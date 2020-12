L’événement en ligne se tiendra dimanche et vise à reconnaître les créatifs noirs qui ont laissé une empreinte énorme et continuent de le faire dans le domaine de l’animation.

«C’est le moment de célébrer et d’honorer les créatifs noirs qui souvent n’obtiennent pas la reconnaissance qu’ils méritent au sein de l’industrie des médias», a déclaré JLove Calderón, la directrice associée de Black Women Animate. « De nombreux animateurs noirs font ce travail depuis si longtemps et sont souvent éclipsés. Cette remise de prix leur rendra non seulement hommage, mais inspirera également la prochaine vague de futurs animateurs, producteurs et créatifs noirs. »

La cérémonie inaugurale sera animée par l’artiste lauréate d’un Grammy, Estelle, qui interprète l’un des personnages de la série de Cartoon Network «Steven Universe». Estelle jouera également.

« Lorsque JLove et moi avons eu l’idée, nous avons été surpris d’apprendre qu’il n’existait pas encore de plateforme pour célébrer les animateurs noirs », a déclaré Taylor K. Shaw, fondatrice et PDG de Black Women Animate.

« C’est tellement important en ce moment car nous avons eu une année très difficile, et cette année pour les Noirs en particulier, n’a pas été la plus facile. Alors que nous réfléchissons à la façon dont ce pays et l’industrie du divertissement évoluent, c’est encore plus critique que les Noirs sont centrés et honorés pour nos contributions à l’industrie des médias et de l’animation. «

Black Women Animate, également connue sous le nom de BWA, a été fondée par Shaw en collaboration avec Calderón, l’organisation vise à créer du contenu et à offrir des services liés à la production à d’autres studios et entreprises de l’industrie de l’animation.

« Le nom de notre studio est très intentionnel; il sert d’appel à l’action que notre studio est un endroit pour soutenir la montée des talents féminins noirs dans l’animation », a déclaré Calderón. «Lorsque nous avons commencé, on nous a dit que personne n’allait travailler avec nous à cause de notre nom. Avance rapide trois ans plus tard, lorsque vous vous concentrez sur une représentation authentique, cela a un plus grand impact sur notre contenu, notre mission et notre influence sur l’industrie du divertissement. «

BWA est dirigé par des professionnelles créatives noires et se concentre sur l’embauche et la création de contenu produit par des minorités.

« Nous sommes un studio d’animation axé sur la mission, notre objectif est de créer un contenu impressionnant qui reflète la diaspora africaine », a déclaré Shaw. «Et ce faisant, nous voulons nous assurer que nous recrutons consciemment des femmes noires, des femmes de couleur et des personnes de couleur non binaires. Nous existons en tant que studio pour amplifier la créativité et le talent noir.»

BWA espère que la remise des prix et les événements futurs que le studio prévoit peuvent aider à inspirer la prochaine génération de créatifs.

«Mon message à la future génération de créateurs est que vous pouvez et vous le ferez», a déclaré Shaw. « Et ces personnes que vous regardez dans la cérémonie de remise des prix sont des exemples de ce qu’il est possible de devenir dans le domaine de l’animation et au-delà également. Gardez votre rêve vivant. »

L’émission inaugurale des Black in Animation Awards sera diffusée en ligne dimanche à 20 h HE / 17 h HP. Les téléspectateurs doivent s’inscrire pour regarder l’émission sur le site Web de BWA.