Carus LLC va retirer son entrepôt, élaborer les détails d’un moniteur d’air et d’une équipe d’intervention d’urgence – Shaw Local

Alors que le conseil municipal de La Salle vise à supprimer une route de camions sur l’avenue Porter qui mène à un entrepôt de Carus LLC, la société a annoncé lundi qu’elle cesserait d’utiliser l’entrepôt et retirerait tous les équipements et pièces de rechange restants qui y sont stockés.

L’entrepôt, situé au nord de l’avenue Porter et à l’est de la rue Zinc, avait déjà retiré tous les produits chimiques ce printemps, a indiqué la société.

De plus, le vice-président des ressources humaines de Carus, Lyndsay Bliss, a confirmé la discussion que les dirigeants de l’entreprise avaient eue avec les échevins Bob Thompson et Jordan Crane au sujet du don d’un moniteur de qualité de l’air à la ville et prévoit d’organiser un groupe de travail pour créer un plan d’intervention d’urgence pour le quartier dans le cas d’une autre urgence à l’installation chimique. L’usine chimique a son propre plan d’intervention d’urgence, mais cela en créerait un pour le voisinage autour de l’installation. Elle a déclaré que Carus publierait plus de détails sur ces éléments au fur et à mesure de leur élaboration.

Les résidents de La Salle ont régulièrement exprimé leurs inquiétudes lors de la réunion du conseil municipal depuis l’incendie du 11 janvier concernant la qualité de l’air dans le quartier et la réponse immédiate à la suite de l’incendie.

Thompson a déclaré que les actions de Carus sont « un énorme bond en avant ».

« Je les félicite », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est une bonne nouvelle pour la communauté. C’est ce qu’il faut faire. »

Les résidents de La Salle avaient également fait part de leurs inquiétudes au conseil municipal concernant la présence d’un entrepôt de produits chimiques dans leur quartier. L’entrepôt n’a pas été impliqué dans l’incendie, mais a été enregistré en tant qu’installation de stockage de produits chimiques de niveau II.

Carus a déclaré que sa décision de retirer les produits chimiques était due aux inconvénients que la circulation des camions causait aux voisins entourant l’entrepôt.

La plupart des produits chimiques ont été retirés de l’entrepôt, connu par la société sous le nom d’entrepôt Apollo, le 15 février, lorsque la ville de La Salle a demandé à Carus de retirer tous les produits chimiques restants de l’entrepôt. Carus a déclaré lundi avoir retiré tous les produits chimiques restants, soit six camions, avant le 3 mars.

La plupart des produits chimiques non dangereux DOT retirés de l’entrepôt Apollo ont été transportés vers l’usine de fabrication de Carus à La Salle pour être utilisés dans la production, tandis qu’une petite partie a été déplacée vers l’entrepôt Lotz à Ottawa, a indiqué la société.

Bien que la société ait déclaré qu’il n’y avait plus de produits chimiques stockés dans l’entrepôt d’Apollo, Carus soumettra toujours le rapport de niveau II 2023 en mars 2024 car il y avait des produits chimiques stockés dans l’entrepôt jusqu’au 3 mars.

« Nous avons sécurisé un lieu de stockage alternatif pour l’équipement et les pièces de rechange restants, et notre équipe a élaboré un plan agressif pour tout retirer dans un délai d’environ deux à trois semaines, avec environ 30 chargements de camions ou plus », a déclaré Allen Gibbs. , vice-président des opérations chez Carus. « Notre espoir est que notre stratégie de sortie d’Apollo ne soit pas trop gênante pour nos voisins, et nous travaillerons pour achever ces efforts aussi rapidement que possible. »

Des avis ont été émis par la ville aux propriétaires fonciers situés dans le voisinage de la route des camions. La ville a indiqué que la question sera discutée à 18 heures le lundi 26 juin, au comité des rues, ruelles et de la circulation de la ville, après le comité des finances. Les commentaires du public seront recueillis lors de la réunion. Le conseil municipal aura le vote final sur la suppression de la route des camions.

Carus LLC tiendra sa deuxième réunion publique de 18 h à 19 h le mercredi 12 juillet à l’auditorium Matthiessen du lycée La Salle-Pérou. Les portes ouvrent à 17 h 30. Le public est invité à entendre les dirigeants de Carus lors de la réunion.