Vendredi, l’armée israélienne a ordonné à plus d’un million de civils vivant dans la moitié nord de Gaza d’évacuer dans les 24 heures. Les forces israéliennes se sont massées à la frontière, et des chars et des unités d’infanterie ont mené vendredi les premières attaques terrestres à l’intérieur de Gaza.

Carte de la bande de Gaza montrant la zone d’évacuation ordonnée par Israël au nord.

Le porte-parole des Nations Unies a déclaré que l’appel d’Israël au départ des civils de Gaza était impossible à mettre en œuvre « sans conséquences humanitaires dévastatrices ». Ces commentaires ont suscité une réprimande de la part d’Israël, qui a déclaré que l’ONU devrait condamner le Hamas et soutenir le droit d’Israël à l’autodéfense. La zone d’évacuation comprend la plus grande zone métropolitaine de l’enclave, la ville de Gaza, qui abrite plus de 645 000 personnes. L’armée israélienne a demandé aux civils « d’évacuer vers le sud pour votre propre sécurité et celle de vos familles et de vous éloigner des terroristes du Hamas qui vous utilisent comme boucliers humains ». L’ordre ne précise pas aux Gazaouis où ils doivent aller, et les camps de réfugiés du sud de l’enclave sont déjà beaucoup plus peuplés que ceux du nord. Selon les projections démographiques du Bureau central palestinien des statistiques, 1,19 million de personnes vivent désormais dans la région sous ordre d’évacuation.

Carte de la densité de population dans la bande de Gaza, montrant la densité de population dans la ville de Gaza, Deir al-Balah, Khan Yunis et Rafah. Environ 1 190 000 habitants vivent dans la zone d’évacuation ordonnée par Israël. Il y a deux camps de réfugiés dans la zone d’évacuation et un groupe de camps juste au sud de la zone, près de Deir al-Balah. Remarque : Les estimations du nombre de Palestiniens vivant sous ordre d’évacuation ont été calculées à l’aide des projections des données démographiques pour 2023 du PCBS. Sources : Bureau central palestinien des statistiques ; OCHA ; Établissements humains mondiaux (Commission européenne) ; OuvrirStreetMap.

Avec des coupures d’électricité et une pénurie de nourriture et d’eau dans l’enclave palestinienne après une semaine de frappes aériennes en représailles et un blocus israélien total, l’ONU a déclaré que les civils de Gaza se trouvaient dans une situation impossible. « L’étau autour de la population civile à Gaza se resserre. Comment 1,1 million de personnes sont-elles censées traverser une zone de guerre densément peuplée en moins de 24 heures ? » a écrit le chef de l’aide humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, sur les réseaux sociaux. Dans un message publié vendredi soir sur le site de réseau social X, les Forces de défense israéliennes ont déclaré : « Tsahal protégera le peuple d’Israël. Le Hamas a massacré sans discernement des civils israéliens innocents. Désormais, le Hamas se cache derrière la population de Gaza. C’est pourquoi nous leur demandons de déménager. Il n’existe que deux routes principales menant du nord de Gaza à la zone d’évacuation. Israël a annoncé dans la nuit qu’il garantirait la sécurité des Gazaouis fuyant la zone sur ces routes jusqu’à 16 heures samedi. Une pénurie constante de voitures et la diminution des réserves de carburant en raison du blocus rendent les déplacements des habitants de Gaza difficiles. Les deux points de passage de Gaza ont été fermés depuis le blocus israélien.

Carte du réseau routier de la bande de Gaza, mettant en évidence les deux routes principales reliant la zone d’évacuation du nord au sud de la bande : la route côtière qui longe la mer Méditerranée et les routes Salah Al Deen et Al Karameh qui convergent en une seule. . Sources : ONU OCHA ; OuvrirStreetMap

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré vendredi que les autorités sanitaires locales de Gaza l’avaient informée qu’il était impossible d’évacuer les patients vulnérables hospitalisés. L’OMS a déclaré que les hôpitaux du sud de la bande de Gaza débordaient, tandis que les deux principaux hôpitaux du nord avaient dépassé leur capacité cumulée de 760 lits.

Carte montrant que la plupart des hôpitaux de la bande de Gaza se trouvent au nord, dans la zone d’évacuation. Il s’agit notamment de l’hôpital al-Shifa, le plus grand hôpital de Gaza, et de l’hôpital Beit Hanoun qui a été endommagé lors d’une frappe aérienne. Source : ONU OCHA (données de 2019) ; OuvrirStreetMap.