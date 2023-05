Carus dit qu’il devait faire mieux en réponse à l’incendie du 11 janvier – Shaw Local

Le PDG de Carus, Andy Johnston, a déclaré mercredi que son entreprise avait « du travail à faire ».

Pour la première fois depuis l’incendie du 11 janvier, les responsables de Carus ont rencontré le public lors d’une réunion publique, invitant les résidents à prendre le micro à l’auditorium Matthiessen du lycée La Salle-Pérou et à poser des questions aux responsables de l’entreprise.

Les habitants de La Salle qui ont assisté aux réunions du conseil municipal depuis l’incendie ont organisé deux manifestations le mois dernier devant le siège de l’entreprise, le premier rassemblement appelant à une réunion publique avec les responsables de l’entreprise.

Lisa Dyas, de La Salle, tient une pancarte indiquant « Nous ne pouvons pas respirer » lors de la réunion publique de Carus le mercredi 10 mai 2023, à l’auditorium Matthiessen du lycée La Salle-Pérou. Elle a dit que son fils avait des problèmes de santé pulmonaire depuis l’incendie du 11 janvier. (Scott Anderson)

Les résidents ont critiqué mercredi la façon dont Carus a géré les conséquences de l’incendie, notant que les responsables de l’entreprise ne se sont arrêtés dans aucun des quartiers touchés pour demander comment vont les résidents. Plusieurs résidents ont fait part de l’étendue de leurs dommages matériels et de leurs problèmes de santé, et d’autres ont demandé quelles précautions de sécurité étaient prises en cas d’un autre accident. Certains habitants ont brandi des pancartes avec des photos des dégâts.

Les responsables de Carus se sont excusés à plusieurs reprises au cours de la réunion et ont admis qu’ils s’étaient trompés dans la façon dont ils avaient communiqué avec le public à la suite de l’incendie.

« Nous sommes désolés qu’il ait fallu si longtemps », a déclaré Johnston.

Pourtant, les résidents avaient plusieurs questions et préoccupations laissées sans réponse ou sans réponse. Une autre réunion publique est prévue en juin et Johnston a déclaré que les responsables de l’entreprise ont pris des notes et digèreront ce qui a été partagé.

Environ 150 à 200 personnes se sont rassemblées dans l’auditorium, un certain nombre de résidents partageant leurs histoires et posant des questions tandis que les responsables de l’entreprise répondaient, souvent aux commentaires des personnes présentes dans la foule.

Parmi ceux qui ont pris la parole au micro, Lisa Dyas a déclaré aux responsables que les matériaux tombés sur sa propriété avaient causé des dommages importants, citant comment ils avaient creusé un trou dans une chaise en plastique et comment elle ne pourra pas allumer son climatiseur à cause de la corrosion. Son fils de 14 ans a été hospitalisé pendant 15 jours pour une pneumonie et les médecins évaluent si les conséquences de l’incendie auraient pu l’entraîner, a-t-elle déclaré.

Dena Hicks a déclaré qu’elle ne laisserait pas ses enfants nager dans leur piscine à cause de l’eau contaminée. La ville a déclaré aux habitants lors de sa dernière réunion qu’elle nettoierait les piscines des résidents, mais que l’eau devrait être testée avant d’être évacuée dans le système d’égouts. Elle a également déclaré que la Société américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux recommandait aux résidents de ne pas laisser leurs animaux de compagnie à l’extérieur, et ses animaux de compagnie ont été malades ces derniers temps.

Lindsay Bliss, vice-présidente des ressources humaines chez Carus, a répondu qu’elle sympathisait avec Hicks et qu’elle voudrait aussi des réponses si c’était son arrière-cour. Elle a déclaré que les responsables de l’entreprise doivent entendre l’impact des résidents et y voient une opportunité de réagir.

Don Gaddis a déclaré qu’il avait des milliers de dollars de dommages sur sa propriété, de la peinture de son camion à son bateau, à sa climatisation, aux gouttières et à plusieurs autres articles dans sa cour. Il a déclaré que les experts en sinistres étaient prêts à déclarer la voiture de sa femme comme perte totale de 3 000 $ et à lui donner 1 700 $ pour son bateau en tant que perte, mais ces articles coûtent beaucoup plus cher à l’achat.

« Nous entendons (mercredi) que Carus est en train de reconstruire », a déclaré Gaddis. « Ils ne reconstruisent pas pour moi. »

En réponse à plusieurs résidents qui ont déclaré que leurs dommages matériels n’avaient pas été payés ou évalués, et certains remettant en question les faibles valeurs proposées pour les dommages, Chryss Crockett, vice-président senior et directeur financier de Carus, a déclaré que la société avait un assureur tiers. Ces sociétés AIG et Allied World n’ont pas d’agents locaux pour évaluer les dégâts, c’est pourquoi le groupe Davies a été engagé pour effectuer les travaux de terrassement.

« Nous n’avons aucun mot à dire sur le montant qu’ils proposent », a déclaré Crockett.

Elle a dit travailler avec les deux sociétés et déterminer laquelle était responsable de ce qui a également entraîné un retard de deux mois dans le processus. Elle a également encouragé les résidents s’ils obtiennent des réponses plus rapides de leur propre assurance habitation, qu’il pourrait être plus simple de travailler avec eux.

Donnant des commentaires publics, Jim McPhedran, qui est procureur de la ville de La Salle, a déclaré qu’il était déçu d’entendre Carus rejeter la responsabilité sur ses transporteurs. Il a dit que Carus est responsable en dernier ressort et il a dit que les propriétaires ne devraient pas avoir à prendre le risque d’augmenter leurs primes d’assurance en devant travailler avec leur propre transporteur pour faire réparer les dommages, car la réponse de Carus a été trop lente.

De plus, lors de la réunion, Allen Gibbs, vice-président des opérations, a dit « oui », il promettrait que l’entreprise ne stockerait plus rien dans l’entrepôt Apollo au bout de Porter Avenue à La Salle.

En mars, Carus a transféré des matériaux chimiques de niveau II de son entrepôt Apollo à La Salle à son installation d’Ottawa.