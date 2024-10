Cartographie génétique pour cibler les maladies infectieuses du cerveau chez le cerf de Kootenay – Nelson News

Photo : Wikimédia Commons

Les scientifiques qui suivent la propagation de la maladie débilitante chronique chez les cerfs de la Colombie-Britannique disposeront bientôt d’un nouvel outil dans leur arsenal : une carte génomique qui montre comment et où les cerfs se déplacent dans le paysage.

Le projet de deux ans, financé par Genome BC, s’appuiera sur des échantillons collectés par les chasseurs, les Premières Nations et les trappeurs pour aider à surveiller les mouvements et les interactions des populations de cerfs.

David Charest, directeur de la recherche et de l’innovation, de l’agroalimentaire et des ressources naturelles de Genome BC, a déclaré que c’était la première fois au Canada qu’un projet examinait les structures des populations animales pour comprendre la propagation potentielle de la maladie.

«Contrairement aux humains, ces animaux ne se rendent pas dans une clinique pour se faire tester», a déclaré Charest.

Le projet sera limité à plusieurs régions de gestion des Kootenays où, en janvier 2024, un mulet et un cerf de Virginie ont été identifiés pour la première fois comme porteurs de la maladie débilitante chronique (MDC), également connue sous le nom de « maladie du cerf zombie ».

Un échantillonnage ciblé de la zone n’a pas encore révélé de cas positifs au-delà des deux premiers cas. Kaylee Byers, professeure adjointe à l’Université Simon Fraser qui dirige le projet, a déclaré que c’était une bonne chose, étant donné que la maladie se propage souvent par des prions hautement infectieux, des protéines déformées qui s’accumulent dans le corps de l’animal.

Ces prions passent dans l’environnement par l’urine ou les excréments d’animaux infectés et, une fois là-bas, ils peuvent survivre pendant des décennies, propageant la maladie cérébrale chez les cerfs, les wapitis, les orignaux et les caribous.

Dans les 18 mois suivant l’infection, les animaux ont tendance à montrer des signes de perte de poids, de bave et de mauvaise coordination. Chaque animal infecté finit par mourir.

« Cette maladie est incroyablement difficile à contrôler », a déclaré Byers. « Mais il semble que nous l’ayons détecté si tôt. »

Byers affirme que le dernier projet de recherche proposera une carte du point de vue du cerf. Il indiquera aux scientifiques et aux responsables de la conservation comment les deux espèces se déplacent et interagissent, et si les routes et les rivières font obstacle à leur passage.

Prenons l’exemple d’une situation où des tests génétiques montrent qu’il est peu probable que les cerfs traversent une rivière. Si un cerf sur le côté gauche de la berge est testé positif à la MDC, les autorités sauront qu’il faut concentrer le confinement sur cette population, a déclaré Byers.

L’idée est de contenir la maladie avant qu’elle n’infecte de vastes étendues de cerfs – une perspective à laquelle sont confrontés plusieurs des 25 États américains et trois provinces canadiennes où la MDC s’est propagée depuis qu’elle a été identifiée pour la première fois dans les années 1960 parmi les populations de cerfs captifs du Colorado.

Interrogé sur les conséquences d’une infection généralisée des cerfs de Colombie-Britannique sur d’autres espèces sauvages, Byers a souligné les impacts catastrophiques sur les prédateurs et autres créatures qui dépendent des ruminants.

« Nous ne le savons pas vraiment. Et nous ne le voulons pas », a-t-elle déclaré. « Ils constituent un élément clé de l’écosystème. Cela revient à garder tout en équilibre.

Passé études ont montré des primates (en particulier singes écureuils) sont sensibles à la maladie. Mais aucun humain n’a été signalé malade de la MDC.

Byers dit que cela ne veut pas dire que cela ne peut pas arriver. Et si les humains s’avéraient vulnérables à la maladie du cerf zombie, le chercheur a averti qu’elle pourrait se manifester des décennies plus tard de la même manière que la maladie de la vache folle – également transmise par les prions – s’est comportée dans le passé.

« Nous ne savons pas si cela peut être transmis aux gens », a-t-elle déclaré. « Nous n’avons tout simplement pas de base de référence. »