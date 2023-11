Cartographie du territoire au centre de la guerre israélienne

La bande de Gaza, l’un des plus petits territoires du monde, pourrait bientôt devenir un champ de bataille sanglant alors que les forces de défense israéliennes ripostent contre le Hamas pour sa brutale prise d’otages contre Israël.

Gaza est au centre de l’hostilité israélo-palestinienne qui existe depuis la création d’Israël en 1948. la confrontation a lieu actuellement en est un autre dans une longue histoire de conflits au Moyen-Orient entre Israéliens, Palestiniens et autres.

USA TODAY s’intéresse à cette petite enclave palestinienne, à sa population et à sa place dans le conflit en cours.

Qu’est-ce que Gaza, également connue sous le nom de bande de Gaza ?

La bande de Gaza comprend un peu moins de 140 milles carrés de plaine côtière relativement plate bordant la mer Méditerranée. Elle est au cœur du conflit impliquant Israël, le Hamas, les territoires palestiniens et divers acteurs régionaux. Les zones urbaines, les camps de réfugiés, les postes frontaliers et les zones à haut risque tels que définis par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires sont visibles sur la carte ci-dessus.

Vous ne parvenez pas à visualiser nos graphiques ?Cliquez ici pour les voir.

Quelle est la taille de la bande de Gaza ?

La superficie de Gaza est légèrement supérieure à deux fois celle de Washington, DC. Elle abrite 2,3 millions d’habitants sur 139 miles carrés, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.

Où est Gaza? Quels pays bordent le territoire ?

Gaza borde le territoire israélien au nord-est et au sud-est et l’Égypte au sud-ouest. À l’ouest, Gaza jouxte la mer Méditerranée.

Qui vit à Gaza ? Combien de personnes vivent dans la bande de Gaza ?

Au moins 2,23 millions de personnes vivent dans la bande de Gaza, selon l’ONU. beaucoup d’entre eux ont été déplacés après avoir quitté ou été chassés d’Israël pendant sa guerre d’indépendance et les conflits qui ont suivi. Gaza est souvent décrite comme l’une des zones les plus densément peuplées du monde, mais la densité de population varie à travers le territoire. Il y a à peu près un nombre égal de femmes et d’hommes qui y vivent.

Avec 42 059 habitants au kilomètre carré, la ville de Gaza est la 63ème région urbaine la plus densément peuplée au monde. Au moins huit camps de réfugiés palestiniens se trouvent dans la bande de Gaza et présentent des densités de population parmi les plus élevées au monde, selon l’ONU

Qui contrôle Gaza ?

Le Hamas est le plus grand groupe militant palestinien et a tiré des roquettes depuis Gaza sur des villes israéliennes lors des combats. Il a été fondé en 1987 lors du premier soulèvement palestinien contre l’occupation israélienne de Gaza et de la Cisjordanie et contrôle Gaza depuis sa victoire aux élections de 2006, puis en arrachant le contrôle militaire à un autre groupe dirigeant en 2007. Il est engagé dans la destruction d’Israël et est considéré comme un groupe terroriste par les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres pays.

Qu’est-ce que cela signifie lorsque les gens disent que Gaza est sous blocus ou assiégée ? Qu’est-ce que ça fait de vivre là-bas ?

Selon l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient, la situation socio-économique à Gaza est en déclin constant depuis plus d’une décennie. Les restrictions de longue date imposées à la circulation des personnes et des biens à destination et en provenance de Gaza ont rendu les conditions de vie extrêmement difficiles. Israël interdit tout accès vers et depuis la bande de Gaza par voie maritime et aérienne. La circulation des personnes et des marchandises est limitée à trois points de passage : le passage de Rafah, contrôlé par l’Égypte, et les passages d’Erez et Kerem Shalom, contrôlés par Israël.

Soixante-trois pour cent de la population de Gaza est considérée comme en situation d’insécurité alimentaire et 81 % vit dans la pauvreté. L’accès à l’eau potable et à l’électricité était déjà à un niveau critique avant les hostilités de ce mois-ci. Le secrétaire général de l’ONU affirme que le blocus et les restrictions associées contreviennent au droit international humanitaire car ils ciblent et imposent des difficultés à la population civile, les pénalisant pour des actes qu’ils n’ont pas commis.

