus. “C’est formidable pour les élèves de sixième année de commencer à réfléchir à leur futur cheminement de carrière, et cette année, nous voulions offrir la même opportunité aux élèves plus jeunes.”

Carus a également élargi son partenariat avec l’Illinois Valley Community College pour introduire un nouveau camp scientifique d’une journée pour les élèves de 6, 7 et 8 ans. Les chimistes de Carus Rachel Dawson-Hince et Akila Karunanayake ont organisé le camp Science ‘Fun’damentals pour les jeunes étudiants dans le cadre de la série de camps d’été de l’IVCC. Les élèves ont exploré les états de la matière, appris les règles de sécurité de base en laboratoire et discuté du processus de la méthode scientifique. Les campeurs ont également découvert le tableau périodique des éléments et ont créé des balles rebondissantes en utilisant le pouvoir de la chimie.

Cet été, Carus a dévoilé le tout premier Pack the School Challenge dans la vallée de l’Illinois. Les employés de Carus au siège social du Pérou et sur le site de fabrication de La Salle se sont associés pour recueillir 879 $ en dons d’employés pour une collecte de fournitures scolaires au profit de l’école primaire Northwest à La Salle. Carus a égalé les dons des employés, portant le total à près de 2 000 $ en fournitures scolaires.

Les employés de Carus ont acheté des fournitures scolaires. (Photo fournie par JoLynn Anzelc)

Les employés de Carus ont vu une opportunité d’avoir un plus grand impact, et ils se sont tournés vers Facebook pour défier une autre entreprise locale de faire don de fournitures scolaires à un enseignant ou à une école de la communauté. Machinery Maintenance, Inc. a relevé le défi et a fait don de près de 1 000 $ en fournitures scolaires aux enseignants locaux, puis a lancé un défi à deux autres entreprises.

“L’idée est venue d’une réunion de planification d’événements pour les employés”, a déclaré Ashley Swingel, spécialiste du marketing et des communications. « Le début de l’année scolaire peut être stressant pour les familles, et lorsque l’équipe a eu cette idée, nous savions que ce serait une bonne chose pour la communauté. Nous sommes ravis de voir d’autres entreprises de la vallée de l’Illinois relever le défi de soutenir les écoles et les enseignants locaux.