Cartographier la conscience humaine : une étude révolutionnaire

Une étude révolutionnaire menée par des chercheurs du Massachusetts General Hospital et du Boston Children’s Hospital a cartographié un réseau cérébral crucial pour la conscience humaine. Grâce à l’imagerie avancée à haute résolution, l’équipe a découvert des voies jusqu’alors inexplorées reliant diverses régions du cerveau, formant ce qu’elles appellent le « réseau d’éveil ascendant par défaut » (DAAN). Ce réseau joue un rôle central dans le maintien de l’éveil et dans l’intégration de l’éveil et de la conscience dans le cerveau humain au repos.

Les résultats ont été publiés dans Médecine translationnelle scientifique.

Comprendre la conscience humaine, en particulier ses perturbations dans des conditions telles que le coma, les états végétatifs et les états de conscience minimale, constitue un défi de longue date. La conscience se compose de deux éléments principaux : l’éveil, qui est l’état d’éveil, et la conscience, qui implique le contenu de la conscience. Ces composants peuvent être dissociés, comme on le voit chez les patients qui présentent un état d’éveil sans conscience, comme ceux en état végétatif.

Les chercheurs visaient à combler les lacunes dans les connaissances sur les voies sous-corticales qui contribuent à l’éveil et sur la manière dont celles-ci s’intègrent aux voies corticales liées à la conscience. Ce faisant, ils espéraient fournir aux cliniciens de meilleurs outils pour détecter, prédire et faciliter la reprise de conscience chez les patients souffrant de lésions cérébrales graves.

Les données de l’étude proviennent de ex vivo des échantillons de cerveau (post mortem) provenant de trois individus neurologiquement normaux et in vivo (vivants) IRM 7 Tesla de 84 contrôles sains, provenant du projet Human Connectome. Les échantillons de cerveau ex vivo ont fourni une carte anatomique détaillée, tandis que les données in vivo ont permis de vérifier la connectivité fonctionnelle de ces voies anatomiques.

L’une des principales conclusions de l’étude a été l’identification de 18 nœuds au sein du DAAN qui sont interconnectés via des voies de projection spécifiques. Ces voies facilitent la communication entre le tronc cérébral et les régions cérébrales supérieures, formant ainsi une base structurelle pour maintenir l’éveil.

L’aire tegmentale ventrale (VTA), en particulier, est apparue comme une plaque tournante importante au sein de ce réseau, montrant une connectivité étendue avec le réseau cortical en mode par défaut (DMN), impliqué dans la conscience de soi et d’autres fonctions cognitives supérieures. Ceci suggère que les voies dopaminergiques du VTA sont essentielles pour moduler l’éveil et l’intégrer à la conscience, fournissant ainsi une base neuroanatomique pour l’état de conscience.

« Notre objectif était de cartographier un réseau cérébral humain essentiel à la conscience et de fournir aux cliniciens de meilleurs outils pour détecter, prédire et favoriser la reprise de conscience chez les patients souffrant de lésions cérébrales graves », a expliqué l’auteur principal Brian Edlow, codirecteur de l’étude. de Mass General Neuroscience, directeur associé du Centre de neurotechnologie et de neurorécupération (CNTR) de Mass General, professeur agrégé de neurologie à la Harvard Medical School et chercheur MGH du Chen Institute 2023-2028.

Edlow a poursuivi : « Nos résultats de connectivité suggèrent que la stimulation des voies dopaminergiques de la zone tegmentale ventrale a le potentiel d’aider les patients à se remettre du coma, car ce nœud central est connecté à de nombreuses régions du cerveau qui sont essentielles à la conscience.

L’auteur principal Hannah Kinney, professeur émérite au Boston Children’s Hospital et à la Harvard Medical School, a ajouté que « les connexions cérébrales humaines que nous avons identifiées peuvent être utilisées comme une feuille de route pour mieux comprendre un large éventail de troubles neurologiques associés à une altération de la conscience, du coma au convulsions, au syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN).

Si l’étude offre des informations révolutionnaires, elle présente également des limites. La petite taille de l’échantillon de trois échantillons de cerveau ex vivo signifie que des recherches plus approfondies avec des échantillons plus grands sont nécessaires pour confirmer ces résultats. De plus, la résolution d’imagerie de l’étude, bien que élevée, n’est toujours pas suffisante pour cartographier avec précision les axones individuels. Les résultats doivent donc être considérés comme inférentiels plutôt que définitifs.

L’étude, « L’IRM multimodale révèle les connexions du tronc cérébral qui maintiennent l’éveil dans la conscience humaine», a été rédigé par Brian L. Edlow, Mark Olchanyi, Holly J. Freeman, Jian Li, Chiara Maffei, Samuel B. Snider, Lilla Zöllei, J. Eugenio Iglesias, Jean Augustinack, Yelena G. Bodien, Robin L. Haynes, Douglas N. Greve, Bram R. Diamond, Allison Stevens, Joseph T. Giacino, Christophe Destrieux, Andre van der Kouwe, Emery N. Brown, Rebecca D. Folkerth, Bruce Fischl et Hannah C. Kinney.