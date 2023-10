Cartographie de l’assaut terrestre d’Israël à Gaza, à partir de vidéos et d’images satellite

Israël a très peu parlé de cette incursion, qui a coïncidé avec une panne quasi totale des communications à Gaza. Les réseaux de téléphonie mobile et Internet ont été rétablis dimanche, permettant aux habitants et aux observateurs de commencer à rassembler des informations sur l’opération.

Les troupes et les chars israéliens avancent plus loin dans Gaza, lançant une attaque terrestre majeure qui a débuté vendredi soir. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a décrit l’offensive comme la « deuxième phase » de la guerre visant à détruire le Hamas, le groupe militant qui contrôle Gaza.

Des vidéos, des photos et des images satellite vérifiées par le Washington Post montrent certains des endroits où les chars et les troupes israéliennes semblent avoir avancé à l’intérieur de Gaza. Ces visuels open source offrent une fenêtre sur ce qui s’est passé alors que Gaza était plongée dans l’obscurité numérique.

Le journal israélien Israel Hayom a publié samedi une vidéo qui semble montrer des troupes israéliennes occupant un hôtel de plage à trois kilomètres à l’intérieur de la bande de Gaza. Dans la vidéo, on voit des soldats tenant un drapeau israélien et l’homme qui enregistre fait référence à la scène comme ayant eu lieu trois semaines après le « crime horrible », en référence à l’attaque du Hamas le 7 octobre. géolocalisé par Younis Tirawi, qui rend compte des affaires palestiniennes, et confirmé plus tard par The Post.