CarTrade Tech enregistre une croissance des revenus de 44 % et une croissance de 132 % du PAT au deuxième trimestre de l’exercice 24

Mumbai, Inde, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ — CarTrade Tech Limited, l’un des L’Inde les plus grandes plateformes de petites annonces en ligne et d’enchères automobiles, a annoncé ses résultats financiers non audités pour le trimestre et le semestre terminés 30 septembreème, 2023, aujourd’hui. La société a déclaré un revenu net de Rs. 147,94 millions de dollars pour le trimestre, un EBITDA ajusté de Rs. 31,91 milliards pour le trimestre et PAT de Rs. 12,97 millions de dollars pour le trimestre.

Clé Faits saillants – T2FY24 :

Enregistré un revenu total de Rs. 330,24 milliards au T2FY24 et un chiffre d’affaires net de Rs. 147,94 millions de dollars au T2FY24.

au T2FY24 et un chiffre d’affaires net de Rs. au T2FY24. L’EBITDA ajusté pour le trimestre est de Rs. 31,91 milliards .

. Le PBT pour le trimestre s’élevait à Rs. 9,999. 15,50 millions .

. PAT pour le trimestre s’élevait à Rs. 9,999. 12,97 millions de dollars et a connu une croissance annuelle de 132 %.

Faits saillants – S1FY24 :

Enregistré un revenu total de Rs. 437,16 milliards au S1FY24 et un chiffre d’affaires net de Rs. 254,86 milliards au T2FY24.

au S1FY24 et un chiffre d’affaires net de Rs. au T2FY24. L’EBITDA ajusté pour la période est de Rs. 62,86 millions de dollars ce qui se traduit par une croissance annuelle de 30 %.

ce qui se traduit par une croissance annuelle de 30 %. Le PBT pour la période s’élevait à Rs. 9,999. 31,27 millions de dollars .

. PAT pour la période s’élevait à Rs. 9,999. 26,48 milliards et a connu une croissance annuelle de 198 %.

Résultats consolidés du trimestre et du semestre clos 30 septembre 2023

Détails (Rs. En Crores) T2FY24 T2FY23 Année S1FY24 S1FY23 Année Revenu total 330.24 102.49

437.16 195.27

(Moins) Achat de stocks commerciaux 182.30 –

182.30 2.51

Revenu net 147,94 102.49 44 % 254,86 192,76 32 % EBITDA ajusté 31.91 30.74

62,86 48.48

EBITDA ajusté % 22 % 30 %

25 % 25 %

PBT 15h50 13h75

31.27 17.54

TAPOTER 12,97 5,58 132 % 26h48 8h90 198 %

Faits saillants opérationnels

Les plateformes reçues 70 millions de visiteurs uniques mensuels en moyenne pour le deuxième trimestre de l’exercice 24 dont 90 %+ étaient biologiques .

dont . Le nombre d’inscriptions annualisées pour les enchères menées par Shriram Automall était de 1.2 million sur la base du T2FY24. Les volumes vendus aux enchères ont été 1,05,263 pour le S1FY24.

sur la base du T2FY24. Les volumes vendus aux enchères ont été L’entreprise est désormais présente dans plus de 350 emplacements physiques, y compris des centres commerciaux automatiques. , absolu Signature & OLX prises électriques.

Commentant la performance de l’entreprise, M. Vinay Sanghiprésident et fondateur de CarTrade Tech, a déclaré : “Il s’agit d’un trimestre important pour CarTrade Tech, souligné par l’acquisition et l’intégration continue de l’activité OLX India. Notre stratégie a consisté à restructurer les opérations d’OLX pour améliorer la rentabilité de notre unité et garantir que l’activité de petites annonces améliore et soutient efficacement nos activités de groupes de consommateurs.

Cette décision stratégique renforce notre leadership sur le marché, faisant de nous le premier portail automobile, plateforme de petites annonces et plateforme d’enchères automobiles du pays. Nos plateformes attirent ensemble environ 70 millions de visiteurs uniques chaque mois, dont 90 % proviennent de manière organique. Cela témoigne de la force de nos marques et de notre engagement à offrir une expérience client supérieure. “

À propos de CarTrade Tech Limitée : ( www.cartradetech.com) ; (NSE : CARTRADE) (ESB : 543333)

CarTrade Tech Ltd. est une plateforme automobile multicanal présente sur tous les types de véhicules et de services à valeur ajoutée. La plate-forme a reçu 70 millions de visiteurs uniques mensuels en moyenne au deuxième trimestre de l’exercice 24 et, sur la base des chiffres annualisés du deuxième trimestre de l’exercice 24, compte 1,2 million d’annonces aux enchères. La plateforme opère sous plusieurs marques : CarWale, CarTrade, Olx, Shriram Automall, BikeWale, CarTrade Exchange et Adroit Auto. Ces plates-formes permettent aux clients de véhicules neufs et d’occasion, aux concessionnaires automobiles, aux constructeurs automobiles et à d’autres entreprises d’acheter et de vendre des véhicules de manière simple et efficace.

