Dessin animé est le plus important forum de coproduction et de pitching au monde pour les longs métrages d’animation européens. Il se déroule à Bordeaux et cette année 16 pays européens au total y ont participé. Au total, 55 projets de films ont été présentés, dont 21 de France et 9 d’Espagne.

Dans L’Espagne en particulier l’industrie de l’animation subit des changements. Iván Agenjo, Président de l’Association Catalane des Producteurs d’Animation, nous en a dit plus à ce sujet.

Il dit que l’Espagne a « beaucoup de gens talentueux qui ont dû émigrer aux États-Unis, en Irlande ou au Royaume-Uni parce qu’il n’y avait pas assez de production en Espagne ». Mais selon lui, « une partie de ces personnes est rentrée chez elle et ils ont créé de nouveaux studios d’animation et ce sont désormais ces studios qui lancent de nouveaux projets, vraiment puissants et bons ».

Pour ajouter à ce changement radical dans l’industrie de l’animation en Espagne, il y a maintenant plus d’académies, d’universités et d’écoles spécialisées enseignant les techniques nécessaires à l’animation. «C’est également utile pour améliorer et agrandir notre bassin de personnes talentueuses», déclare Agenjo.

Le réalisateur Sergio Pablos est un bon exemple d’un animateur quittant l’Espagne et revenant pour créer sa propre entreprise à succès. Il a travaillé à Paris aux Walt Disney Animation Studios puis aux USA. Il est revenu en Espagne et a fondé The Studios SPA à Madrid. Son dernier film « Klaus » a été nominé pour un Oscar.

Trois films roumains ont été présentés à Cartoon Movie. L’un d’eux était « L’aventure de Fram the Polar Bear« une adaptation d’un livre pour enfants de l’auteur roumain Cezar Petrescu. Les deux autres étaient de la renommée internationale Anca Damian. Selon Damian, il est impossible de financer ses animations uniquement avec un financement public roumain. Elle nous a dit qu’il y a beaucoup de créativité en Roumanie. , mais « les artistes bien connus à l’étranger et ici en Roumanie ne sont pas reconnus ». Elle ajoute que certains d’entre eux ont la chance d’avoir des « relations internationales » et sont capables de coproduire des films. Mais elle estime que le système en Roumanie autrement ne prend pas en charge leur travail.

Les projets présentés représentent un budget total de 297 000 000 euros. Beaucoup de films qui apparaissent au Cartoon Movie obtiennent une reconnaissance internationale, tout comme « Wolfwalkers » qui vient d’être nominé pour un Oscar.

Cartoon Movie est également soutenu par le programme EU Media. Pour Harald Trettenbrein, chef de l’unité Médias au sein de l’UE Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture, c’est une bonne chose car « l’industrie de l’animation est importante pour l’Europe (…) l’animation voyage bien, l’animation réussit à travers les frontières, elle réussit avec le public ».

Depuis la création de Cartoon Movie en 1999, 398 films ont trouvé un financement, représentant un budget total de 2,63 milliards d’euros.