Carus à La Salle perd plus de 500 tonnes de produits chimiques dans un incendie, 15% de l’usine perdue dans les dommages – Shaw Local

Un incendie à Carus Chemical à La Salle le 11 janvier a détruit plus d’un million de livres de permanganate de potassium, laissant les résidents s’interroger sur leur santé après le rejet du produit chimique dans l’environnement.

L’Environmental Protection Agency n’a trouvé aucun risque pour la santé des résidents après avoir prélevé des échantillons de sol, d’eau et d’air à proximité pour les tester. Les équipes HAZMAT de HEPACO et RMS Environmental nettoient le site sous la supervision de l’Illinois EPA et de l’US EPA.

“Le ruissellement et les débris chimiques ont déjà été nettoyés, maintenant ils se concentrent sur les débris structurels et métalliques, notamment en démolissant le reste du bâtiment et en déplaçant la ferraille hors du site”, a déclaré JoLynn Anzelc, responsable des communications chez Carus.

Jim Mennie, propriétaire de Precision Washing Exterior Washing, utilise une laveuse à pression le mercredi 18 janvier 2023 pour rincer le revêtement d’une maison de Porter Street à La Salle. Les résidents qui ont été touchés par l’incendie de Carus Chemical peuvent faire nettoyer leur maison. Carus a des entrepreneurs agréés disponibles pour aider au lavage. Contactez la hotline Carus au 815-224-6662 pour vous inscrire sur leur liste. (Scott Anderson)

Le nettoyage du site devrait être terminé d’ici la fin de la semaine prochaine. Anzelc a déclaré que les combinaisons HAZMAT sont standard pour tout nettoyage environnemental et servent de précaution supplémentaire.

L’incendie a pris naissance dans l’entrepôt de l’usine, où était entreposée la majorité du permanganate de potassium. L’incendie a fait de l’entrepôt une perte totale, selon Carus. Des dommages mineurs ont été subis dans les autres parties de l’usine. Carus estime que 15 % de l’usine a été endommagée par le feu.

La cause de l’incendie reste sous enquête.

Les entrepreneurs environnementaux sous la direction de l’EPA continuent d’effectuer une surveillance du périmètre de l’air autour de l’installation pour détecter toute contamination de l’air.

L’EPA a déclaré que lors d’un événement comme l’incendie chimique de Carus, les produits chimiques exacts libérés sont rarement connus. On sait que le permanganate de potassium oxydant a été libéré. L’EPA a testé les acides et autres oxydants, qui étaient préoccupants mais non impliqués dans l’incendie.

«L’autre préoccupation concernait les particules générales (PM), qui sont de très petites particules ou des cendres provenant de matériaux consommés dans l’incendie, qui sont indiquées dans les rapports de surveillance de l’air de l’US EPA comme PM10 (petites particules) et PM2,5 (très petites particules) », selon un communiqué de l’EPA. “L’US EPA a également surveillé les paramètres standard d’oxygène, de limite inférieure d’explosivité, de sulfure d’hydrogène, de monoxyde de carbone et de composés organiques volatils (COV).”

Des résumés des données sont disponibles sur le site Web de l’EPA à https://response.epa.gov/site/site_profile.aspx?site_id=15910.

Selon l’EPA, il n’y a aucun impact sur les usines de traitement de l’eau à proximité ou sur l’eau potable de la ville.

« L’eau potable est déjà largement contrôlée dans la ville de LaSalle sur une base continue », selon un communiqué de l’EPA. “Sur la base de la géologie locale, il est peu probable que le dioxyde de manganèse (le nom de la forme du permanganate de potassium après avoir été neutralisé) qui peut rester sur le sol, migre vers les eaux souterraines à des concentrations où cela pourrait être préoccupant.”

La ville de La Salle a un plan de maintenance en cas de catastrophe créé il y a environ une décennie, selon l’EPA. Le plan n’est pas spécifique à un événement, mais doit être utilisé comme guide général pour les responsabilités et les rôles de la ville après une catastrophe majeure. Ce plan a été mis à jour et révisé pour la dernière fois en janvier 2021.

Selon les dossiers de l’US EPA, Carus n’avait pas de plan de gestion des risques. Carus n’est pas un établissement de programme de gestion des risques et n’est pas tenu d’en avoir un.

Pour aider la communauté à nettoyer après que l’oxydant a été libéré sur les maisons, les voitures et autres biens des résidents, Carus a créé une hotline qui a reçu plus de 250 appels. Carus a fait don de 42 lave-autos et de neuf détails de voiture. Le vendeur embauché par Carus pour laver les maisons à l’électricité a terminé 17 maisons, a déclaré Anzelc.

Carus accepte activement les nouvelles demandes de lavage sous pression et autres nettoyages. Pour obtenir de l’aide, appelez la hotline au 815-224-6662.

“C’est inspirant de voir tout le monde se rassembler à la suite de cet incendie”, a déclaré le maire de LaSalle, Jeff Grove, dans un communiqué. «Je suis impressionné que Carus agisse si rapidement pour nettoyer le quartier, et je suis heureux de voir d’autres entreprises locales se rassembler pour soutenir ces efforts alors que nous rebondissons tous ensemble. Cela témoigne de la force de notre communauté. »

Des réunions hebdomadaires entre les agences gouvernementales, Carus et la ville de La Salle commenceront le jeudi 19 janvier pour fournir de nouvelles mises à jour.