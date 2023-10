7 octobre

Samedi matin, vers 6h30 (03h30 GMT), le Hamas a tiré un énorme barrage de roquettes sur le sud d’Israël, avec des sirènes entendues jusqu’à Tel Aviv et Beer Sheva.

Le groupe a déclaré avoir lancé 5 000 roquettes lors du premier barrage. L’armée israélienne a déclaré que 2 500 roquettes avaient été tirées.

Environ une heure plus tard, des combattants sont entrés en Israël dans le cadre d’une opération à plusieurs volets sans précédent, par voie terrestre, aérienne et maritime. La plupart des combattants sont entrés par des brèches dans les barrières de sécurité séparant Gaza et Israël.

Près de la base militaire de Reim, des fêtards assistaient au festival de musique Supernova, au cours duquel les combattants du Hamas ont tué de nombreux participants. Les comptes des réseaux sociaux du Hamas ont partagé des images semblant montrer des captifs emmenés vivants à Gaza.





L’attaque surprise du Hamas est intervenue après que des colons israéliens ont pris d’assaut l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa ces derniers jours et après qu’un nombre record de Palestiniens ont été tués par Israël ces derniers mois.

A 9h45 (06h45 GMT), des explosions ont été entendues à Gaza, et à 10h00 (07h00 GMT), le porte-parole de l’armée israélienne a déclaré que l’armée de l’air menait des attaques à Gaza.

Les combats aux armes à feu se sont poursuivis entre les forces israéliennes et les combattants palestiniens dans plusieurs régions du sud d’Israël.

8 octobre

Dimanche, les combattants du Hamas étaient engagés dans des combats avec les forces israéliennes dans les villes frontalières, avec des tirs de roquettes depuis Gaza vers des villes comme Sderot et Ashkelon.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle évacuait les colonies adjacentes à la barrière de Gaza.

Les forces israéliennes ont lancé des frappes qui ont rasé des bâtiments dans la ville de Gaza, à Khan Younis et à Rafah. De plus, Reuters, citant trois sources de sécurité, a rapporté que des projectiles lancés depuis le territoire libanais ont touché une position militaire israélienne dans les fermes de Chebaa occupées par Israël tôt dans la matinée.

9-10 octobre

Deux jours après la première infiltration du Hamas en Israël, le gouvernement israélien a annoncé un « blocus total » de Gaza, comprenant une interdiction de l’eau et de la nourriture, dans le cadre de ses mesures de représailles. Israël a déclaré qu’il rassemblait également 100 000 soldats à la frontière sud.

Des roquettes ont été lancées depuis Gaza vers Israël pendant un troisième jour, y compris une attaque contre la ville israélienne de Rahat. Les Brigades Qassam ont également tiré des roquettes en direction de Jérusalem.

Les forces israéliennes ont intensifié leurs bombardements sur Gaza, frappant des camps de réfugiés, des mosquées, des immeubles résidentiels et des établissements d’enseignement. Les attaques aériennes israéliennes ont également provoqué des perturbations au point de passage de Rafah, reliant la bande de Gaza à l’Égypte.

11 octobre

L’agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que les forces israéliennes largaient du phosphore blanc sur le quartier d’al-Karama, une affirmation qui a ensuite été vérifiée par Human Rights Watch (HRW). Le phosphore blanc est un produit chimique mortel capable de brûler la peau humaine et de désintégrer les tissus profonds du corps.

Au cinquième jour, la seule centrale électrique de la bande de Gaza était à court de carburant, affectant les services essentiels, notamment les hôpitaux. Les raids aériens sur Gaza ont également touché le siège du Croissant-Rouge palestinien et les bâtiments des Nations Unies, où une douzaine de travailleurs de l’ONU ont été tués.

12-13 octobre

Au sixième jour, des frappes à Gaza ont été signalées à Beit Lahiya, au camp de réfugiés de Jabalia, à Sabra, à Al Zaytoun, à Al Nafaq, à Tal Al Hawa, à Khan Younis, à Mukhabarat, au camp de réfugiés de Shati et au camp de réfugiés de Nuseirat.

Vendredi matin, l’armée israélienne a ordonné aux 1,1 million de Palestiniens vivant au nord de Wadi Gaza de se déplacer vers le sud dans les 24 heures, faisant craindre l’imminence d’une opération terrestre israélienne. Un ordre que beaucoup ont qualifié d’impossible. Le Hamas a continué de lancer des roquettes vers des villes du sud d’Israël, comme Ashkelon.

Vendredi soir, alors que les combats s’intensifiaient à la frontière sud du Liban avec Israël, le caméraman de Reuters Issam Abdallah a été tué et six autres journalistes de Reuters, d’Al Jazeera et de l’AFP ont été blessés.

En Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est occupée, les forces israéliennes ont tué un certain nombre de Palestiniens. Au moins 55 Palestiniens ont été tués et plus de 1 100 autres blessés en une semaine.

14-15 octobre

Samedi, l’armée israélienne a annoncé qu’elle autoriserait la circulation en toute sécurité des Palestiniens de Gaza de Beit Hanoon à Khan Younis via les deux routes principales de Gaza – al-Rashid et Salah al-Din. Cependant, les frappes aériennes israéliennes ont continué de cibler Gaza, y compris les routes empruntées par les civils palestiniens pour s’échapper.

Dimanche, Israël a déclaré sa frontière nord avec le Liban zone militaire fermée après des affrontements meurtriers avec le Hezbollah. Israël a également frappé les aéroports syriens d’Alep et de Damas dans le but apparent d’empêcher l’Iran d’utiliser la Syrie pour entrer dans le conflit.

Les Brigades Qassam du Hamas ont déclaré avoir tiré 20 roquettes depuis le Liban sur deux colonies israéliennes. Par ailleurs, le Hezbollah libanais a également déclaré avoir ciblé des casernes de Hanita en Israël avec des missiles guidés et déclaré avoir infligé des pertes aux « rangs ennemis ».





16 octobre

Le gouvernement israélien a prolongé le délai accordé à tous pour quitter le nord de Gaza. Selon les Nations Unies, un million de personnes ont été déplacées à Gaza au cours des dix premiers jours de la guerre, avec un accès limité à la nourriture, à l’eau, au carburant et à l’électricité.

Cela survient alors que des centaines de ressortissants étrangers se sont rassemblés devant le poste frontière de Rafah, à Gaza, en attendant une sortie vers la péninsule égyptienne du Sinaï. L’Égypte a déclaré qu’Israël n’avait pas autorisé l’ouverture du terminal de Rafah.

Israël a poursuivi sa campagne de bombardements sur Gaza avec des raids aériens nocturnes dans plusieurs endroits. Les troupes israéliennes se sont rassemblées autour de Gaza en préparation d’une invasion terrestre.

17 octobre

Un raid aérien sur l’hôpital arabe al-Ahli dans la ville de Gaza vers 19 heures, heure locale (16 heures GMT), a tué au moins 471 personnes, déclenchant l’indignation mondiale face au massacre de personnes, dont beaucoup se abritaient contre les bombardements israéliens incessants sur les assiégés. enclave.





En conséquence, des centaines de Palestiniens sont descendus dans les rues des villes de Cisjordanie pour protester contre le raid aérien. D’autres manifestations ont également eu lieu dans toute la région, notamment à Amman, Tunis, Le Caire et Istanbul, entre autres villes.

Les bombardements aériens israéliens ont frappé tout au long de la journée plusieurs bâtiments à Khan Younis, Rafah et Deir el-Balah, dans le sud de Gaza. Une attaque israélienne a tué six personnes dans une école gérée par les Nations Unies dans le camp de réfugiés d’al-Maghazi à Deir el-Balah.

Le Hezbollah a déclaré avoir tiré des missiles guidés vers des chars israéliens près de la frontière israélo-libanaise. L’armée israélienne a également déclaré avoir lancé des munitions vers le sud du Liban.

18 octobre

Israël a de nouveau appelé les habitants de la ville de Gaza et de la partie nord de l’enclave assiégée à évacuer vers le sud. Les raids aériens israéliens ont frappé plusieurs zones de Gaza, notamment une boulangerie dans le camp de réfugiés de Nuseirat. Les frappes aériennes ont également touché une mosquée du quartier d’al-Tuffah dans la ville de Gaza et une zone adjacente à une école gérée par l’UNRWA où des centaines de personnes s’étaient réfugiées à Khan Younis. Les zones autour de l’hôpital al-Quds, dans le quartier Tal al-Hawa de la ville de Gaza, ont également été touchées, a indiqué la Société du Croissant-Rouge palestinien.

Les combats et les attaques le long de la frontière israélo-libanaise se sont poursuivis, les forces israéliennes affirmant avoir répondu aux attaques dans la région de Shtula.

Le président américain a déclaré qu’un accord avait été conclu avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi pour ouvrir le terminal de Rafah afin de permettre à environ 20 camions transportant de l’aide humanitaire d’entrer à Gaza.

19 octobre

Les raids aériens à Gaza ont tué et blessé plusieurs personnes dans un complexe résidentiel à l’ouest de Rafah. Des attaques aériennes ont également été menées contre le camp de réfugiés de Jabalia, Rafah, Khan Younis, le camp de réfugiés de Nuseirat et al-Zahra. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU a déclaré qu’un quart des bâtiments résidentiels de l’enclave, soit plus de 98 000 logements, avaient été détruits lors des raids aériens israéliens.

L’église Saint Porphyre, une église grecque orthodoxe du centre de la ville de Gaza, où s’étaient rassemblés des chrétiens et des musulmans déplacés, a été touchée lors d’un raid aérien israélien.

Les combats se sont poursuivis le long de la frontière israélo-libanaise, avec des informations faisant état de missiles israéliens tirés en direction de Kafr Shuba et d’Odaisseh.

Au moins neuf Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée, et des dizaines d’autres ont été arrêtés. Cela porte à au moins 75 le nombre de Palestiniens tués par les troupes israéliennes ou les colons en Cisjordanie depuis le déclenchement de la guerre à Gaza le 7 octobre.

20 octobre

Israël a mené des raids aériens sur Gaza pendant la nuit, tuant des dizaines de personnes. Parmi les sites touchés figurent le camp de réfugiés d’al-Bureij à Deir al-Balah, ainsi que des unités résidentielles dans la ville de Gaza, à Khan Younis et à Rafah. Une attaque aérienne israélienne a également détruit la grande mosquée historique d’Omari, dans le nord de la bande de Gaza.

Hors de Gaza, au moins 13 Palestiniens, dont sept enfants, ont été tués lors des raids israéliens et des violences des colons en Cisjordanie occupée.

A la frontière israélo-libanaise, un soldat israélien a été tué et trois autres blessés par un missile antichar. L’armée israélienne a déclaré avoir frappé dans la nuit des sites du Hezbollah dans le sud du Liban, tandis que l’armée libanaise a déclaré qu’un journaliste avait été tué dans la frappe aérienne israélienne.

Le poste frontière de Rafah a finalement ouvert samedi, avec les camions de premiers secours entrant dans Gaza.

21-22 octobre

Au cours du week-end, Gaza a connu les bombardements les plus violents de la part des forces israéliennes depuis le début du conflit, tuant plus de 400 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, en 24 heures. Les frappes israéliennes ont touché différentes zones du sud et du nord de Gaza, notamment la ville de Rafah, Khan Younis et Deir el-Balah.

Le système de santé de Gaza a continué de souffrir, avec des frappes frappant les environs des hôpitaux d’al-Shifa et d’al-Quds. Le directeur de l’hôpital al-Shifa a déclaré que celui-ci était au bord d’un « véritable désastre », avec une possible panne de carburant dans les prochaines 48 heures.

Les camions humanitaires ont continué à entrer dans Gaza après la réouverture du terminal de Rafah, avec 17 autres camions arrivés dimanche. Cependant, les experts ont qualifié cette aide de « goutte d’eau dans l’océan » et ont déclaré que plus de 100 camions par jour seraient nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires de la population…