Cartographier où les surdoses sont plus susceptibles de tuer en Colombie-Britannique

Selon une nouvelle étude du BC Centre for Disease Control, une personne vivant dans une région rurale de la Colombie-Britannique qui subit une intoxication médicamenteuse a 30% plus de risques de mourir qu’une personne qui en subit une dans une ville.

Dans certaines des régions les plus reculées, le taux de mortalité est jusqu’à 50 % supérieur à celui des grands citadins.

Les résultats de l’étude soulignent les impacts divers et étendus de la crise des drogues toxiques en Colombie-Britannique dans les communautés de la province, a déclaré son auteur principal, Kevin Hu.

“Il peut y avoir une fréquence de surdosage plus faible chez ceux [rural] mais il peut y avoir un taux de mortalité beaucoup plus élevé », a déclaré Hu, analyste de données au BCCDC.

Et cela souligne l’importance d’établir des services de réduction des risques et des approvisionnements sûrs et accessibles en médicaments dans chaque communauté, a-t-il ajouté.

L’étude, publiée la semaine dernière dans BMC Public Health, a examiné les données sur les surdoses provenant de diverses sources de soins de santé d’urgence et aiguës entre janvier 2015 et décembre 2018, alors que le fentanyl commençait à contaminer l’approvisionnement en drogues illicites de la Colombie-Britannique et à entraîner une augmentation rapide des décès par empoisonnement à la drogue.

Il a cherché à identifier où un empoisonnement médicamenteux était le plus susceptible de tuer quelqu’un, même si relativement peu de personnes meurent dans une communauté spécifique.

L’analyse géographique de 35 569 événements de surdose a montré qu’environ 9,1 % des surdoses mortelles se sont produites dans les zones rurales, contre seulement 5,7 % des surdoses non mortelles. Environ 13 % des Britanno-Colombiens vivent dans des régions rurales.

Cela reflète le petit nombre de sites de prévention des surdoses en dehors des villes, ainsi que les temps de réponse plus longs des services d’urgence dans les zones rurales et éloignées, suggère le document.

Même pour les personnes vivant dans la région englobant Kelowna, Kamloops et Merritt, leurs risques de mourir d’une surdose étaient de 25 à 50 % supérieurs à la moyenne provinciale.

“Il est utile de penser au niveau régional”, a déclaré Amanda Slaunwhite, scientifique principale au BCCDC et co-auteur de l’étude. “La crise existe et semble différente dans chaque communauté.”

Les résultats ont également montré les effets vitaux des services de réduction des risques, même dans les communautés qui connaissent de nombreux événements d’empoisonnement à la drogue.

Des «points froids» à faible taux de mortalité ont été identifiés autour de zones comme le Downtown Eastside et le Downtown Victoria, où se concentrent les sites de prévention des surdoses.

“Ces points froids étaient vraiment prometteurs à voir”, a déclaré Slaunwhite. “Cela témoigne de l’importance des services existants et de la volonté des résidents de s’entraider.”

La province a déclaré une urgence de santé publique en avril 2016. Depuis lors, plus de 10 000 personnes sont mortes d’intoxications médicamenteuses en Colombie-Britannique seulement.

Vancouver, Victoria et Surrey ont toujours enregistré le plus grand nombre de décès, selon les données du BC Coroners Service.

Mais les décès ont augmenté le plus rapidement dans les régions sanitaires de l’Intérieur et du Nord, où il existe relativement moins de ressources de réduction des méfaits et de sites de prévention des surdoses. Ces régions ont également les taux de mortalité par habitant les plus élevés.

Comparer les quartiers

Des disparités dans les services existent également entre les quartiers des grands centres urbains.

Par exemple, environ la moitié des appels d’empoisonnement à la drogue à Vancouver proviennent du Downtown Eastside, selon les données des services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique.

Mais une personne empoisonnée là-bas a environ 70% plus de chances de survivre qu’une personne empoisonnée à quelques kilomètres de là, dans le district de River, dans le sud-est de Vancouver, où il n’y a pas d’endroits désignés pour consommer de la drogue, selon le journal.

«Les quartiers à revenu élevé de Vancouver affichaient certains des taux les plus élevés de surdose mortelle», a déclaré Slaunwhite.

“Il y a encore beaucoup de stigmatisation là-bas”, a-t-elle déclaré. «Nous voyons beaucoup plus de personnes consommer de la drogue dans des maisons privées, et lorsque vous consommez seul, vous êtes plus susceptible d’avoir des ennuis car il n’y a personne pour fournir de la naloxone et aucun personnel du SPO pour intervenir.»

Il est important d’examiner le taux de mortalité des empoisonnements à la drogue en plus des totaux bruts et par habitant des décès pour comprendre quelles communautés ont le plus grand besoin de ressources, ont déclaré Hu et Slaunwhite.

Les données montrent que les services de réduction des méfaits ont contribué à atténuer les effets de la toxicité croissante de l’approvisionnement et qu’ils sont désespérément nécessaires partout.

“Un OPS dans une zone rurale ou éloignée va avoir un impact énorme sur les taux de mortalité”, a déclaré Hu.

Slaunwhite et Hu ont souligné l’importance d’un approvisionnement sûr et accessible en médicaments réglementés et non contaminés pour empêcher les gens de mourir dans chaque communauté.

Ils prévoient de répéter bientôt l’étude avec des données plus récentes et s’attendent à ce que les clivages se soient intensifiés depuis 2018.

“Je pense que nos résultats témoignent vraiment de la nécessité d’étendre les services OPS, mais aussi d’aller au cœur des moteurs de la crise des surdoses, qui est l’approvisionnement toxique”, a déclaré Slaunwhite. “Toute personne, où qu’elle soit, qui consomme des substances est désormais à risque.”

