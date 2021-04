David Moyes a décrit la décision de renvoyer Fabian Balbuena lors de la défaite 1-0 de West Ham face à Chelsea comme « une foutaise » et « prise par quelqu’un qui n’a jamais joué le match ».

À 10 minutes de la fin, West Ham a été réduit à 10 hommes après un licenciement déconcertant alors que les crampons de Balbuena ont attrapé le mollet de Chilwell après avoir donné un dégagement.

Le manager de West Ham, David Moyes, a affirmé que la décision d’expulser Fabian Balbuena était une décision prise par quelqu’un qui ne comprend pas le football.



Parler à Sky Sports, Moyes a déclaré: « Je pense que c’est une décision prise par quelqu’un qui n’a jamais joué au jeu. Je ne sais pas où Fabi Balbuena est censé planter son pied.

«S’ils pensent cela, vous regarderez celui quelques minutes plus tard, avec Coufal et Rudiger, un défi similaire, mais ils n’ont jamais rien fait à ce sujet.

«Je ne sais pas en quoi c’est un carton rouge. Je ne sais pas où il est censé planter son pied. Je ne pense pas une minute qu’il y ait un peu de malice là-dedans. J’ai pensé que c’était une mauvaise décision.

Lorsqu’on lui a demandé lors de sa conférence de presse d’après-match s’il ferait appel de la décision, Moyes a déclaré: « Vous n’obtenez aucune décision de la Premier League. Le gros problème pour moi, c’est que c’est juste une décision vraiment pourrie. Et cela n’aurait pas dû être. étant donné.

«Je pensais juste que c’était une très mauvaise décision. Je ne sais pas qui a arrêté le match, je pensais que c’était censé être clair et évident.

« Ce n’est pas un carton rouge. Chilwell s’est levé après avoir roulé et a ensuite croisé le ballon dans la surface, donc ça n’aurait pas pu être trop grave.

« Je pense que les arbitres de ce pays sont vraiment bons, et je ne pense pas qu’ils arbitrent le match comme ils devraient l’être, et cela ne vient que du sommet.

« Je peux comprendre que l’arbitre fasse l’erreur, mais quelqu’un qui regarde ça sur un écran et voit ça comme un carton rouge, puis l’arbitre accepte, je trouve ça incroyable. C’est tellement mauvais, tellement mauvais. »

« Mais c’est le monde dans lequel nous sommes. S’il n’y a pas de contact, ce ne sera pas amusant, le sport sera médiocre. Les arbitres peuvent le changer. Ce sont les seules personnes qui peuvent se lever et le faire, mais à qui ils reçoivent leurs commandes, ce n’est pas très bon. «

Balbuena coupable d’avoir donné des coups de pied au football

La marque Gerard de Sky Sports:

« Sûrement pas » était le sentiment autour du stade de Londres alors que Chris Kavanagh courait vers le moniteur de terrain pour passer en revue la « faute » de Fabian Balbuena sur Ben Chilwell lors de la défaite 1-0 de West Ham par Chelsea.

Mais il n’y a absolument aucune caution étant donné l’état actuel de l’arbitrage en Premier League.

Balbuena était coupable d’avoir donné un coup de pied à un ballon de football.

Le patron des Hammers, David Moyes, l’a décrit comme « de rang, pourri et pourri », mais avec un ton presque apathique. Beaucoup ont abandonné le VAR et n’ont aucun espoir que la situation s’améliorera.

Mais à la fin d’une semaine où les plus grands acteurs du football – les supporters, les joueurs et les entraîneurs – ont goûté à la victoire contre un plan qui en aurait privé tant de droits, la VAR et la mise en œuvre scrupuleuse des règles constituent sa propre menace. Ce n’est pas du football et son impact à long terme est vraiment assez inquiétant.

Soit les règles changent – attendez, je pense que nous avons essayé cela – soit le bon sens est introduit. Moyes a déclaré que c’était une décision prise par quelqu’un qui n’a jamais joué au jeu; les suggestions d’avoir un ancien footballeur à portée de main lors de la prise de décision à Stockley Park peuvent améliorer la situation, mais les autorités semblent effrayées de s’appuyer sur une approche de bon sens.

Pour le moment, le football est jugé comme un procès pénal. Cela n’a pas besoin d’être traité si sérieusement. Un équilibre entre divertissement, équité et sens doit être trouvé. Nous sommes à des kilomètres pour le moment.

Pas même un jaune!

Balbuena a été expulsé pour ce défi sur Ben Chilwell de Chelsea



Danny Gabbidon sur Sky Sports:

« Ce n’est même pas un jaune pour moi. Cela a totalement tué le jeu. Il tourne, dégage le ballon en amont, qu’est-ce qu’il est censé faire? Il peut y avoir un contact et ce n’est pas une faute pour moi. »

« Je ne suis pas sûr que vous puissiez blâmer le VAR pour cela. Le VAR a signalé l’incident, c’est alors à l’arbitre de prendre la bonne décision, et pour moi, il se trompe totalement. Il est juste en train de dégager le ballon sur la ligne. » Qu’est-ce qu’il est censé faire? Il ne peut pas bouger son pied dans une direction différente, c’est impossible. «

Gianfranco Zola sur Sky Sports:

« Vous ne pouvez pas croire cela. Il peut arriver que l’arbitre fasse une erreur s’il n’en voit que la fin, mais le VAR devrait contrôler la situation et voir que ce n’est pas une faute intentionnelle. West Ham ne l’a pas mérité. . C’était totalement malheureux. «

Tuchel: Ce n’est pas la mauvaise décision

Balbuena a été expulsé pour avoir donné suite à son autorisation et avoir attrapé le veau de Chilwell



S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match, le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a adopté le point de vue opposé, affirmant qu’il se situait entre un jaune et un rouge, et qu’aucun des deux n’aurait été la mauvaise décision.

«Je pense que le suivi est un peu dangereux. Je ne l’ai pas vu en direct, mais je l’ai vu à la télé de loin.

« Cela avait l’air peut-être un peu pire à la télé qu’en réalité. Ce n’est pas un must, le carton rouge. Mais pour moi, c’est une décision que l’arbitre peut prendre, il doit la ressentir en direct, peut-être la revoir. S’il reste avec un carton jaune, ce n’est pas une erreur, s’il donne un carton rouge, ce n’est pas une grosse erreur.

« C’est entre les deux, c’est une décision très difficile, mais peut-être pas une mauvaise décision. »

