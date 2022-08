Carton rouge de Trippier, hors-jeu marginaux, handball de Digne

L’arbitre assistant vidéo (VAR) suscite la controverse chaque semaine en Premier League, mais comment les décisions sont-elles prises et sont-elles correctes ?

Après chaque week-end, nous examinons les incidents les plus médiatisés et examinons le processus à la fois en termes de protocole VAR et des Lois du Jeu.

SAUTER À: Palais contre Villa | Hors-jeu marginaux | West Ham contre Brighton | Fulham contre Brentford | Leicester contre Southampton

Carton rouge annulé : faute de Trippier sur De Bruyne

Qu’est-il arrivé: Avec les scores à égalité à 3-3, le milieu de terrain de Manchester City Kevin De Bruyne a franchi la ligne médiane et a été renversé par le défenseur de Newcastle United Kieran Trippier. L’arbitre Jarred Gillett a montré le carton rouge.

Décision VAR : Le VAR, Peter Bankes, a conseillé de rétrograder la carte au jaune.

Kieran Trippier a d’abord été expulsé par l’arbitre Jarred Gillett. Stu Forster/Getty Images

Examen VAR : Cette décision pourrait diviser certains supporters, car il ne fait aucun doute que le défi Trippier était cynique et calculé, mais un carton jaune semble être la bonne décision.

Cela présente une comparaison avec une situation VAR similaire impliquant Newcastle la saison dernière, lorsque l’inverse s’est produit alors que l’arbitre Craig Pawson a réservé Allan d’Everton pour un défi sur Allan Saint-Maximin et le VAR (Stuart Attwell) a conseillé qu’il soit expulsé. La principale différence entre les défis est la façon dont Allan mène avec ses crampons, ce qui est toujours considéré plus sérieusement.

Allan a été expulsé via un examen VAR pour un tacle sur Allan Saint-Maximin en mars. première ligue

La cohérence ultime n’est pas possible avec VAR, car le fait qu’un examen soit transmis au moniteur dépendra de la vue subjective de l’arbitre vidéo. Cela dépendra toujours de l’interprétation d’un arbitre individuel ; tout comme les supporters seront en désaccord sur la nature de certains défis, les officiels le seront également. C’est pourquoi deux situations très similaires peuvent aboutir à des résultats opposés.

L’intervention pour surclasser le carton d’Allan au rouge n’était pas nécessaire, car la décision initiale de l’arbitre d’un carton jaune était un résultat disciplinaire justifiable et n’était pas une erreur claire et évidente. La colère d’Everton a été aggravée lorsque leur appel contre l’interdiction de trois matches du milieu de terrain pour ce carton rouge a été rejeté par un panel de la Football Association. Un défi peut être subjectivement correct comme un carton jaune, mais aussi subjectivement incorrect comme un carton rouge – c’est pourquoi l’appel a échoué.

Cela revient à savoir si un arbitre juge le défi comme un acte criminel grave, et en particulier si le joueur fautif a mis en danger la sécurité d’un adversaire avec une force ou une brutalité excessive.

Le VAR Peter Bankes a conseillé un examen pour rétrograder le carton rouge de Kieran Trippier en jaune. Bbc

La première étape d’un examen VAR consiste pour l’arbitre à décrire ce qu’il a vu, et le VAR vérifie ensuite cela par rapport aux rediffusions. Gillett, qui était du côté aveugle du tacle, croyait qu’il y avait eu un contact crampons sur le genou de Trippier, mais les rediffusions ont montré que ce n’était pas le cas et la faute était le haut de la botte du défenseur de Newcastle sur le bas de Le tibia de De Bruyne. Cela soulève des motifs pour un examen au bord du terrain, bien que le VAR ait toujours le droit de maintenir le carton rouge en fonction de la nature du défi. En fait, beaucoup de gens penseront que Trippier se lance dans le défi avec les deux pieds sur le sol signifie qu’il était hors de contrôle et que le carton rouge aurait dû être maintenu.

Kieran Trippier a attrapé Kevin De Bruyne sur le tibia plutôt que sur le genou avec ses crampons. Bbc

Les fans d’Everton seront à juste titre en colère contre l’interdiction de trois matches de leur joueur, car un carton jaune est le meilleur résultat dans les deux cas.

Renversement du VAR : But accordé à Almiron après un hors-jeu incorrect

Qu’est-il arrivé: Miguel Almiron de Newcastle a porté le score à 1-1 à la 28e minute, mais le drapeau a été relevé pour hors-jeu.

Décision VAR : But accordé.

Examen VAR : Un rapide coup d’œil à la première situation a montré qu’Almiron n’était pas hors-jeu du premier ballon de Saint-Maximin dans la surface.

Miguel Almiron était clairement en jeu lorsque le centre a été joué. Bbc

Mais il y avait un deuxième contrôle pour juger si Joe Willock avait touché le ballon sur son chemin, ce qui aurait créé une nouvelle phase et mis Almiron hors-jeu devant le ballon. Mais il était clair que Willock a raté le ballon, et il n’y a pas eu de handball lors du marquage d’Almiron, et le but a été correctement attribué.

Un examen VAR a montré que le ballon n’avait pas touché Joe Willock sur le chemin d’Almiron. Bbc

Sanction possible : Faute de Stones sur Schar

Qu’est-il arrivé: Dans les derniers instants de la première mi-temps, John Stones et Fabian Schar ont contesté une balle haute à l’intérieur de la surface, aucune mesure n’a été prise par Gillett.

Décision VAR : Pas de pénalité.

Examen VAR : Ce n’est pas une situation susceptible d’être jugée comme une erreur claire et évidente par le VAR, les deux joueurs défiant un ballon haut et l’arbitre ayant une vision claire de l’incident.

Serait-il resté comme penalty s’il avait été accordé par l’arbitre Gillett ? Très probablement parce que Stones est plus agressif dans sa façon d’attaquer le ballon.

John Stones est entré en collision avec Fabian Schar à St James’ Park. Bbc

Renversement du VAR : Penalty accordé pour le handball par Digne

Qu’est-il arrivé: C’était 1-1 à la 55e minute lorsque la tête de Marc Guehi a été arrêtée par le gardien d’Aston Villa, Emiliano Martinez. L’arbitre a fait signe que le jeu continue alors que le défenseur du Palais Joachim Andersen a lancé un appel pour le handball contre Lucas Digne.

Décision VAR : Penalty accordé, manqué mais inscrit sur le rebond de Wilfried Zaha.

Examen VAR : C’était une décision très dure, car Digne était un défi pour le ballon et il a frappé sa main à bout portant.

Le VAR, John Brooks, a jugé qu’il remplissait les critères du handball, avec le bras au-dessus de l’épaule, dans une position peu naturelle et bloquant un effort au but. La loi stipule qu'”en ayant sa main/bras dans une telle position, le joueur prend le risque que sa main/bras soit touché par le ballon et soit pénalisé”.

Lucas Digne a été pénalisé pour handball avec son bras au-dessus de son épaule. Bbc

Dans les ligues européennes, ce serait un carton jaune obligatoire pour le handball d’un effort au but (arrêt d’une attaque prometteuse), mais il ne semble pas en être de même en Premier League.

À la lettre de la loi, Brooks n’avait pas tort de conseiller une pénalité, mais nous verrons certainement de nombreuses situations similaires où le VAR ne dit pas à l’arbitre qu’il devrait y avoir une pénalité.

Cela contraste avec l’affirmation de Southampton à Leicester, lorsque la tentative de centre de Joe Aribo a touché le bras de Timothy Castagne – mais le défenseur avait clairement son bras à ses côtés lorsqu’il a été frappé par le ballon.

Le ballon a touché le bras de Timothy Castagne de Leicester mais son bras était à ses côtés. Bbc

Hors-jeu : pourquoi il y aura toujours des décisions marginales

Ce week-end a vu une série d’appels de hors-jeu rapprochés, avec trois buts exclus après les interventions du VAR.

Si une décision est si proche, comment peut-elle vraiment être donnée hors-jeu ? Quelle que soit la technologie que vous utilisez, il y aura toujours un point marginal sur lequel l’en-jeu devient hors-jeu – c’est inévitable. Même avec le niveau de tolérance (ou marge d’erreur) qui a été ajouté à la technologie VAR hors-jeu à l’été 2021, il y aura toujours des situations qui semblent incroyablement serrées.

Le niveau de tolérance signifie que si les deux lignes se touchent, onside sera donné. S’ils ne le font pas, c’est hors-jeu. Les images pixélisées sur les réseaux sociaux donnent l’impression que les lignes se chevauchent, mais les images haute définition utilisées par le VAR sont beaucoup plus claires.

Jeff Schlupp de Crystal Palace a été le premier à voir un but refusé ce week-end, pour hors-jeu lors de la préparation contre Odsonne Edouard. Mais en termes d’appels de hors-jeu VAR, ce n’était pas vraiment proche avec un écart clair entre les lignes.

Mais deux autres décisions au cours du week-end étaient à la marge. Samedi, le but d’Ivan Toney pour Brentford a été exclu.

Puis dimanche, c’est Gabriel Jesus d’Arsenal dont la joie a été de courte durée lorsque la technologie a montré qu’il était juste devant le dernier défenseur. Cette situation était encore plus marginale que celle de Toney – à tel point qu’il est probablement impossible qu’elle soit plus proche sans que la technologie ne la marque comme étant dans le niveau de tolérance et en tant que telle.

Arsenal avait une autre situation de hors-jeu sur le deuxième but de Martin Odegaard à Bournemouth, mais Ben White s’est avéré être en jeu – et il n’avait même pas besoin du niveau de tolérance pour que le but soit maintenu.

Penalty accordé : Kehrer commet une faute sur Welbeck

Qu’est-il arrivé: À la 20e minute, Danny Welbeck de Brighton a fait irruption dans la surface et a été renversé par Thilo Kehrer. L’arbitre Anthony Taylor a donné le penalty.

Décision VAR : Penalty stands, faute était à l’intérieur de la zone.

Examen VAR : Le contrôle concernait l’endroit où la faute avait eu lieu. Le VAR cherchera le point de contact de la faute (qui n’est pas nécessairement le premier contact), le VAR Lee Mason a jugé que la faute était juste sur la ligne, qui appartient à la boîte et signifie qu’une pénalité serait la bonne décision. C’était un appel incroyablement serré.

La faute de Thilo Kehrer. sur Danny Welbeck était sur la ligne, qui appartient à la surface. Bbc

La règle de la double peine s’applique lorsqu’un penalty est infligé et qu’il y a eu une véritable tentative de jouer le ballon, donc Kehrer a été réservé pour le défi. Cependant, si le VAR avait décidé que la faute sur Welbeck avait eu lieu en dehors de la surface, un coup franc aurait été accordé et la carte du défenseur de West Ham serait passée au rouge.

Carton rouge possible : Faute de Norgaard sur Stansfield

Qu’est-il arrivé: Christian Norgaard de Brentford était en retard dans un défi contre Jay Stansfield à la 14e minute. L’arbitre Peter Bankes a donné le coup franc mais n’a pris aucune mesure disciplinaire.

Décision VAR : Pas de carton rouge.

Examen VAR : Comme discuté dans la première revue VAR de la saison (le défi de Scott McTominay sur Moises Caicedo), nous verrons des tacles tardifs où un joueur attrape son adversaire au-dessus de la cheville à peu près sur une base hebdomadaire. Cela ne signifie pas qu’ils sont tous des cartons rouges.

La force et l’intensité du défi sont importantes et le VAR, David Coote, a correctement jugé que cela n’était pas présent. L’arbitre aurait dû émettre un carton jaune, ce que le VAR n’est pas en mesure de conseiller.

Christian Norgaard a attrapé Jay Stansfield au-dessus de la cheville mais a échappé à la sanction. Bbc

Pénalité possible : Faute de Kotchap sur Vardy

Qu’est-il arrivé: À la 2e minute du match, Jamie Vardy est tombé dans la surface sous un défi d’Armel Kotchap de Southampton.

Décision VAR : Pas de pénalité.

Examen VAR : C’était un exemple classique d’un attaquant initiant un contact pour essayer de gagner un penalty. Vardy place sa jambe dans celle du défenseur de Southampton pour donner l’impression d’une faute.

Même si l’arbitre Michael Salisbury avait acheté la faute et donné le coup de pied, il ne fait aucun doute que le VAR, Michael Oliver, aurait conseillé un renversement.

Jamie Vardy place sa jambe dans Armel Kotchap.. Bbc

Les informations fournies par la Premier League et PGMOL ont été utilisées dans cette histoire.