Carus à La Salle investira 20 millions de dollars dans une usine de fabrication – Shaw Local

Carus LLC a annoncé vendredi une expansion de 20 millions de dollars dans son usine de fabrication de La Salle.

Les dirigeants de l’État et locaux ont visité l’installation pour entendre l’annonce et visiter l’usine pour voir le nouveau projet de construction. Carus LLC est un fabricant familial qui fournit des produits et des services utilisés dans le monde entier pour le traitement de l’eau, les eaux usées, la purification de l’air et l’assainissement des sols.

Allen Gibbs, vice-président des opérations de Carus LLC, a déclaré que le projet est motivé par un engagement envers la qualité, la durabilité et le service client. Il a déclaré que l’investissement est un moyen d’agrandir l’installation pour continuer à se concentrer sur la réduction des déchets et la maximisation de la durabilité.

Le représentant d’État Lance Yednock, D-Ottawa, a déclaré que l’investissement créera des emplois dans la région et contribuera à en faire un meilleur endroit où vivre et travailler.

La sénatrice d’État Sue Rezin, R-Morris, a également déclaré que le projet aiderait la région.

“Cet investissement apporte non seulement des dollars importants à la ville de La Salle et à la région environnante, il a un effet multiplicateur car il donne aux autres la confiance nécessaire pour investir dans notre région et notre État”, a déclaré Rezin.

L’usine sera modernisée et aura une plus grande capacité de production. Les travaux de construction de l’agrandissement sont en cours et devraient être achevés d’ici la fin de l’année.

D’autres dirigeants locaux étaient présents lors de l’annonce, notamment le maire de La Salle, Jeff Grove, le maire du Pérou, Ken Kolowski, le président de la chambre de commerce de la région de la vallée de l’Illinois, Bill Zens, le président et chef de la direction de l’Illinois Manufacturers Association, Mark Denzler, et le chef de la direction du Chemical Industry Council of Illinois. Marc Biel.

“Malgré de nombreuses incertitudes politiques et défis économiques, ma famille et moi sommes ravis que cette expansion se produise à La Salle”, a déclaré Inga Carus, présidente de Carus LLC. “C’est un autre investissement dans l’avenir de Carus, de ses employés, ainsi que de La Salle et de Starved Rock Country. Nous aimerions être un fabricant à La Salle pendant encore 100 ans.