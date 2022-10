Cartoon Network a ceci à dire à la tendance #RIPCartoonNetwork sur Twitter

Les fans ardents de Cartoon Network ont ​​récemment inondé Twitter de notes émotionnelles, faisant leurs adieux à la chaîne de télévision. Ceci après que la chaîne a annoncé qu’elle fusionnait avec Warner Brothers Animation. La chaîne a été une source de nostalgie pour les personnes qui ont grandi dans les années 90 et la fusion a été perçue comme la fin de Cartoon Network, conduisant à la tendance “#RIPCartoonNetwork” sur les réseaux sociaux. Cette tendance a attiré l’attention de l’équipe de direction de Cartoon Network, et ils ont maintenant assuré aux fans qu’ils ne raccrochent pas leurs bottes de si tôt.

La poignée Twitter officielle de Cartoon Network a maintenant répandu des rumeurs selon lesquelles la chaîne ferait faillite pour se reposer. En fait, ils ont également assuré au public un contenu plus agréable. Dans un tweet, ils ont dit : « Vous tous, nous ne sommes pas morts, nous venons juste d’avoir 30 ans. À nos fans : nous n’allons nulle part. Nous avons été et serons toujours votre maison pour des dessins animés bien-aimés et innovants. Plus à venir bientôt!”

Vous tous, nous ne sommes pas morts, nous venons d’avoir 30 ans 😂 À nos fans : nous n’allons nulle part. Nous avons été et serons toujours votre maison pour des dessins animés bien-aimés et innovants ⬛️⬜️ Plus à venir bientôt !#CartoonNetwork #CN30 #30etflorissant #CartoonNetworkStudios #FridayFeeling #FridayVibes – Réseau de dessins animés (@cartoonnetwork) 14 octobre 2022

Ils se sont également moqués de la tendance qui les avait déclarés morts, avec une réponse pleine d’esprit sur leur propre fil.

Quand Internet dit que tu es mort mais que tu es assis ici comme 👁️👄👁️ – Réseau de dessins animés (@cartoonnetwork) 14 octobre 2022

Dès que la chaîne a assuré à ses fans qu’elle restait, certains fans ont exhorté la chaîne à revenir à la création de contenu de qualité comme dans les années 90 au lieu du contenu qu’elle produit maintenant.

Jusqu’à ce que vous reveniez à faire des émissions de qualité et que vous arrêtiez d’essayer de vous faire réveiller, le réseau continuera d’échouer, il n’y a rien de mal à revenir aux anciennes émissions, vous avez littéralement eu le plus de téléspectateurs au cours des 2 derniers mois en montrant les anciennes émissions originales … – MacManMiller (@DAndreXMiller) 15 octobre 2022

Pouvez-vous tous s’il vous plaît garder les anciennes émissions, les enfants doivent faire l’expérience du classique Cartoon Network pendant de nombreuses fois – Équipe Sunky (@Team_Sunky) 14 octobre 2022

Il n’y a eu aucune annonce ou déclaration officielle concernant la fermeture de la chaîne préférée des enfants des années 90. La nouvelle de la fusion, ainsi que les rumeurs de licenciements à grande échelle par Warner Bros. Television Group (WBTVG), ont suscité des spéculations selon lesquelles Cartoon Network pourrait bientôt fermer.

Un rapport de Variety a déclaré que même après avoir fusionné en une seule division, les trois marques – Warner Bros. Animation, Hanna-Barbera Studios et Cartoon Network Animation – conserveront leur identité individuelle. Il semble que la consolidation n’aura pas beaucoup d’impact sur le type de contenu qu’ils produisent. Malgré quelques changements majeurs dans la dotation en personnel, le résultat restera le même, suggère le rapport.

