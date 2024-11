Cartographier votre repas du champ à l’assiette

Vous êtes-vous déjà demandé d’où venait votre repas de Thanksgiving ? Je sais qu’un membre de la famille a préparé le repas avec amour. Mais d’où vient cette nourriture ? Quels États ont probablement contribué à votre fête de Thanksgiving ?

Avec les données du Département de l’Agriculture des États-Unis et Revue de la population mondialenous pouvons déterminer les principaux producteurs de chaque plat présent dans votre assiette. Faisons un road trip amusant à travers l’Amérique pour voir quels États ont produit votre repas. Vous serez peut-être surpris de constater que votre assiette est aussi diversifiée que les attractions touristiques de ce road trip.

Turquie

Beaucoup de gens connaissent le Minnesota comme le « pays des 10 000 lacs ». D’autres reconnaissent l’État pour le Mall of America ou le parc national des Voyageurs, l’un des plus reculés et des plus éloignés du pays. parcs les moins visités.

Vous serez peut-être surpris d’apprendre qu’il s’agit du premier État producteur de dinde aux États-Unis. Que vous préfériez votre oiseau rôti, fumé ou frit, il vient probablement du Minnesota.

Pommes de terre

Rimma_Bondarenko via Getty Images

Un dîner de dinde à notre table n’est complet qu’avec une cuillerée de sauce riche bercée dans un tas de purée de pommes de terre. L’Idaho produit plus de pommes de terre que tout autre État. Que vous préfériez les pommes de terre au four ou en purée, le plat d’accompagnement populaire de Thanksgiving vient probablement de l’Idaho.

Les merveilles naturelles de l’État sont aussi spectaculaires que ses pommes de terre. Explorez les magnifiques parcs de l’Idaho en passant devant ses champs de pommes de terre. Assurez-vous de vous arrêter à Monument national des Cratères de la Lunel’un des parcs nationaux les plus uniques d’Amérique.

Patates douces

Certaines familles proposent une tarte aux patates douces en dessert, tandis que d’autres apprécient les légumes en accompagnement à Thanksgiving. La cocotte de patates douces est un favori de la famille et attire des sourires satisfaits autour de notre table.

Avec toutes les merveilles naturelles de la Caroline du Nord, des montagnes majestueuses aux plages séduisantes, il ne m’est jamais venu à l’esprit que l’État est le principal producteur de patates douces. J’apprécie maintenant encore plus la Caroline du Nord. Que vous visitiez l’une de ses villes, ses plages ou ses montagnes, saluez l’État pour son abondante récolte de patates douces.

Haricots verts

Je savais que le Wisconsin avait une solide réputation pour son délicieux fromage, mais j’ai été surpris d’apprendre ses prouesses en matière de production de haricots verts. Certaines familles servent les haricots verts dans du succotash, tandis que d’autres les incluent dans une cocotte. D’autres peuvent les servir en accompagnement, mélangés à du bacon ou des oignons pour plus de saveur. Les haricots verts sont l’un de mes préférés et sont toujours un accompagnement bienvenu.

En traversant le Wisconsin, n’oubliez pas d’explorer le tronçon entre Green Bay et le lac Michigan. Le parcs nationaux dans le comté de Door regorge de beautés naturelles et d’aventures uniques, de la promenade en ferry à l’escalade des phares en passant par la découverte de plantes rares et de formations géologiques.

Maïs

Un aliment de base pour beaucoup à Thanksgiving, le maïs peut être un plat d’accompagnement autonome ou apparaître dans un succotash, du pain de maïs, du pouding au maïs ou une cocotte. En tant que premier producteur américain de maïs, l’Iowa fournit probablement le maïs pour votre festin de Thanksgiving.

Les voyageurs peuvent voir les fleuves Missouri et Mississippi lorsqu’ils visitent l’État. Si vous visitez du début à la mi-août, découvrez la légendaire foire d’État de l’Iowa et sa sculpture emblématique de vache géante en beurre. Oui, ce beurre ira bien avec votre maïs.

Citrouille

Jason Cameron via Getty Images

Outre la dinde, la tarte à la citrouille est peut-être l’aliment le plus emblématique de Thanksgiving. Notre famille termine le festin traditionnel avec une cuillerée de crème fouettée sur une tranche chaude de tarte à la citrouille. Rien que d’y penser me fait sourire. Alors, quel État produit le plus de citrouilles ? L’Illinois est fièrement en tête des classements.

Pendant votre road trip de Thanksgiving à travers l’Amérique, visitez Chicago pour une escapade ultime dans une grande ville. Pour ceux qui préfèrent les escapades dans la nature, visitez le Starved Rock State Park, l’un des plus beaux parcs d’État d’Amérique.

Blé

Le blé est généralement utilisé dans divers plats de Thanksgiving, notamment les petits pains, le pain, la farce, les ragoûts, la croûte à tarte, etc. Le Dakota du Nord est le premier producteur américain de blé. Vous verrez probablement de grands brins de blé fouetter dans le vent lorsque vous traverserez l’État.

Pour des aventures en ville, visitez Fargo ou Bismarck. L’État a également beaucoup d’histoire et de beauté naturelle. Assurez-vous de visiter Parc national Théodore Rooseveltl’un de nos parcs les plus sous-estimés.

Noix de pécan

cuisine photo via Getty Images

Certaines familles servent une tarte aux pacanes plutôt qu’à la citrouille. Certes, nous servons régulièrement les deux. Alors, quel État cultive le plus de noix de pécan ? Georgia prend le gâteau (la tarte, dans ce cas).

En traversant la Géorgie, visitez Atlanta pour une escapade citadine parfaite ou Savannah pour vous perdre dans l’histoire. Les voyageurs qui préfèrent la plage peuvent choisir parmi différentes îles, notamment Jekyll, St. Simons et Tybee.

Canneberges

Smitt via Getty Images

Thanksgiving n’est complet que si les canneberges font partie du repas. Vous pouvez les servir dans une sauce, une relish ou un cocktail pendant les vacances. Où peut-on trouver ces baies acidulées ? Le Wisconsin est le principal État producteur de canneberges.

Bien que beaucoup de gens pensent au Wisconsin pour son fromage, l’État prouve une fois de plus qu’il est bien plus qu’une vaste ferme laitière. Merci, Wisconsin, d’avoir apporté des haricots verts et des canneberges à notre fête de Thanksgiving.

Pommes

Simon Skafar via Getty Images

Certaines familles servent des tranches de pomme dans une salade de fruits. D’autres préfèrent les pommes cuites, cuites au four ou frites en accompagnement. Peut-être que votre famille sert une tarte aux pommes ou un cordonnier en dessert. Quoi qu’il en soit, Washington est le premier État producteur de pommes.

L’État du nord-ouest du Pacifique offre des villes fabuleuses comme Seattle, Tacoma et Spokane. Les amoureux de la nature préféreront peut-être l’un de ses trois parcs nationaux. Où que vous alliez, dégustez de délicieuses pommes de Washington lors de votre visite.

Profitez de votre repas de Thanksgiving

Alors que vous savourez votre dîner de Thanksgiving cette année, réfléchissez aux États qui ont probablement contribué à votre repas. Lors de la planification de vos prochaines vacances, envisagez de visiter l’un de ces États pour apprécier par vous-même ses ressources naturelles et ses attractions touristiques.

Merci à tous les agriculteurs, épiciers et membres de l’industrie alimentaire qui travaillent si dur pour aider à fournir à nos familles des aliments délicieux.

Joyeux Thanksgiving. Profitez de votre temps en famille et voyagez en toute sécurité !