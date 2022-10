Cartons rouges ridicules, appels déroutants

Après quelques jours de décisions d’arbitrage vraiment horribles en Liga, permettez-moi de commencer par vous demander : saviez-vous qu’un arbitre de premier plan comme Antonio Mateu Lahoz pouvait facilement gagner plus de 400 000 € par saison ?

Quelle est ton opinion? Chump change ou plus que votre brut en 10 ans ? Une rémunération suffisante pour rendre les arbitres plus responsables qu’ils ne le sont actuellement ? Peut-être pensez-vous que lorsque nous demandons à nos arbitres (généralement entre 10 et 20 ans de plus que les athlètes d’élite qu’ils doivent suivre) de subir les projecteurs de patrouiller le sport préféré du monde et de maintenir l’industrie de plusieurs milliards de livres, ils méritent ce niveau d’incitation-récompense ? Ou même plus ? Très bien, si c’est votre point de vue.

Les collègues de Lahoz ont gravement terni la réputation de l’arbitrage espagnol de haut niveau au cours du week-end – à savoir Alejandro Hernandez Hernandez et (VAR) Jaime Latre au Bernabeu; Xavier Estrada Fernandez (VAR) à Valladolid ; Ricardo De Burgos Bengoetxea à Villarreal ; plus Juan Martinez Munuera et (VAR) Jose Luis Gonzalez Gonzalez au Camp Nou. Même s’ils ne gagneront pas de manière aussi stratosphérique (leurs gains moyens sur une saison seront de 220 000 € à 300 000 €), eux et tous leurs collègues nous doivent, ainsi qu’aux footballeurs de LaLiga, beaucoup plus de bon sens, beaucoup plus de personnalité et beaucoup plus de compréhension. .

Voici quelques-unes des aberrations d’arbitrage ridicules au cours des cinq derniers jours.

Lors du Real Betis contre Cadix, Sergio Canales a reçu son premier carton rouge sur une carrière senior de près de 500 matchs après une “prise de bec” avec Mateu Lahoz où les deux hommes ont l’air enfantin … suivi de la victoire 1-0 de Valladolid sur la Real Sociedad où VAR a refusé trois buts – chacun desquels l’équipe sur le terrain pensait à l’origine être correct, et où peut-être qu’une seule intervention répondait au critère initial d’une erreur “claire et évidente”.

Nous avons également vu trois attaques brutales contre des joueurs de balle (Montiel et Papu Gomez pour Séville sur Vinicius et Fede Valverde, puis Dani Garcia sur Gavi) qui étaient des cartons rouges classiques, mais seuls les deux premiers ont même été jugés méritant des réservations. (Au fait, ne me croyez pas sur parole. Allez chercher ces incidents par vous-même en diffuser les rediffusions sur ESPN+ aux États-Unis : minutes 30 et 94 au Bernabeu, puis minute 27 au Camp Nou).

👀 La polémica entrada del Papu Gómez a Valverde qui hace enfurecer a los aficionados del Real Madrid…. pic.twitter.com/MDBU22SG4h — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) 24 octobre 2022

Toute prise de décision abjecte par les arbitres à chaque occasion, mais encore pire les échecs d’agir par VAR à chaque fois. Aucun des trois joueurs qui ont perpétré le crime ne subit maintenant de suspension ou de sanction, mais deux des victimes, Gavi et Valverde, manqueront de temps de jeu pour leurs clubs en conséquence directe. Cela a-t-il un sens pour vous ? Est-ce, après une formation et une supervision sans fin des arbitres, des modifications législatives et l’introduction du VAR, vraiment tout ce à quoi nous, spectateurs, médias, joueurs et managers, pouvons aspirer ? Je crois que non.

La pièce de résistance est venu quand Villarreal a battu Almeria dimanche soir. Ce fut une occasion profondément émotive. Le légendaire vice-président de Villarreal, Jose Manuel Llaneza, venait de mourir après un an de leucémie. En plus d’être un homme pétillant, gentil et sage, il a joué un rôle fondamental dans l’ascension de 25 ans du sous-marin jaune d’une équipe de troisième division jouant dans un stade minuscule et délabré et s’entraînant dans des parcs publics pour remporter un trophée européen, double- Club des demi-finales de la Ligue des champions.

Sa mort, quelques jours seulement avant le match, était le sujet principal avant le match. Il y avait une petite cérémonie pour l’honorer avant le coup d’envoi et tout le monde au club avait promis que jouer, espérons-le gagner, serait dédié à la mémoire de Llaneza. Mené 1-0, le Yellow Submarine a égalisé grâce à une superbe tête d’Alex Baena.

Le jeune milieu de terrain, qui avait déjà été averti, a soulevé sa chemise, en en mettant une partie derrière le cou, afin de montrer un message sur le T-shirt qui disait : “Merci pour tout Llaneza.” De Burgos Bengoetxea lui a donné un carton jaune pour l’action, l’a expulsé, puis a furieusement et obstinément fait signe aux joueurs protestataires qu’il avait raison. C’était un manque de bon sens dégoûtant (un thème ici).

Les instructions aux arbitres espagnols stipulent que les joueurs ne doivent pas perdre de temps dans des célébrations de buts chorégraphiées, notamment en enlevant leur maillot de jeu ou en se couvrant la tête avec leur maillot. Ni l’un ni l’autre de Baena n’a fait. Afficher un tel message, si Villarreal marquait, était quelque chose que De Burgos Bengoetxea aurait sans aucun doute dû anticiper. Et, s’il avait l’intention d’être si dur à propos de l’affichage de tout hommage à Llaneza après un but, il devait à Villarreal d’être allé dans leur vestiaire avant le match pour les avertir.

L’expulsion de Baena contre Almeria remet en question la retenue de l’arbitre De Burgos Bengoetxea à montrer le rouge. (Photo par Aitor Alcalde/Getty Images)

C’est une tactique que la plupart des arbitres, moyens ou grands, appliquent : aller dans chaque vestiaire, après les échauffements, pour informer les équipes que si les lois de base de la FIFA ne changent pas, chaque officiel a néanmoins des choses qu’il sera plus ou moins strict sur : la dissidence, la perte de temps, l’obstruction, l’avantage du jeu — faites votre choix. C’est le début d’une prise de conscience entre les joueurs et les arbitres qui peut conduire à un match meilleur, plus fluide et moins controversé. C’est du bon sens.

Mais, même si l’arbitre basque a choisi de ne pas le faire (ou n’a pas réussi à l’anticiper), les actions de Baena n’ont pas strictement enfreint les lois. Pas de perte de temps excessive, pas de chemise, pas de couverture de la tête – De Burgos aurait pu laisser cela se produire pendant trois à quatre secondes, ajouter l’heure à sa montre et préparer Baena pour le redémarrage. Il n’avait qu’à faire preuve de bon sens, de retenue et de personnalité.

Idem Mateu Lahoz lorsqu’il a expulsé Canales. Les circonstances étaient vraiment bizarres. Le Betis faisait match nul 0-0 à domicile contre Cadix à la 98e minute. Alors que l’équipe adverse se préparait à effectuer une remise en jeu : Canales parlait à Lahoz ; l’arbitre a pointé sa montre et, 16 secondes plus tard, l’exceptionnel milieu de terrain de 31 ans du Betis avait reçu deux cartons jaunes et quittait péniblement le terrain.

Mateu Lahoz a montré à Sergio Canales le premier carton rouge de sa carrière de 500 matchs. (Photo de Fran Santiago/Getty Images)

La station de radio Cadena SER rapporte que Canales a dit : “Vous pourriez ajouter une minute de plus à l’horloge !” Lahoz l’a réservé et aurait ajouté: “Si vous continuez à me parler, je vous renverrai!” Canales, le capitaine du Betis et, par conséquent, avec tout le droit de faire quelques remarques de dialogue non abusives à n’importe quel arbitre, en particulier l’idiosyncrasique Lahoz, aurait déclaré: “Si je n’ai pas le droit de parler, alors ne vous ne me pose plus de questions sur mes affaires personnelles.”

Lahoz est tristement célèbre pour cela. Il pense que cela l’aide bien si, pendant un match, il peut demander à Gerard Pique comment vont ses enfants, le défenseur de Malaga Weligton s’il a déjà ouvert son nouveau bar-café ou dire à Kevin De Bruyne lors de la finale de la Ligue des champions 2021 de “dire bonjour”. à vos parents de ma part !” Mateu n’a jamais rencontré les parents du Belge, mais il avait lu à quel point ils étaient importants pour le milieu de terrain de City et voulait “se connecter” avec lui en disant cela. Il est étrange : extrêmement idiosyncratique, mais généralement assez bon dans son travail. Tout comme en 2018, il est le seul officiel de la Liga choisi pour arbitrer lors de la prochaine Coupe du monde.

Quoi qu’il en soit, vous n’avez besoin que de la preuve de vos propres yeux (veuillez aller voir l’incident – vous pouvez diffuser la réponse sur ESPN + aux États-Unis) pour conclure que Lahoz s’est offensé, s’est tenu sur sa dignité et a utilisé son tempérament, et non son bon jugement, pour envoyer un carton rouge à Canales. Après la première mise en garde, Lahoz fait en fait signe que la remise en jeu d’Almeria soit prise, mais fait une sorte de double-prise, comme s’il décidait soudainement que la réponse de Canales avait piqué sa fierté, ignore le jeu et agite le deuxième jaune avec un pompeux “prenez ÇA !” fleurir. Cela ressemble à un geste du tac au tac.

Canales a été suspendu, a raté la défaite 1-2 du Betis contre l’Atletico Madrid, ce qui signifie que sa punition a largement dépassé tout ce qu’il a fait ou dit. Après le match de milieu de semaine, le rapport de Lahoz n’a pas dit que Canales avait été abusif, juré ou avait même protesté – notant simplement qu’il avait fait des “observations”. Pathétique.

Pendant ce temps, le problème avec le travail de Xavier Estrada Fernandez (en tant qu’officiel du VAR sur Valladolid 1-0 Real Sociedad, pour lequel il sera payé 2 100 €) était qu’il a poursuivi la tendance du VAR à réarbitrer tout ce qui a des conséquences potentielles plutôt que le critère original de révision/correction des erreurs “claires et évidentes”.

Les fans et les joueurs ont été privés de trois buts. Et bien que la revue vidéo ait correctement identifié deux fautes précédentes et peut-être un hors-jeu, seul ce dernier s’est approché de la catégorie “clair et évident”. Quand l’arbitrage international annoncera-t-il officiellement que, chaque fois qu’un but est marqué, le VAR doit désormais examiner tout ce qui pourrait lui causer de l’embarras plutôt qu’une décision manquée en une fraction de seconde par l’équipe d’arbitrage mais qui était une erreur claire et évidente ? Les critères d’utilisation du VAR ont changé et nous méritons l’honnêteté et la clarté à ce sujet.

Quant à ce que je considère comme des agressions de Papu et Montiel contre Vinicius et Valverde, ainsi que de Garcia contre Gavi, je défie quiconque (autre que les responsables du VAR de la nuit) de les regarder à nouveau et de ne pas conclure qu’il y a eu un acte criminel grave. Les lois de la FIFA stipulent que: “Un tacle ou un défi qui met en danger la sécurité d’un adversaire ou utilise une force ou une brutalité excessive doit être sanctionné comme un acte criminel grave.”

Les arbitres sont sous pression, hautement qualifiés, très en forme et… essentiels. Mais leurs principales tâches ne sont pas de se protéger les uns les autres, de montrer à un joueur qui est le patron ou de se cacher derrière l’actuel mur de silence après le match – pas compte tenu de l’importance de leur travail pour la santé de l’industrie, pas compte tenu des énormes salaires qu’ils ont maintenant commande. Pas vu que c’est le bien-être des joueurs, la qualité du divertissement et le plaisir des supporters qu’ils sont chargés d’assurer.

Ils sont, à toutes fins utiles, nos employés. Et nous méritons de meilleures normes de sagesse, de bon sens et d’honnêteté face aux erreurs.