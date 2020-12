Contrôler une pandémie pendant l’automne et l’hiver est tout simplement plus difficile que pendant les mois plus chauds, lorsque les gens peuvent passer du temps confortablement à l’extérieur. Les experts ont longtemps prédit que les derniers mois de l’année seraient difficiles dans une grande partie du monde, et ces prévisions se sont avérées exactes.

En Europe, plusieurs grands pays ont connu des cycles de succès de plus en plus faibles pour contrôler ce virus: les cas augmentent et les pays réagissent avec de nouvelles restrictions qui réduisent le nombre de cas – jusqu’à ce qu’ils lèvent les restrictions, deviennent imprudents, puis voient les cas augmenter à nouveau. Cela s’est produit récemment en Grande-Bretagne, en Allemagne et ailleurs, et ils ont réagi en annonçant de nouvelles restrictions.

Les États-Unis ont traversé des cycles similaires au printemps et en été. Mais depuis septembre, ce pays n’a pas réussi à faire un autre effort concerté pour réduire les infections. Il convient de souligner que les problèmes américains actuels n’étaient pas inévitables. Il suffit de regarder les lignes du graphique ci-dessus pour le Mexique et surtout le Canada, qui doit faire face à un temps encore plus froid.